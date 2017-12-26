5 вопросов о новой системе сбора мусора в Пскове и новой ее оплате

Куда повезут отходы?

Как изменится оплата за вывоз мусора?

Так увеличится платеж или нет?

Что будет с псковским полигоном?

Кто построит завод по переработке мусора?

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами вступит с силу с 1 января 2018 года. В этот же день прекратит работу полигон по сбору твердых коммунальных отходов в областном центре. На круглом столе 25 декабря руководители сферы и эксперты рассказали, как псковичи будут расправляться с отходами после Нового года.— Эта тема не сходит с уст в последнее время, стала дискуссионной, отметил вице-губернатор Александр Кузнецов. Мы переходим на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Есть региональная часть этого процесса, которая требует доработки и внедрения стандартов, и есть федеральные факторы, которые сегодня не обсуждаются, — это изменение федерального законодательства.Как отметил вице-губернатор, городу на конкурсной основе нужно выбрать регионального оператора, который будет заниматься переработкой мусора. Предстоит внедрить единые стандарты обращения с твердыми отходами.Псковский полигон принимал мусор 70 лет. Отметив юбилей, с 1 января 2018 года он окончательно и бесповоротно будет закрыт. Дата историческая, учитывая, сколько раз полигон пытались закрыть и сколько продлевали срок его работы. Областная и городская администрации сейчас рассматривают варианты его рекультивации и превращения во что-то другое — были предложения создать на его месте горнолыжный спуск.Новый год также заставит псковичей переосмыслить свое отношение к производимому мусору. С января ни одно ведро мусора не может доставляться до места утилизации, пока не будет рассортировано. По сути, с этого времени каждый из нас должен начать сортировать мусор, как это уже делают европейцы много лет.Есть споры, как это проводить, заметил Александр Кузнецов. По расчетам, мощностей мусороперерабатывающего комплекса, который имеется на территории области, хватит.Уже есть распоряжение областных властей о создании «мусорного кластера». Это три района на севере области — Печоры, Палкино и Порхов, которые с января будут принимать мусор. По словам заместителя губернатора, дебет полигонов, а другими словами оставшийся запас вместимости, позволяет принимать мусор. Это подтверждено документально. Срок действия остальных полигонов области сейчас устанавливается. В перспективе в Псковской области должно остаться всегодва муниципальных полигона. Остальные будут закрыты, вопрос только в сроках.— Это не снимает вопрос организации сбора, вывоза и переработки мусора на новом месте, — говорит Александр Кузнецов. — Подбор места продолжается, но здесь нужно понимать, что будет организовано: просто полигон, мусороперерабатывающий завод или сортировочная станция. Места утилизации, переработки мусора будем обсуждать публично.— То, что сделали сегодня управляющие компании: развесили на подъездах домов объявления, что с нового года вырастут втрое тарифы на вывоз мусора, — неправильно, — сетует заместитель губернатора. — Стоимость вывоза, хранения, утилизации мусора определена расчетами, подтверждена региональным комитетом по тарифам и энергетике, сюда же включен экологический сбор, который уже никто не отменит. Взаимоотношения с управляющими компаниями выстроены. Они не только вывозят мусор, они оказывают и другие жилищные услуги, за которые берут немалые деньги. С другой стороны, что сделали управляющие компании, чтобы платеж за мусор для населения стал ниже? Часть УК уже заключили договоры на отдельный сбор мусора. Нет удорожания в три раза, его просто нет!— После новогодних праздников на планерке с руководителями управляющих компаний будем обсуждать новую систему, — рассказал заместитель начальника Управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов. — Сейчас идет работа по уведомлению населения о повышении тарифов. Оплата действительно будет разная для тех, кто сортирует мусор, и для тех, кто мусор сортировать не хочет.И дело тут не в двух тарифах. Нет, тариф единый для всего города. Но при самостоятельной сортировке мусора и наполнении сетчатого контейнера пластиком и стеклом (такой контейнер за свой счет вывозит установившая его компания), обычный контейнер медленнее заполняется. Соответственно, вывозить его надо реже и платить за вывоз меньше. Для того чтобы установить сетку для стекла и пластика, необходимо решение собрания собственников.Если раньше тариф на размещение отходов составлял 40,51 рубля, то сейчас он будет 218,82 рубля за куб. Помимо платы за размещение мусора, то есть за место на полигоне, увеличится стоимость его вывоза. Раньше полигон находился на краю города, а теперь будет в 30-40 км, то есть везти дальше и дороже. Плюс прибавится необходимость сортировки, обработки мусора. Также с нового года вводится экологический сбор — плата за негативное воздействие на окружающую среду. Все это ляжет в тариф. В общем и целом 390 рублей будет стоить утилизация кубометра мусора. Считается, что один человек в год производит два куба коммунальных отходов. Сегодня вывоз мусора оплачивается по нормативу и раскидывается на всех с учетом площади дома и среднесписочного количества людей, живущих в нем. Эта система будет действовать, пока не выберут регионального оператора. Затем расчет будет идти только на человека.— Несколько лет назад высказывались разные варианты его использования после закрытия, в том числе и горнолыжный курорт, — вспомнил свое давнее предложение Александр Кузнецов. — Долго этот вопрос обсуждали. Многие питают иллюзии, что гору можно передвинуть, переработать имеющийся там мусор. С этой свалкой ничего делать нельзя! Ее предстоит уплотнить, рекультивировать и засыпать. Останется холм, который можно как-то использовать. Как бы то ни было, первым делом город в следующем году должен сделать проект рекультивации, — отметил заместитель губернатора. —Второе мероприятие — охрана полигона, чтобы исключить доступ к вывозу мусора туда и пресечь деятельность людей, которые, это не секрет, ищут там металл и прочие отходы. Третье — это то, что финансовую ношу на рекультивацию вместе с городскими властями мы разложим на бюджеты разных уровней и за 3 года решим проблему полигона.Пока что в Пскове есть собственный небольшой завод по переработке мусора, куда идет пластик из сетчатых контейнеров во дворах. Из него делают, например, тротуарную плитку. И похоже, крупное производство по мусоропереработке в ближайшие годы в Пскове не появится.— Плата за вывоз мусора по новой системе повысится в итоге на 30-40 рублей, а инвестиционные проекты требуют 10-кратного увеличения, рассказал Александр Кузнецов.— Любая технология, связанная с утилизацией мусора, дорогостоящая. В Таллине прямо в центре города работает мусоросжигательный завод, это, по сути, он выполняет функцию ГРЭС, отапливает 70 % Таллина. Установка стоила 120 млн евро. Электроэнергия вырабатывается по сумасшедшей стоимости, которую платит население. Если не дотировать и не субсидировать этот процесс, он нежизнеспособен. Мы смотрели производство, оно очень затратное! Плюс отходы 1-го класса опасности, которые захоронить на полигоне в Псковской области нереально. У нас нет такого полигона, и обустроить его невозможно из-за высокой стоимости. Инвесторов мы внимательно слушаем, но, когда пытаемся приблизить к реальности, проект становится нереализуемым. Если мы не получим федеральное финансирование в размере 60-70 % от необходимой суммы, организовать нормальную переработку нереально. Никому, кроме нас, наш мусор не нужен.