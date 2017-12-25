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Вода текла по проводам

25 Декабря 2017 - 09:37
Главная → Заметки → Общество
Чашки под окнами, замазка за свой счет, висящие обои — от каких проблем избавил капремонт жителей Любятово
В прошлом году капремонт в Псковской области  сделали в 149 домах, в этом году должны отремонтировать еще 177.  Нынешний сезон ремонта домов на средства, собранные региональным оператором — Фондом капремонта,  подходит к завершению. Комиссии, в состав которых входят представители заказчика, подрядчика, ФКР, технадзора и жильцов многоквартирных домов, на прошлой неделе принимали три объекта. «Псковская правда» наблюдала, как проходит приемка.

Первый адрес — улица Труда, дом 6, на Запсковье. Ремонтировали  фасад дома, меняли окна и балконные двери на площадках общего пользования. Работы проводила компания «Вам-Строй». Комиссия их не приняла.

— Мы выявили ряд нарушений, — отметил ведущий инженер отдела по организации капремонта ФКР Игорь Степанов. — Над одним из  окон  криво установили козырек, на фасаде обнаружили несколько трещин, которые необходимо заделать, а затем закрасить, на одной из подъездных дверей не покрашены внутренние откосы, одна из балконных дверей не отрегулирована.

Нарушения зафиксировали, подрядчик подписал гарантийное письмо, по которому обязался  недостатки внутри здания устранить в ближайшее время, а дефекты на фасаде исправить, когда будут положительные температуры. В мороз фасадные работы, по правилам, не производятся. 
 


 Крыша на улице Николая Васильева уже пережила дождь и таяние снега.

Второй  объект приемки — мягкая кровля  в пятиэтажке на улице Н. Васильева, дом 69б, в микрорайоне Любятово. Ремонт крыши делал тот же подрядчик, что и на Труда.  Дом построили в начале 70-х, квартиры жильцов через дырявую кровлю  заливало много лет.

— Крышу отремонтировали очень хорошо, — резюмировал инженер по техническому надзору ООО «ГРСУ-1»  Михаил  Крупенников.  — По техническому заданию пришлось делать стяжку больше, чем была изначально на крыше. За счет этого получилась ровная с хорошим уклоном поверхность, что для плоской кровли очень важно. Все примыкания  также сделаны правильно.

Фактически работы на крыше закончились еще месяц назад, она пережила дождь и таяние снега, поэтому жильцы уже смогли оценить качество выполненных работ. 

— Спасибо за крышу, раньше текло так, что не поймать, как дождь, —  поблагодарила строителей жительница пятого этажа Надежда  Сопина. — Иногда муж даже сам залезал на крышу, хотя этого делать нельзя. За свой счет покупал банки с замазкой и заделывал. Я устраивала «ловушки» для воды, чтобы поймать потоки.  В прошлом году сделала ремонт в комнате, поклеила дорогие обои, очень переживала, что снова все зальет. А однажды приехали с дачи, а квартира вся обесточена. Стала выяснять, оказалось, что сосед за стенкой отключил свет, потому что пошел дождь, вода стала течь  по проводам, в электрокоробку, в квартире у него задымилось. Опасаясь возгорания в других местах, он испугался, все отключил. 

— Спасибо за крышу! – благодарит приемочную комиссию Евгения Андреева, жительница 4-го этажа. — А вы что думаете, когда на голову течет, хорошо? Было как решето! В прихожей, ванной, туалете — везде текло!  У меня в квартире все обои висят,  из окон текло, ставила чашки.  Теперь голову ломаю, как ремонт сделать. Я после инсульта, тяжело самой  все делать.  

 

 До ремонта во время дождей из-за плохого состояния крыши в квартирах дымилась проводка.  
Фото Фонда капремонта

Около 1 млн 200 тысяч рублей обошелся ремонт кровли в 12-квартирном доме № 13 в Подборовье-3, в Псковском районе. Дом постройки конца 50-х годов, крыша протекать стала давно, кирпичные трубы — а в доме только печное отопление — почти развалились, торчали над кровлей, по словам подрядчика, как рога. 

— На трубы ушло почти 10 кубов красного кирпича, — рассказывает представитель подрядчика, замдиректора ООО «СТРОЙ-ИК»  Андрей  Слипчук. — Кровлю меняли полностью, был шифер, сейчас  металлопрофиль толщиной 0,7 мм, а не какой-нибудь 0,45. Крышу дополнительно укрепили, поставили новые стропила, обрешетку, на чердаке заменили утеплитель, поставили снегозадержатели, чтобы снег на голову не падал людям. 

Компания-подрядчик работает на капремонтах третий год. По словам  представителей Фонда капремонта и технадзора, претензий к качеству работ практически нет. Замечания устраняются сразу, на все работы гарантия 5 лет. 

По словам специалиста Фонда капремонта Максима Власова, других работ в этом доме не будет.

— Пока жильцы будут возмещать сумму за крышу, — отметил он. — Платят неохотно, собираемость платежей на капремонт в этом доме меньше половины. В целом в Псковском районе по квитанциям за капремонт платят 70 % псковичей. В этом году мы отремонтировали много ветхих домов. Они небольшие, поэтому денег хватило. 

Работы по ремонту крыш и фасадов с наступлением зимы закончены, но внутренние — продолжаются. По словам специалиста Фонда капремонта, готовность объектов большая, до нового года большую часть сдадут.  
 

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