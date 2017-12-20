20 Декабря 2017
|Псков
|-4 .. -6 °C
|Великие Луки
|-2 .. -4 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
Наталья Мельникова: Пенсии вырастут быстрее инфляции
Как увеличатся пенсии, в том числе работающих пенсионеров, на что псковичи чаще тратят материнский капитал
Пенсионному фонду России 22 декабря исполняется 27 лет. О том, каким был этот год для ведомства и что ожидает пенсионеров в 2018 году, «Псковская правда» поговорила с человеком, который знает о пенсиях всё.
— Этим летом в клиентские службы ПФР пошла волна массовых обращений по вопросу перерасчета пенсий. Всем ли он оказался выгоден?
— Речь идет о перерасчете страховых пенсий с учетом нестраховых периодов по уходу за детьми до полутора лет. Прибавку по перерасчету в основном имеют пенсионеры с двумя и более детьми, а также те, у кого была невысокая заработная плата или непродолжительный трудовой стаж либо перерыв в работе в период ухода за детьми. С июля органы ПФР приняли более 23 тысяч заявлений. И эта работа еще продолжается.
— Какие индексации будут проведены в 2018 году?
— Страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров с 1 января будут увеличены на 3,7 %, что выше показателя прогнозной инфляции.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам с учетом темпа роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы исходя из роста потребительских цен за предыдущий год.
— Пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Не предвидится ли здесь каких-либо изменений?
— Благодаря принятию изменений в закон «О страховых пенсиях» с января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения.
— В стране уже 10 лет действует программа материнского капитала. Как она реализуется в нашей области?
— С 2007 года мы выдали более 33 тысяч сертификатов на материнский капитал. Из них 2,4 тысячи — в 2017 году. Самым популярным направлением расходования материнского капитала остается улучшение жилищных условий — 87 % от подавших заявление. Благодаря материнскому капиталу жилищные условия улучшили почти 18,5 тысячи псковских семей.
Помимо этого органы ПФР области приняли 2,6 тысячи заявок на обучение детей и 13 заявок — на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы.
— Программа действует до 31 декабря 2018 года. Какова ее дальнейшая судьба?
— В ноябре президент Владимир Путин выдвинул предложение продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Законопроект успешно прошел первое чтение в Госдуме.
— Последние годы государственные ведомства проводят работу по предоставлению услуг в электронном виде. Как в Пенсионом фонде налажена эта работа?
— Пенсионный фонд также активно развивает свои электронные сервисы. В 2017 году функции Личного кабинета гражданина на нашем сайте значительно расширились, в результате чего сегодня он охватывает практически все услуги по линии ПФР.
Важно отметить, что электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но в мобильном приложении для смартфонов, которое ПФР представил весной этого года.
Для обращения за электронными государственными услугами необходима регистрация на портале госуслуг. С 2016 года все клиентские службы ПФР в регионе имеют полномочия регистрировать граждан на портале госуслуг, подтверждать учетную запись и восстанавливать доступ к учетной записи.
— Насколько активно псковичи пользуются электронными услугами фонда?
— Достаточно активно, и направления здесь самые разные — от материнского капитала до назначения пенсии, установления ЕДВ или компенсационной выплаты по уходу. Всего с начала года более 40 тысяч граждан воспользовались нашими электронными сервисами. Из них более 11 тысяч жителей области в этом году обратились с электронными заявлениями в органы ПФР о назначении и о перерасчете пенсии.
Важно отметить, что теперь заявления о назначении пенсии работники могут направлять в органы ПФР еще и через своего работодателя. В 2017 году мы приняли более 950 таких заявлений.
— Пенсионный фонд является администратором двух новых федеральных проектов: Федерального реестра инвалидов (ФРИ) и Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Что даст внедрение этих проектов жителям Псковской области?
— Их запуск позволит учитывать весь комплекс социальных льгот по всем категориям граждан, которые получают государственную социальную поддержку из бюджетов всех уровней.
В 2017 году ведется активная работа по подключению к системе всех ведомств — как поставщиков,
так и пользователей информации ФРИ. В 2018 году планируется интеграция ФРИ с ЕГИССО.
