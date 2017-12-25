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Проект «Машина времени»: 1950 год

25 Декабря 2017 - 08:55
Главная → Заметки → Общество → Машина времени
Середина XX века в Псковской области, какой она осталась на страницах «Псковской правды»
Самолеты под потолком, искусство по плану и новая война поджидали жителей Псковской области...

Летит самолет… 20, 30, 50 секунд… Уже больше минуты летит над головами зрителей, а потом, обессиленный, опускается на пол. Нет, это не крушение и не катастрофа. Это состязание школьников-авиамоделистов, проводившееся во время зимних каникул!  34 модели из Пскова, Дновского и Островского районов совершили 138 полетов. Каждой школе, каждому пионерскому отряду необходим авиамодельный кружок, ведь два года назад в таких кружках занималось всего 19 человек со всей области, а сейчас уже больше 400.


С каждым годом становится все больше не только кружков при школах, но и самих школ. Переход на обязательное всеобщее 7-летнее обучение, успешно произошедший еще в 1947 году, принес свои плоды. 


Хорошая новость и для тех, кто уже получает профессию: в Псковском сельскохозяйственном техникуме оборудована механическая мастерская. 


Выпускников техникумов ждут на заводах, которые тоже не стоят на месте. 


А псковская артель «Промобъединение» впервые стала выпускать книжные шкафы, диваны и стулья. 


Однажды в студеную зимнюю пору… Из Пскова в ближайшие колхозы вышли 8 агитбригад. У каждой — ленты с лозунгами, призывающими голосовать за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных. Агитаторы придут к вам даже на лыжах!


«Лампы — сияют. Цены снижены», — писал классик, будто предвидя урожайный 1950 год в Псковской области. Сельхозартели потрудились на славу в нынешнем году: изобилие продуктов значительно снизило цены! 


Впервые в Пскове практиковался удаленный шахматный турнир. 


А ведь и в этом виде спорта не все так гладко: псковская шахматная секция, в которой уже более трехсот участников, не имеет своего угла. 


Рекорды бьют не только спортсмены, но и механики: под Москвой испытывают новый гоночный автомобиль «Звезда 3-м».


Драматический театр  в этом году развернул крупномасштабные гастроли в Латвийской и Украинской ССР. 51 спектакль показали в Даугавпилсе, 48 — в Ровно. За 2 месяца было дано 99 спектаклей вместо запланированных 71. Вот так даже в искусстве можно выполнять и перевыполнять план!


А ведь Псковская земля может рождать не только хороших актеров, но и талантливых литераторов. 
В 9 утра каждого последнего воскресенья месяца псковичи смогут прослушать радиоальманах своих земляков-авторов. 


Псковская земля по-прежнему хранит в себе множество ценнейших находок. Так, во время строительства дома на улице Некрасовской рабочий нашел два меча XVII века. 


Как ни странно, проблема с нумерацией домов, поднятая еще год назад, до сих пор не решена. 


Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы! И не только сегодня, но и каждый вечер в Летнем саду с 8 часов и до поздней ночи. Не будем возражать против того, чтобы молодежь веселилась, однако и желание нескольких тысяч трудящихся отдохнуть уважать тоже надо! 


Если вы думаете, что война окончилась, то вы глубоко ошибаетесь. Началась новая — «холодная» война Советского Союза и США. 


Сколько продлится это противостояние и чем оно завершится, читателям «Псковской правды» в 1950 году оставалось только догадываться… 





Екатерина Мазепина, Алексей Гиреева, студенты ПсковГУ

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