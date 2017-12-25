Чашки под окнами, замазка за свой счет, висящие обои — от каких проблем избавил капремонт жителей Любятово





Крыша на улице Николая Васильева уже пережила дождь и таяние снега.



До ремонта во время дождей из-за плохого состояния крыши в квартирах дымилась проводка.

Фото Фонда капремонта До ремонта во время дождей из-за плохого состояния крыши в квартирах дымилась проводка.Фото Фонда капремонта

В прошлом году капремонт в Псковской области сделали в 149 домах, в этом году должны отремонтировать еще 177. Нынешний сезон ремонта домов на средства, собранные региональным оператором — Фондом капремонта, подходит к завершению. Комиссии, в состав которых входят представители заказчика, подрядчика, ФКР, технадзора и жильцов многоквартирных домов, на прошлой неделе принимали три объекта. «Псковская правда» наблюдала, как проходит приемка.Первый адрес — улица Труда, дом 6, на Запсковье. Ремонтировали фасад дома, меняли окна и балконные двери на площадках общего пользования. Работы проводила компания «Вам-Строй». Комиссия их не приняла.— Мы выявили ряд нарушений, — отметил ведущий инженер отдела по организации капремонта ФКР Игорь Степанов. — Над одним из окон криво установили козырек, на фасаде обнаружили несколько трещин, которые необходимо заделать, а затем закрасить, на одной из подъездных дверей не покрашены внутренние откосы, одна из балконных дверей не отрегулирована.Нарушения зафиксировали, подрядчик подписал гарантийное письмо, по которому обязался недостатки внутри здания устранить в ближайшее время, а дефекты на фасаде исправить, когда будут положительные температуры. В мороз фасадные работы, по правилам, не производятся.Второй объект приемки — мягкая кровля в пятиэтажке на улице Н. Васильева, дом 69б, в микрорайоне Любятово. Ремонт крыши делал тот же подрядчик, что и на Труда. Дом построили в начале 70-х, квартиры жильцов через дырявую кровлю заливало много лет.— Крышу отремонтировали очень хорошо, — резюмировал инженер по техническому надзору ООО «ГРСУ-1» Михаил Крупенников. — По техническому заданию пришлось делать стяжку больше, чем была изначально на крыше. За счет этого получилась ровная с хорошим уклоном поверхность, что для плоской кровли очень важно. Все примыкания также сделаны правильно.Фактически работы на крыше закончились еще месяц назад, она пережила дождь и таяние снега, поэтому жильцы уже смогли оценить качество выполненных работ.— Спасибо за крышу, раньше текло так, что не поймать, как дождь, — поблагодарила строителей жительница пятого этажа Надежда Сопина. — Иногда муж даже сам залезал на крышу, хотя этого делать нельзя. За свой счет покупал банки с замазкой и заделывал. Я устраивала «ловушки» для воды, чтобы поймать потоки. В прошлом году сделала ремонт в комнате, поклеила дорогие обои, очень переживала, что снова все зальет. А однажды приехали с дачи, а квартира вся обесточена. Стала выяснять, оказалось, что сосед за стенкой отключил свет, потому что пошел дождь, вода стала течь по проводам, в электрокоробку, в квартире у него задымилось. Опасаясь возгорания в других местах, он испугался, все отключил.— Спасибо за крышу! – благодарит приемочную комиссию Евгения Андреева, жительница 4-го этажа. — А вы что думаете, когда на голову течет, хорошо? Было как решето! В прихожей, ванной, туалете — везде текло! У меня в квартире все обои висят, из окон текло, ставила чашки. Теперь голову ломаю, как ремонт сделать. Я после инсульта, тяжело самой все делать.Около 1 млн 200 тысяч рублей обошелся ремонт кровли в 12-квартирном доме № 13 в Подборовье-3, в Псковском районе. Дом постройки конца 50-х годов, крыша протекать стала давно, кирпичные трубы — а в доме только печное отопление — почти развалились, торчали над кровлей, по словам подрядчика, как рога.— На трубы ушло почти 10 кубов красного кирпича, — рассказывает представитель подрядчика, замдиректора ООО «СТРОЙ-ИК» Андрей Слипчук. — Кровлю меняли полностью, был шифер, сейчас металлопрофиль толщиной 0,7 мм, а не какой-нибудь 0,45. Крышу дополнительно укрепили, поставили новые стропила, обрешетку, на чердаке заменили утеплитель, поставили снегозадержатели, чтобы снег на голову не падал людям.Компания-подрядчик работает на капремонтах третий год. По словам представителей Фонда капремонта и технадзора, претензий к качеству работ практически нет. Замечания устраняются сразу, на все работы гарантия 5 лет.По словам специалиста Фонда капремонта Максима Власова, других работ в этом доме не будет.— Пока жильцы будут возмещать сумму за крышу, — отметил он. — Платят неохотно, собираемость платежей на капремонт в этом доме меньше половины. В целом в Псковском районе по квитанциям за капремонт платят 70 % псковичей. В этом году мы отремонтировали много ветхих домов. Они небольшие, поэтому денег хватило.Работы по ремонту крыш и фасадов с наступлением зимы закончены, но внутренние — продолжаются. По словам специалиста Фонда капремонта, готовность объектов большая, до нового года большую часть сдадут.