9 Января 2018
Псков
-1 .. -3 °C
Великие Луки
0 .. -2 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Недетские итоги

09 Января 2018 - 09:56
Главная → Заметки → Общество
О чем школьники спрашивают уполномоченного по защите их прав, кто учит педагогов работе с соцсетями и чем доула поможет роженицам
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в пресс-центре «Псковской правды» подвела итоги своей работы за прошедший год. 
 

Психолог из соцсети

Как рассказала Наталия Соколова, за 11 месяцев 2017 года в ее адрес поступило 100 письменных обращений, прошло 35 приемов, во время которых обратились 63 заявителя, также более 100 человек просили помощи по телефону. 

— Мой телефон всегда доступен, я на связи днем и ночью, — отметила Наталия Соколова. — Информацию по ЧП с несовершеннолетними мне сообщают в оперативном порядке, в любое время. 

Напрямую обратиться к уполномоченному по правам ребенка, получить консультацию или совет дети и родители могут через соцсети. Для детей это более легкий и комфортный способ общения. По словам омбудсмена, за год только два ребенка написали письменные запросы. Оба случая касались невыплаты алиментов. 

— Мы пытаемся решить этот вопрос, — говорит детский омбудсмен. — Один ребенок живет в Псковской области, а мама-неплательщик, лишенная родительских прав, — в другом регионе. Второй ребенок — сирота, которому также не приходят положенные от матери выплаты. По одному из случаев дело возбуждено, мать будет привлечена к работам, чтобы деньги поступали. 

В прошлом году всего 4 вопроса по алиментам поступили защитнику детства — против 15 вопросов годом ранее.

— У нас четко выстроены отношения со службой судебных приставов, — пояснила Наталия Соколова, — они молниеносно отрабатывают наши запросы. Псковская область — единственный регион, где в общественный совет при этом ведомстве входят все три омбудсмена — по правам детей, человека и предпринимателей. 

На первом месте среди проблем, с которыми обращаются родители и несовершеннолетние, стоят вопросы взаимодействия в системе образования, межличностных отношений: конфликтных отношений между ребенком и педагогом, внутри коллектива между детьми. 

На втором месте вопросы, касающиеся семьи.

— Я для себя вывела их в приоритеты. Поскольку я педагог и психолог, для меня эта проблема важна, — подчеркнула детский омбудсмен. — Остальные вопросы решаются органами власти. Эти — только межличностным общением. Вместе с психологами, педагогами, инспекторами ПДН мы разбираемся в сложных ситуациях. Например, «Мне незачем жить, меня никто не слышит», — обращается ко мне девочка, решившая покончить жизнь самоубийством. Я подключаю психолога, через 10 минут их общения у ребенка в соцсети «ВКонтакте» меняется статус, а мне она пишет: «Спасибо, что вы и психолог выслушали меня». Хотелось бы, чтобы у каждого ребенка был близкий, родной человек, с которым можно поговорить. 
 

Гибель подростков

Конечно, омбудсмену задали вопрос, как продвигаются расследования гибели подростков в Стругах Красных в 2016 году и гибели школьника в Пскове, надышавшегося освежителем в конце 2017 года.

— Первое дело на личном контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Следственные действия ведутся, никто ничего не комментирует. Что касается ребенка, который умер от токсикации, мы со специалистами пришли к выводу, что это трагическая гибель.

Ребенок хотел поиграть с судьбой. К сожалению, это не единственный пример по России. Через три дня после нашей трагедии из Кузнецка пришла сводка — случай точно такой же, как у нас. Дети нашли в интернете инструкцию, как дешево получить «удовольствие». 
 

Детская интернет-безопасность

— Мы живем в двух мирах, реальном и виртуальном, взрослые могут фильтровать контент, а дети — нет, — отмечает Наталия Соколова. — Они заводят несколько страниц, для разных целей. В соцсетях есть не только группы о суициде, но и подталкивающие детей к правонарушениям: кто больше украдет или «повиси ногами, зацепившись за крышу». Дети троллят друг друга, выкладывают в интернет фото одноклассников в неприглядном виде, не понимая, что за это есть наказание. Как это отследить? В школах проводятся уроки интернет-безопасности. Мы нашли поддержку в Вологодской области: детский психиатр в разных регионах, в том числе и у нас, встречается с учителями, психологами, работниками ПДН, объясняет, как работать с сетями. Родителям я говорю, самое главное в отношениях — доверие: общайтесь, проговаривайте проблемы, ребенок вам должен доверять. 
 

