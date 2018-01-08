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Проект «Машина времени»: 1951 год

08 Января 2018 - 10:50
Главная → Заметки → Общество → Машина времени
Первый год переломных 50-х в Псковской области, каким он остался на страницах «Псковской правды»
Продолжаем наш новый проект — «Машина времени». Год за годом, листая подшивки газеты, мы восстановим события истории, попробуем проникнуться духом эпохи. Сегодня речь пойдет о событиях 1951 года.

На генеральном плане восстановления и реконструкции Псков выглядит крупным благоустроенным городом. Проект изобилует названиями новых, застраиваемых или еще не существующих улиц, красивыми архитектурно оформленными кварталами, домами, скверами и парком. Получится ли органично включить памятники старины в архитектуру областного социалистического города?

По замыслу планировщиков — да. 

Но, к сожалению, действительность пока далека от замыслов, проект имеет много дефектов, некоторые улицы расположены в ущерб историческим местам города (например, та, что должна пройти через домик «Искры»). Тем временем главный архитектор города считает, что все это в порядке вещей. А бывают случаи, когда тов. Солонников вместо того, чтобы пресекать нарушения, сам становится нарушителем, выдавая направо и налево разрешения на постройку самых разных объектов! «Как видно, архитектор не любит Псков, не старается сделать его красивым городом», — резюмирует автор статьи.



Исторический облик города продолжает меняться в реальном времени, памятников становится все больше и больше. 

14 октября в Ботаническом саду Пскова собрались рабочие, студенты, колхозники… Под звуки гимна открывается монумент Владимиру Ильичу Ленину. Вождь с высоты взирает на толпу, а толпа все не может разойтись даже после окончания митинга — люди всматриваются в черты любимого Ильича.

«Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль...»: с каждым месяцем в Пскове становится все больше автомашин, растет количество водителей. 


К прижившемуся в Псковской области еноту и кабану будет выпущен новый сосед — бобр! Местом для заповедника станет Середкинский район с обширными лесными массивами по берегам.

В ближайшее время из Ленинградской зональной лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского института в нашу область выедет специальная экспедиция, которая обстоятельно исследует природные условия будущего бобрового хозяйства. Вслед за этим из Белоруссии будут доставлены 20 бобров.



На привокзальной площади Пскова часто можно увидеть афишу о мероприятиях в клубе псковского железнодорожного узла. По средам, субботам и воскресеньям здесь проводятся вечера отдыха для молодежи. Одно плохо: порядка на них нет — во время кинопоказов некоторые курят и даже заходят в зал в рабочем костюме, прямо с паровоза.



А вот вокзал в Дно — пример для подражания! Он выделяется хорошими производственными показателями паровозного депо и достраивается полным ходом. Здание обещано сдать в эксплуатацию к 7 ноября 1951 года.



«Конный плуг отживает свой век, на смену ему пришли машины. Механизатор стал ведущей фигурой в колхозе, и поэтому я пошла учиться. Стать трактористкой — моя заветная мечта, — пишет курсантка Стругокрасненской МТС В. Ведешева. — Первые дни учеба давалась нелегко, а теперь я смотрю на трактор не как на нечто непостижимое, знаю, как работают его механизмы. На наших курсах обучаются много девушек, явление это знаменательное: молодые колхозницы хотят наравне с юношами управлять сложной техникой, бороться за урожайность всех культур!» 



Оказывается, не так уж и просто поступить на курсы, несмотря на их половинную загруженность (занимается около 30 человек вместо 70): председатели некоторых сельхозартелей отказываются посылать молодежь на учебу. 



Прорыв в садоводстве совершил колхоз им. А.С. Пушкина Пушкиногорского района! Сюда прибыли гибридные семена винограда с Алтайской опытной станции, которые должны давать хороший урожай в местном климате. 

Удивил всех и Московский завод им. Сталина, освоивший производство холодильника «ЗИС-Москва».

 

Таким остался на страницах «Псковской правды» 1951 год. 
 
 
Так должен был выглядеть Пролетарский бульвар (ныне — Октябрьский проспект) по задумке архитекторов.



Новый жилой дом, построенный в Пскове на улице Крестьянской.



Открытие памятника Ленину в Пскове.
 
Екатерина Мазепина, Алексей Гиреева, студенты ПсковГУ

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