25 Декабря 2017
|Псков
|-2 .. -4 °C
|Великие Луки
|+3 .. +5 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
Проект «Машина времени»: 1950 год
25 Декабря 2017 - 08:55Главная → Заметки → Общество → Машина времени
Середина XX века в Псковской области, какой она осталась на страницах «Псковской правды»
Самолеты под потолком, искусство по плану и новая война поджидали жителей Псковской области...
Летит самолет… 20, 30, 50 секунд… Уже больше минуты летит над головами зрителей, а потом, обессиленный, опускается на пол. Нет, это не крушение и не катастрофа. Это состязание школьников-авиамоделистов, проводившееся во время зимних каникул! 34 модели из Пскова, Дновского и Островского районов совершили 138 полетов. Каждой школе, каждому пионерскому отряду необходим авиамодельный кружок, ведь два года назад в таких кружках занималось всего 19 человек со всей области, а сейчас уже больше 400.
С каждым годом становится все больше не только кружков при школах, но и самих школ. Переход на обязательное всеобщее 7-летнее обучение, успешно произошедший еще в 1947 году, принес свои плоды.
Хорошая новость и для тех, кто уже получает профессию: в Псковском сельскохозяйственном техникуме оборудована механическая мастерская.
Выпускников техникумов ждут на заводах, которые тоже не стоят на месте.
А псковская артель «Промобъединение» впервые стала выпускать книжные шкафы, диваны и стулья.
Однажды в студеную зимнюю пору… Из Пскова в ближайшие колхозы вышли 8 агитбригад. У каждой — ленты с лозунгами, призывающими голосовать за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных. Агитаторы придут к вам даже на лыжах!
«Лампы — сияют. Цены снижены», — писал классик, будто предвидя урожайный 1950 год в Псковской области. Сельхозартели потрудились на славу в нынешнем году: изобилие продуктов значительно снизило цены!
Впервые в Пскове практиковался удаленный шахматный турнир.
А ведь и в этом виде спорта не все так гладко: псковская шахматная секция, в которой уже более трехсот участников, не имеет своего угла.
Рекорды бьют не только спортсмены, но и механики: под Москвой испытывают новый гоночный автомобиль «Звезда 3-м».
Драматический театр в этом году развернул крупномасштабные гастроли в Латвийской и Украинской ССР. 51 спектакль показали в Даугавпилсе, 48 — в Ровно. За 2 месяца было дано 99 спектаклей вместо запланированных 71. Вот так даже в искусстве можно выполнять и перевыполнять план!
А ведь Псковская земля может рождать не только хороших актеров, но и талантливых литераторов.
В 9 утра каждого последнего воскресенья месяца псковичи смогут прослушать радиоальманах своих земляков-авторов.
Псковская земля по-прежнему хранит в себе множество ценнейших находок. Так, во время строительства дома на улице Некрасовской рабочий нашел два меча XVII века.
Как ни странно, проблема с нумерацией домов, поднятая еще год назад, до сих пор не решена.
Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы! И не только сегодня, но и каждый вечер в Летнем саду с 8 часов и до поздней ночи. Не будем возражать против того, чтобы молодежь веселилась, однако и желание нескольких тысяч трудящихся отдохнуть уважать тоже надо!
Если вы думаете, что война окончилась, то вы глубоко ошибаетесь. Началась новая — «холодная» война Советского Союза и США.
Сколько продлится это противостояние и чем оно завершится, читателям «Псковской правды» в 1950 году оставалось только догадываться…
Екатерина Мазепина, Алексей Гиреева, студенты ПсковГУ
Летит самолет… 20, 30, 50 секунд… Уже больше минуты летит над головами зрителей, а потом, обессиленный, опускается на пол. Нет, это не крушение и не катастрофа. Это состязание школьников-авиамоделистов, проводившееся во время зимних каникул! 34 модели из Пскова, Дновского и Островского районов совершили 138 полетов. Каждой школе, каждому пионерскому отряду необходим авиамодельный кружок, ведь два года назад в таких кружках занималось всего 19 человек со всей области, а сейчас уже больше 400.
С каждым годом становится все больше не только кружков при школах, но и самих школ. Переход на обязательное всеобщее 7-летнее обучение, успешно произошедший еще в 1947 году, принес свои плоды.
Хорошая новость и для тех, кто уже получает профессию: в Псковском сельскохозяйственном техникуме оборудована механическая мастерская.
Выпускников техникумов ждут на заводах, которые тоже не стоят на месте.
А псковская артель «Промобъединение» впервые стала выпускать книжные шкафы, диваны и стулья.