Состояние летних лагерей

— Грубых нарушений в летних лагерях не выявлено, — заявила детский омбудсмен. — Все указания по обеспечению безопасности в лагерях выполнены. После трагедии на Сямозере в Республике Карелии в июне 2016 года, когда в лагере погибло 14 школьников, организацией отдыха детей будет заниматься только министерство образования. 

По словам Наталии Соколовой, из-за недостаточного федерального финансирования сократилось количество детей, которые смогли отдохнуть в детских лагерях. Это касается и сирот, и детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Попытка увеличить количество смен, чтобы все дети отдохнули, не помогла. Кроме того, в районах практически отсутствуют муниципальные оздоровительные лагеря. Работают лагеря «Радуга» в Гдовском районе и «Солнышко» под Великими Луками. «Нептун» в Псковском районе, единственный лагерь, который принимает детей, занимающихся олимпийским видом спорта — плаванием, в процессе ремонта. 

— Я вижу, что наши лагеря становятся лучше: где-то подкрашиваются, сносятся старые и ветхие игровые элементы, корпуса перестраиваются, — отметила омбудсмен. — Хотелось бы, чтобы наши дети приходили в нормальный корпус, чтобы там было комфортно и красиво. Но я бы сказала, что стены, ванны, душевые не столь важны, это наш взрослый взгляд на вещи. Для детей важно, чтобы 21 день в лагере был интересной школой, чтобы дети могли самореализоваться. Важно, чтобы там работали увлеченные люди. Мы долго боролись за то, чтобы у студентов была практика в летних лагерях. Она появилась у тех, кто учится на педагогических специальностях, однако только треть из них — люди с горящими глазами, желанием работать с детьми. 
 

Больше детей

— Я очень надеюсь, что инициативы, предложенные президентом, — в частности, введение дополнительной выплаты на рождение первого ребенка — будут способствовать улучшению демографии. Государство поддерживает детей — это правильно. Но ребенок счастлив там, где счастливы родители. Родители должны понимать, что они рожают детей не потому, что за это платят, это не бизнес на детях. Нужна помощь родителям в виде хорошо оплачиваемой работы, субсидирования ипотечного кредитования, доступности детских садов, — уверена Наталия Соколова. 

Перинатальный центр, в стенах которого появляются новые жители области, переживает сейчас масштабные перемены. И снаружи — новый корпус должен принять рожениц уже в феврале, и изнутри. Перед новым годом стал известен состав созданного при центре общественного совета. В его состав вошла единственная лицензированная доула в Пскове Ирина Соколовская. Задача доулы — оказывать практическую, информационную и психологическую поддержку во время родов. Планируется, что Ирина Соколовская начнет работу в роддоме в следующем году.

— Доула помогает женщине в родах, но не является ее родственницей, — объясняет Наталия Соколова, возглавившая совет.

 Первое заседание общественного совета состоится 31 января.

— Роды — это труд, а многие женщины считают, что они пришли в спа, где им оказывают услугу, так мне пишут некоторые женщины. Будем работать над повышением эффективности школы молодых мам, — пообещала Наталия Соколова. 
 

Кстати

Рабочий телефон уполномоченного по правам ребенка в Псковской области: 8 (8112) 72-42-02 

Телефон горячей линии: 8-800-2000-122. 

Группа «ВКонтакте»: vk.com/club138369785

Страница в «Инстаграм»: www.instagram.com/sonata_pskov
 

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Доплаты, индексации,...Первым в новогоднюю...Проект «Машина времени»:...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Что продавали псковичам на ярмарке «ART-ель»Мастера новогодней ярмарки «ART-ель»Дети разрисовали стены псковской школыИтоговый конгресс «Ты – предприниматель»
Весь фото архив

Видео

Михаил Ведерников: Каждая большая победа складывается из сотен малых дел«ART-ель»: ярмарка, которая запомнится надолго Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 3 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50