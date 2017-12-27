Дачников освободят от налогов, построят для них дороги и помогут вывезти отходы

Важный сектор

Себе в ущерб

Кстати

После почти трехлетнего перерыва в регионе возобновляется государственная поддержка развития садоводств. Дачники связывают это с реструктуризацией госдолга, которой удалось добиться в Москве врио губернатора Михаилу Ведерникову. А в Москве готовятся принять закон, освобождающий значительное число людей от налога на 6 дачных соток.— Владельцы брошенных участков стали возвращаться и осваивать земли. За новыми участками приходили жители Пскова. Шла работа, —, председатель правления общественной организации «Ассоциация садоводов Псковской области», вспоминает, как жилось и работалось в 2012-13 годах.Тогда областные власти выделяли по 2,5 млн рублей в год. На эти деньги обустраивали проезды по территории садоводств, приобретали контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. В 2014 году программу приостановили, выделив только половину запланированной суммы. После этого в течение двух лет средства и вовсе не выделяли.Анатолий Бибаев дважды ходил в приемную «Единой России» на встречу с председателем областного Собрания Александром Котовым. В прошлом году получил письменный ответ: «Возобновление программы будет продолжено при финансовом оздоровлении бюджета Псковской области».— В этом году снова отправился на прием, — рассказывает Анатолий Бибаев, как удалось добиться желаемого. — А потом по телевизору прошло сообщение, что из федерального бюджета ожидается получение средств на реструктуризацию госдолга Псковской области. То есть врио губернатора Михаил Ведерников в Москву съездил, и появились свободные деньги.Ежегодно в регионе работает согласительная комиссия. После принятия бюджета области на следующий год в первом чтении представители администрации области и депутаты вместе обсуждают наиболее важные вопросы, требующие бюджетного внимания. Рассмотрели и письмо Анатолия Бибаева. А после пригласили самого садовода на заседание.— Считаю, что садоводство — важный сектор экономики, — привел он свои доводы и «Псковской правде». — На садоводов много людей работает, вплоть до металлургов, которые плавят руду для инструментов. Для нас делают стеклотару, удобрения, стройматериалы. Направление очень важное, и нужно работать над тем, чтобы больше садоводов было. А у нас много брошенных участков.Подпрограмма «Развитие садоводства» стала частью большой программы по развитию сельского хозяйства. Соответственно, распределением средств будет заниматься областное управление сельского хозяйства на условиях софинансирования. Подать заявку на выделение до 80 тысяч рублей может абсолютно любое садоводство. Важно, чтобы половина стоимости работ была оплачена из средств садоводства. Условно говоря, дачное товарищество обустраивает дорогу на 160 тысяч рублей, а государство компенсирует 80 тысяч.— К сожалению, есть слабенькие садоводства, которые не смогут потянуть всю сумму, — констатирует Анатолий Бибаев. — Хотелось бы и их поддержать. Пусть не на 80 тысяч, а на сколько смогут.Что до новой волны обсуждения кадастровой стоимости земли и увеличения в связи с этим ставки налога, Анатолий Бибаев только недоумевает:— Не знаю, кто поднимает эту волну. Не надо будоражить народ.Новый виток обсуждения начался после того, как на ежегодной пресс-конференции 14 декабря журналист ГТРК «Псков» задала президенту вопрос о выросших налогах после утверждения новой кадастровой стоимости земельных участков. Кратко напомним. В 2016 году такую оценку проводила частная компания, выигравшая соответствующий аукцион. Оценка земли производилась в соответствии с требованиями федерального законодательства, предусматривающего ее проведение не чаще чем раз в 3 года и не реже чем раз в 5 лет. Кадастровую стоимость земли приблизили к рыночной, соответственно, выросли налоги. В относительном выражении рост кажется существенным, суммы увеличились где-то и в 50 раз. Но в абсолютных цифрах картина видится иначе: если раньше налог на конкретный участок составлял 30-50 рублей, то теперь вырос до 300-1000 рублей. Трудности возникли не столько у индивидуальных землевладельцев, сколько у дачных товариществ.По словам Натальи Серебренниковой, первого заместителя председателя областного Госкомитета по имущественным отношениям, в ряде садоводств, обладающих огромными площадями, освоена едва ли треть земли. Члены дачных товариществ должны заплатить не только собственный налог, но и за пустующую землю — на то оно и товарищество.Председатели некоторых садоводств уже начали говорить, мол, расформируем товарищество, ликвидируем юрлицо, вот и не с кого будет брать налог на пустующую землю. Но в этом случае кто будет вывозить мусор, содержать дороги, поддерживать освещение? На помощь государства при отсутствии организованной структуры рассчитывать не придется.— Садоводствам нужно отказываться от пустующей земли, передавать ее в собственность муниципалитетов, — советует Наталья Серебренникова.Сложность заключается в том, что сначала надо выяснить, от чего отказываться. Провести межевание, а оно тоже стоит денег. Именно поэтому в Пскове, Великих Луках и Писковичской волости Псковского района на 2017-2018 годы введены налоговые каникулы для некоммерческих садоводческих товариществ по уплате налога на земли общего пользования.Земельный налог поступает в местные бюджеты. И многие муниципальные образования и волости пошли на то, чтобы снизить ставку (себе в ущерб). Псков, Великие Луки и еще 80 поселений такие решения уже приняли. В большинстве поселений ставка снижена до уровня в 0,2 %, а в 37 поселениях она сократилась до 0,15 %.Осенью в Псковской области в бюджетное учреждение реорганизовано Бюро технической инвентаризации. Следующей оценкой земель по всей стране займутся именно государственные бюджетные учреждения субъектов РФ, так как ставка на частников в земельном вопросе себя не оправдала. Пока что оспорить действующую кадастровую стоимость своего участка можно в специальной комиссии при Росреестре или через суд.И самое важное на десерт. После общения с псковским журналистом Владимир Путин дал поручение разработать «закон о шести сотках». Ранее льготные категории граждан имели право на налоговый вычет, если стоимость участка не превышала 10 тысяч рублей. Полный перечень льготников можно найти в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса. Президент предложил совсем освободить льготников от налога на земельные участки размером 6 соток и к уже имеющимся льготным категориям добавить пенсионеров по старости. Принятие соответствующего закона должно стать подарком жителям России к Новому году.Получить бесплатно участок в одном из 83 садоводств, находящихся в ведении администрации Пскова, можно, обратившись в «Ассоциацию садоводов» — Псков, Рижский пр., 31.