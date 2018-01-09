О чем школьники спрашивают уполномоченного по защите их прав, кто учит педагогов работе с соцсетями и чем доула поможет роженицам

Психолог из соцсети

Гибель подростков

Детская интернет-безопасность

Состояние летних лагерей

Больше детей

Кстати

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской областив пресс-центре «Псковской правды» подвела итоги своей работы за прошедший год.Как рассказала Наталия Соколова, за 11 месяцев 2017 года в ее адрес поступило 100 письменных обращений, прошло 35 приемов, во время которых обратились 63 заявителя, также более 100 человек просили помощи по телефону.— Мой телефон всегда доступен, я на связи днем и ночью, — отметила Наталия Соколова. — Информацию по ЧП с несовершеннолетними мне сообщают в оперативном порядке, в любое время.Напрямую обратиться к уполномоченному по правам ребенка, получить консультацию или совет дети и родители могут через соцсети. Для детей это более легкий и комфортный способ общения. По словам омбудсмена, за год только два ребенка написали письменные запросы. Оба случая касались невыплаты алиментов.— Мы пытаемся решить этот вопрос, — говорит детский омбудсмен. — Один ребенок живет в Псковской области, а мама-неплательщик, лишенная родительских прав, — в другом регионе. Второй ребенок — сирота, которому также не приходят положенные от матери выплаты. По одному из случаев дело возбуждено, мать будет привлечена к работам, чтобы деньги поступали.В прошлом году всего 4 вопроса по алиментам поступили защитнику детства — против 15 вопросов годом ранее.— У нас четко выстроены отношения со службой судебных приставов, — пояснила Наталия Соколова, — они молниеносно отрабатывают наши запросы. Псковская область — единственный регион, где в общественный совет при этом ведомстве входят все три омбудсмена — по правам детей, человека и предпринимателей.На первом месте среди проблем, с которыми обращаются родители и несовершеннолетние, стоят вопросы взаимодействия в системе образования, межличностных отношений: конфликтных отношений между ребенком и педагогом, внутри коллектива между детьми.На втором месте вопросы, касающиеся семьи.— Я для себя вывела их в приоритеты. Поскольку я педагог и психолог, для меня эта проблема важна, — подчеркнула детский омбудсмен. — Остальные вопросы решаются органами власти. Эти — только межличностным общением. Вместе с психологами, педагогами, инспекторами ПДН мы разбираемся в сложных ситуациях. Например, «Мне незачем жить, меня никто не слышит», — обращается ко мне девочка, решившая покончить жизнь самоубийством. Я подключаю психолога, через 10 минут их общения у ребенка в соцсети «ВКонтакте» меняется статус, а мне она пишет: «Спасибо, что вы и психолог выслушали меня». Хотелось бы, чтобы у каждого ребенка был близкий, родной человек, с которым можно поговорить.Конечно, омбудсмену задали вопрос, как продвигаются расследованияи гибели школьника в Пскове, надышавшегося освежителем в конце 2017 года.— Первое дело на личном контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Следственные действия ведутся, никто ничего не комментирует. Что касается ребенка, который умер от токсикации, мы со специалистами пришли к выводу, что это трагическая гибель.Ребенок хотел поиграть с судьбой. К сожалению, это не единственный пример по России. Через три дня после нашей трагедии из Кузнецка пришла сводка — случай точно такой же, как у нас. Дети нашли в интернете инструкцию, как дешево получить «удовольствие».— Мы живем в двух мирах, реальном и виртуальном, взрослые могут фильтровать контент, а дети — нет, — отмечает Наталия Соколова. — Они заводят несколько страниц, для разных целей. В соцсетях есть не только группы о суициде, но и подталкивающие детей к правонарушениям: кто больше украдет или «повиси ногами, зацепившись за крышу». Дети троллят друг друга, выкладывают в интернет фото одноклассников в неприглядном виде, не понимая, что за это есть наказание. Как это отследить? В школах проводятся уроки интернет-безопасности. Мы нашли поддержку в Вологодской области: детский психиатр в разных регионах, в том числе и у нас, встречается с учителями, психологами, работниками ПДН, объясняет, как работать с сетями. Родителям я говорю, самое главное в отношениях — доверие: общайтесь, проговаривайте проблемы, ребенок вам должен доверять.— Грубых нарушений в летних лагерях не выявлено, — заявила детский омбудсмен. — Все указания по обеспечению безопасности в лагерях выполнены. После трагедии на Сямозере в Республике Карелии в июне 2016 года, когда в лагере погибло 14 школьников, организацией отдыха детей будет заниматься только министерство образования.По словам Наталии Соколовой, из-за недостаточного федерального финансирования сократилось количество детей, которые смогли отдохнуть в детских лагерях. Это касается и сирот, и детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Попытка увеличить количество смен, чтобы все дети отдохнули, не помогла. Кроме того, в районах практически отсутствуют муниципальные оздоровительные лагеря. Работают лагеря «Радуга» в Гдовском районе и «Солнышко» под Великими Луками. «Нептун» в Псковском районе, единственный лагерь, который принимает детей, занимающихся олимпийским видом спорта — плаванием, в процессе ремонта.— Я вижу, что наши лагеря становятся лучше: где-то подкрашиваются, сносятся старые и ветхие игровые элементы, корпуса перестраиваются, — отметила омбудсмен. — Хотелось бы, чтобы наши дети приходили в нормальный корпус, чтобы там было комфортно и красиво. Но я бы сказала, что стены, ванны, душевые не столь важны, это наш взрослый взгляд на вещи. Для детей важно, чтобы 21 день в лагере был интересной школой, чтобы дети могли самореализоваться. Важно, чтобы там работали увлеченные люди. Мы долго боролись за то, чтобы у студентов была практика в летних лагерях. Она появилась у тех, кто учится на педагогических специальностях, однако только треть из них — люди с горящими глазами, желанием работать с детьми.— Я очень надеюсь, что инициативы, предложенные президентом, — в частности,на рождение первого ребенка — будут способствовать улучшению демографии. Государство поддерживает детей — это правильно. Но ребенок счастлив там, где счастливы родители. Родители должны понимать, что они рожают детей не потому, что за это платят, это не бизнес на детях. Нужна помощь родителям в виде хорошо оплачиваемой работы, субсидирования ипотечного кредитования, доступности детских садов, — уверена Наталия Соколова.Перинатальный центр, в стенах которого появляются новые жители области, переживает сейчас масштабные перемены. И снаружи — новый корпус должен принять рожениц уже в феврале, и изнутри. Перед новым годом стал известен состав. В его состав вошла единственная лицензированная доула в Пскове Ирина Соколовская. Задача доулы — оказывать практическую, информационную и психологическую поддержку во время родов. Планируется, что Ирина Соколовская начнет работу в роддоме в следующем году.— Доула помогает женщине в родах, но не является ее родственницей, — объясняет Наталия Соколова, возглавившая совет.Первое заседание общественного совета состоится 31 января.— Роды — это труд, а многие женщины считают, что они пришли в спа, где им оказывают услугу, так мне пишут некоторые женщины. Будем работать над повышением эффективности школы молодых мам, — пообещала Наталия Соколова.Рабочий телефон уполномоченного по правам ребенка в Псковской области: 8 (8112) 72-42-02Телефон горячей линии: 8-800-2000-122.Группа «ВКонтакте»: vk.com/club138369785Страница в «Инстаграм»: www.instagram.com/sonata_pskov