На 5,8 % (1 февраля на 5,4 % и 1 апреля на 0,38 %) были увеличены страховые пенсии более чем 150 тысяч неработающих пенсионеров в 2017 году.
12 900 рублей составил средний размер страховой пенсии по старости.
На 1,5 % были проиндексированы с 1 апреля 2017 года пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные. Повышение коснулось 163 тысяч пенсионеров.
7800 рублей составил средний размер социальной пенсии в Псковской области.
12 000 рублей составил средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы.
35,8 млрд рублей составили расходы на пенсионное и социальное обеспечение жителей области в 2017 году.
216 105 пенсионеров Псковской области получили в январе по линии ПФР единовременную выплату в размере 5000 рублей.
28 тысяч неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума (8715 рублей), получают
социальную доплату.
— Этим летом в клиентские службы ПФР пошла волна массовых обращений по вопросу перерасчета пенсий. Всем ли он оказался выгоден?
— Речь идет о перерасчете страховых пенсий с учетом нестраховых периодов по уходу за детьми до полутора лет. Прибавку по перерасчету в основном имеют пенсионеры с двумя и более детьми, а также те, у кого была невысокая заработная плата или непродолжительный трудовой стаж либо перерыв в работе в период ухода за детьми. С июля органы ПФР приняли более 23 тысяч заявлений. И эта работа еще продолжается.
— Какие индексации будут проведены в 2018 году?
— Страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров с 1 января будут увеличены на 3,7 %, что выше показателя прогнозной инфляции.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам с учетом темпа роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы исходя из роста потребительских цен за предыдущий год.
— Пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Не предвидится ли здесь каких-либо изменений?
— Благодаря принятию изменений в закон «О страховых пенсиях» с января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения.
— В стране уже 10 лет действует программа материнского капитала. Как она реализуется в нашей области?
— С 2007 года мы выдали более 33 тысяч сертификатов на материнский капитал. Из них 2,4 тысячи — в 2017 году. Самым популярным направлением расходования материнского капитала остается улучшение жилищных условий — 87 % от подавших заявление. Благодаря материнскому капиталу жилищные условия улучшили почти 18,5 тысячи псковских семей.
Помимо этого органы ПФР области приняли 2,6 тысячи заявок на обучение детей и 13 заявок — на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы.
— Программа действует до 31 декабря 2018 года. Какова ее дальнейшая судьба?
— В ноябре президент Владимир Путин выдвинул предложение продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Законопроект успешно прошел первое чтение в Госдуме.
— Последние годы государственные ведомства проводят работу по предоставлению услуг в электронном виде. Как в Пенсионом фонде налажена эта работа?
— Пенсионный фонд также активно развивает свои электронные сервисы. В 2017 году функции Личного кабинета гражданина на нашем сайте значительно расширились, в результате чего сегодня он охватывает практически все услуги по линии ПФР.
Важно отметить, что электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но в мобильном приложении для смартфонов, которое ПФР представил весной этого года.
Для обращения за электронными государственными услугами необходима регистрация на портале госуслуг. С 2016 года все клиентские службы ПФР в регионе имеют полномочия регистрировать граждан на портале госуслуг, подтверждать учетную запись и восстанавливать доступ к учетной записи.
— Насколько активно псковичи пользуются электронными услугами фонда?
— Достаточно активно, и направления здесь самые разные — от материнского капитала до назначения пенсии, установления ЕДВ или компенсационной выплаты по уходу. Всего с начала года более 40 тысяч граждан воспользовались нашими электронными сервисами. Из них более 11 тысяч жителей области в этом году обратились с электронными заявлениями в органы ПФР о назначении и о перерасчете пенсии.
Важно отметить, что теперь заявления о назначении пенсии работники могут направлять в органы ПФР еще и через своего работодателя. В 2017 году мы приняли более 950 таких заявлений.
— Пенсионный фонд является администратором двух новых федеральных проектов: Федерального реестра инвалидов (ФРИ) и Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Что даст внедрение этих проектов жителям Псковской области?
