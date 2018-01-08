Всего же в каникулы в областном перинатальном центре появилось на свет 62 ребенка

Мальчик весом 3530 г и ростом 54 см родился 1 января в 2.03 ночи. Для его мамы это были вторые роды.

- Мальчик здоров, он и его мама чувствуют себя хорошо, - рассказала врач Псковского перинатального центра Светлана Иванова.

Всего 1 января родилось 7 детей: 5 мальчиков и 2 девочки. Это меньше, чем в среднем за сутки.

- Бывает по-разному, - продолжает Светлана Иванова. – Могут в сутки всего 2 ребенка родиться, а могут и 19. В среднем мы принимаем 10-13 родов в сутки.

В рождественскую ночь первой на свет появилась девочка. Она родилась 7 января в 0.15. Вес малышки – 4010 г, рост 55 см. Для ее мамы это также вторые роды.

Всего 7 января родились 8 детей: 4 мальчика и 4 девочки.

В целом для врачей псковского перинатального центра новогодние каникулы прошли без эксцессов и чрезвычайных ситуаций. С 1 января до середины дня 8 января в стенах роддома появились 62 ребенка.





Годом ранее первой на свет появилась девочка, а с 1 по 9 января в Псковском перинатальном центре увидели свет 60 малышей. Так что демографические показатели пошли в рост уже в начале года.

Между тем, рабочие тоже не сбавляли темпа и трудились над строительством нового корпуса роддома даже в новогодние праздники. Сейчас на строительной площадке заняты 200 рабочих. 4 января стройку проинспектировал врио губернатора области Михаил Ведерников. Здание уже подключили к постоянной схеме электроснабжения. Основной объем строительных работ выполнили. Осталось завершить облицовку фасада, отделку входов и помещений на нижних этажах. Сроки строительства псковского перинатального центра уже несколько раз сдвигали, поэтому Михаил Ведерников взял ситуацию со строительством под личный контроль.

Еще одна хорошая новость для будущих мам: Псковская область получит более 77 млн рублей на новые выплаты при рождении первого ребенка. Размер ежемесячной выплаты в Псковской области в 2018 году будет равен прожиточному минимуму для детей за 2 квартал 2017 года и составит 10 652 рубля. Решение о ежемесячных выплатах на первого ребенка ранее принял президент России Владимир Путин. Пособие будет выплачиваться в семьях, где доходна детей, которые родились или были усыновлены после 1 января 2018 года до достижения ими полутора лет.

