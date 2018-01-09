Флагман судебной системы - Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
Создание в 1998 году данного федерального государственного органа позволило в полной мере реализовать принцип разделения властей, закреплённый в Российской Конституции.
За 20-летний период своей деятельности, Судебный департамент внёс весомый вклад в совершенствование судебной системы, осуществляя организационное, кадровое, финансовое, материально-техническое, информационное обеспечение деятельности судебной системы, направленное на создание условий для отправления независимого правосудия. Проделана огромная работа по обновлению инфраструктуры судебной системы, улучшении материально-технического обеспечения судов, обновляется и совершенствуется законодательная база судебной системы.
Для решения задач и формирования единого информационного пространства в судебной системе, повышения эффективности деятельности судов, реализации принципов самостоятельности судебной власти и независимости судей, способствовало создание ГАС «Правосудие», и это позволило обеспечить открытость и доступность правосудия, повысить прозрачность судебной системы.
Осуществляя свою деятельность в тесном взаимодействии с Советом судей Российской Федерации, высокопрофессиональный коллектив специалистов Судебного департамента, на самом высоком уровне выполняет поставленные перед ними задачи по дальнейшему совершенствованию судебной системы, реализации принятых федеральных, целевых программ и решений последних съездов судей.
Судейское сообщество Псковской области и коллектив Управления Судебного департамента в Псковской области поздравляет Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации с юбилейной датой со дня образования, желаем дальнейших успехов в развитии, направленном на создание надлежащих условий для полного и независимого правосудия.
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