— Их запуск позволит учитывать весь комплекс социальных льгот по всем категориям граждан, которые получают государственную социальную поддержку из бюджетов всех уровней.
В 2017 году ведется активная работа по подключению к системе всех ведомств — как поставщиков,
так и пользователей информации ФРИ. В 2018 году планируется интеграция ФРИ с ЕГИССО.
Цифры210 тысяч пенсионеров в Псковской области получают выплаты по линии Пенсионного фонда.
На 5,8 % (1 февраля на 5,4 % и 1 апреля на 0,38 %) были увеличены страховые пенсии более чем 150 тысяч неработающих пенсионеров в 2017 году.
12 900 рублей составил средний размер страховой пенсии по старости.
На 1,5 % были проиндексированы с 1 апреля 2017 года пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные. Повышение коснулось 163 тысяч пенсионеров.
7800 рублей составил средний размер социальной пенсии в Псковской области.
12 000 рублей составил средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы.
35,8 млрд рублей составили расходы на пенсионное и социальное обеспечение жителей области в 2017 году.
216 105 пенсионеров Псковской области получили в январе по линии ПФР единовременную выплату в размере 5000 рублей.
28 тысяч неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума (8715 рублей), получают
социальную доплату.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
20 Декабря 2017
- V Форум социально ориентированных НКО пройдет в Пскове19.12, 19:56
- «Брависта», «Терпимость» и «Асю» покажут в псковском «Ленфильм-клубе»19.12, 17:10
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»19.12, 09:39
- ЦИК объявила благодарность коллективу «Псковской правды»18.12, 14:17
- С Нового года в Пскове подорожают проездные билеты18.12, 12:16
- Ярмарка «ART-ель» побила рекорд по числу участников18.12, 11:48
- Для желающих избавиться от пени «Псковэнергосбыт» объявил специальную акцию18.12, 09:44
- Наталья Маликова: Перенимаю опыт мастеров прошлого18.12, 09:41
- Ольга Сафронова: Мои творения дарят тепло18.12, 09:41
- Ирина Змачинская: Новая хозяйка сделанной мною вещи может быть уверена в том, что не встретит «близнеца»18.12, 09:40
- Надежда Швайкова: Я бабушка семи внуков, и все они обожают мои игрушки18.12, 09:38
- Наталья и Олег Кушнир: Советуем познакомиться с новым вкусом – вкусом пастилы18.12, 09:38
- Римма Григорьева: Наш чай один из лучших18.12, 09:37
- Дина Юрченко: Процесс выпечки - это безграничный полет фантазии!18.12, 09:35
- Светлана Петрова: Наполняю будни яркими красками18.12, 09:33
- Виолетта Прохорова: В мире бездушных вещей каждая мастерица вкладывается в работу18.12, 09:30
- Лариса Корюкина: Вяжу персонажей мультфильмов18.12, 09:29
- Светлана Луханина: Материалы для альбомов мне присылают из Америки18.12, 09:28
- В Великих Луках разыскивают пенсионера17.12, 10:30
- Совместные проекты администрации области и Всемирного банка достигли 3 млрд руб17.12, 09:55
Лидеры обсуждений
- Белые ходоки из пустошкинского леса
- Дно, Псков и Великие Луки прорвались в финал «ПервоКЛАССной баталии»
- На контроле президента
- Стоял, плакал – пятиклассника высадили из автобуса в Пскове
- По сценарию Летучей
- Лена Летучая предложила уволиться руководителям Новохованской школы
- Крышу залепили пластилином
- Михаил Ведерников и Андрей Турчак дали старт работе особой экономической зоны «Моглино»
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»
- Жители Карамышево: Из-за нечищеных дорог попадаем в ДТП
Фото
Итоговый конгресс «Ты – предприниматель»Дети разрисовали стены псковской школыШахматный турнир «Три ветви власти»Just Dance и FIFA: Молодежный кибер-фестиваль в ПсковеВесь фото архив
Видео
Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВесь видео архив