Однажды в студеную зимнюю пору… Из Пскова в ближайшие колхозы вышли 8 агитбригад. У каждой — ленты с лозунгами, призывающими голосовать за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных. Агитаторы придут к вам даже на лыжах!
«Лампы — сияют. Цены снижены», — писал классик, будто предвидя урожайный 1950 год в Псковской области. Сельхозартели потрудились на славу в нынешнем году: изобилие продуктов значительно снизило цены!
Впервые в Пскове практиковался удаленный шахматный турнир.
А ведь и в этом виде спорта не все так гладко: псковская шахматная секция, в которой уже более трехсот участников, не имеет своего угла.
Рекорды бьют не только спортсмены, но и механики: под Москвой испытывают новый гоночный автомобиль «Звезда 3-м».
Драматический театр в этом году развернул крупномасштабные гастроли в Латвийской и Украинской ССР. 51 спектакль показали в Даугавпилсе, 48 — в Ровно. За 2 месяца было дано 99 спектаклей вместо запланированных 71. Вот так даже в искусстве можно выполнять и перевыполнять план!
А ведь Псковская земля может рождать не только хороших актеров, но и талантливых литераторов.
В 9 утра каждого последнего воскресенья месяца псковичи смогут прослушать радиоальманах своих земляков-авторов.
Псковская земля по-прежнему хранит в себе множество ценнейших находок. Так, во время строительства дома на улице Некрасовской рабочий нашел два меча XVII века.
Как ни странно, проблема с нумерацией домов, поднятая еще год назад, до сих пор не решена.
Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы! И не только сегодня, но и каждый вечер в Летнем саду с 8 часов и до поздней ночи. Не будем возражать против того, чтобы молодежь веселилась, однако и желание нескольких тысяч трудящихся отдохнуть уважать тоже надо!
Если вы думаете, что война окончилась, то вы глубоко ошибаетесь. Началась новая — «холодная» война Советского Союза и США.
Сколько продлится это противостояние и чем оно завершится, читателям «Псковской правды» в 1950 году оставалось только догадываться…
Екатерина Мазепина, Алексей Гиреева, студенты ПсковГУ
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
25 Декабря 2017
- Спасатели просят псковичей не пускать детей на лед24.12, 15:50
- Расписание автобусов в Пскове изменится в новогодние праздники24.12, 12:08
- Больше года продолжается поиск пропавшего без вести Сергея Фёдорова24.12, 11:10
- Михаил Ведерников о поддержке самовыдвижения Владимира Путина «Единой Россией»: Абсолютно закономерное решение24.12, 10:02
- Во дворе дома на Рижском проспекте в Пскове сбили пешехода23.12, 11:34
- В 16 сельских школах Псковской области отремонтируют спортивные залы23.12, 11:12
- В воскресенье улицу К. Маркса в Пскове откроют для транспорта23.12, 10:40
- Полиция продолжает розыск пропавшего великолучанина23.12, 10:24
- Псковичи спешат на двухдневную новогоднюю ярмарку «АРТ-ель»23.12, 08:00
- В субботу в Псковской области ожидается снег и гололедица23.12, 00:24
- Ольга Гусева: Простыми красками нарисовать близкое и родное22.12, 15:43
- Новогодняя «АРТ-ель» в Пскове откроется уже завтра22.12, 15:28
- Юлия Чулкова: Через свои работы стараюсь передать свое восприятие окружающего21.12, 18:13
- Полная праздничная программа Пскова на Новый год21.12, 16:33
- Михаил Ведерников поздравил Николая Мишукова с 85-летним юбилеем21.12, 15:06
- Регина Симинюк: Даю вещам вторую жизнь21.12, 10:00
- Александр Тихонов: Каждое утро надо начинать с меда21.12, 09:40
- Наталия Коткова: Хочется, чтобы мои работы дарили радость21.12, 09:33
- Сергей Сальный: Мы - то, что мы едим21.12, 09:00
- Наталья Васильева: Точка к точке19.12, 20:50
Лидеры обсуждений
- Белые ходоки из пустошкинского леса
- Дно, Псков и Великие Луки прорвались в финал «ПервоКЛАССной баталии»
- На контроле президента
- По сценарию Летучей
- Лена Летучая предложила уволиться руководителям Новохованской школы
- Крышу залепили пластилином
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»
- Жители Карамышево: Из-за нечищеных дорог попадаем в ДТП
- Михаил Ведерников поздравил Николая Мишукова с 85-летним юбилеем
- Двое ушли целыми
Фото
Что продавали псковичам на ярмарке «ART-ель»Мастера новогодней ярмарки «ART-ель»Дети разрисовали стены псковской школыИтоговый конгресс «Ты – предприниматель»Весь фото архив
Видео
Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВесь видео архив