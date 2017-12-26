Не платишь — отключат газ
В «черном списке» оказываются не только должники
Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков» совместно с сотрудниками АО «Газпром газораспределение Псков» выехали в традиционный рейд по отключению недобросовестных абонентов.
В списке 24 абонента. И это не только злостные неплательщики, но и те, кто до сих пор не заключил договор на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО). Его отсутствие грозит штрафом до 2000 рублей и приостановкой подачи газа.
Заглушка на трубе — крайняя мера. Прежде чем ее применять, абонента не раз предупреждают: направляют уведомления, смс-сообщения, звонят. А за 20 дней до отключения он получает заказное письмо, которым его информируют о приостановке подачи газа. Когда слова бессильны, приходится выезжать на место и отключать газ.
В одной из квартир на улице Народной жильцы задолжали почти 20 000 рублей. Сотрудники компании сюда уже приезжали, но всегда безрезультатно — дома никого не было. Не открыли дверь и на этот раз. По словам соседей, в квартире проживает мужчина, но никому не открывает. Документы на взыскание долга газовики уже направили в суд.
Буквально на пороге лифта застали хозяйку квартиры по Рижскому проспекту. Ее долг по оплате составляет 2200 рублей с мая этого года. Говорит — нет времени, чтобы оплачивать счета. Но чтобы не остаться без газа, время пришлось найти. Женщина через интернет погасила задолженность и в этот же день заключила договор ТО ВКГО, благо офис компании находится в соседнем здании.
Незамедлительно оплатить долг в 2700 рублей решили и жильцы квартиры на улице Красноармейской. Объясняют, что не сделали этого раньше в силу трудного материального положения.
— Надо иметь в виду, что повторное подключение газа возможно лишь после устранения всех причин, послуживших основанием для его отключения. Т. е., в нашем случае, это оплата долга и заключение договора на ТО ВДГО (ВКГО), — поясняет начальник группы по работе с дебиторской задолженностью службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Елена Платоненко. — Кроме этого, абонент оплачивает работы по отключению и подключению к газовой сети. И, поверьте, это будет значительно дороже, чем ежемесячный платеж за газ. К тем, кого постоянно «нет дома», газовики придут еще раз, но уже совместно со службой судебных приставов.
На середину декабря просроченная задолженность населения перед ООО «Газпром межрегионгаз Псков» составила более 10,6 млн рублей. Долги перед региональной компанией есть у 24,6 тысячи абонентов. Больше всего должников живут в Пскове и Псковском районе. Их суммарный долг составляет более 8,5 млн рублей.
В списке 24 абонента. И это не только злостные неплательщики, но и те, кто до сих пор не заключил договор на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО). Его отсутствие грозит штрафом до 2000 рублей и приостановкой подачи газа.
Заглушка на трубе — крайняя мера. Прежде чем ее применять, абонента не раз предупреждают: направляют уведомления, смс-сообщения, звонят. А за 20 дней до отключения он получает заказное письмо, которым его информируют о приостановке подачи газа. Когда слова бессильны, приходится выезжать на место и отключать газ.
В одной из квартир на улице Народной жильцы задолжали почти 20 000 рублей. Сотрудники компании сюда уже приезжали, но всегда безрезультатно — дома никого не было. Не открыли дверь и на этот раз. По словам соседей, в квартире проживает мужчина, но никому не открывает. Документы на взыскание долга газовики уже направили в суд.
Буквально на пороге лифта застали хозяйку квартиры по Рижскому проспекту. Ее долг по оплате составляет 2200 рублей с мая этого года. Говорит — нет времени, чтобы оплачивать счета. Но чтобы не остаться без газа, время пришлось найти. Женщина через интернет погасила задолженность и в этот же день заключила договор ТО ВКГО, благо офис компании находится в соседнем здании.
Незамедлительно оплатить долг в 2700 рублей решили и жильцы квартиры на улице Красноармейской. Объясняют, что не сделали этого раньше в силу трудного материального положения.
— Надо иметь в виду, что повторное подключение газа возможно лишь после устранения всех причин, послуживших основанием для его отключения. Т. е., в нашем случае, это оплата долга и заключение договора на ТО ВДГО (ВКГО), — поясняет начальник группы по работе с дебиторской задолженностью службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Елена Платоненко. — Кроме этого, абонент оплачивает работы по отключению и подключению к газовой сети. И, поверьте, это будет значительно дороже, чем ежемесячный платеж за газ. К тем, кого постоянно «нет дома», газовики придут еще раз, но уже совместно со службой судебных приставов.
На середину декабря просроченная задолженность населения перед ООО «Газпром межрегионгаз Псков» составила более 10,6 млн рублей. Долги перед региональной компанией есть у 24,6 тысячи абонентов. Больше всего должников живут в Пскове и Псковском районе. Их суммарный долг составляет более 8,5 млн рублей.
КстатиЗаключение договора на ТО ВКГО бесплатное. Оплата производится по факту выполненных работ, согласно условиям заключенного договора. Стоимость работ по ТО ВКГО зависит от перечня и количества установленного оборудования. С полным прейскурантом можно ознакомиться на сайте gro60.ru. Проверять ваше газовое оборудование должны не реже чем один раз в год. Узнать, когда по графику будут проверять газовое оборудование в вашем доме, можно по телефону Службы домовых сетей 79-01-39.
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