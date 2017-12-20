Как увеличатся пенсии, в том числе работающих пенсионеров, на что псковичи чаще тратят материнский капитал

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Пенсионному фонду России 22 декабря исполняется 27 лет. О том, каким был этот год для ведомства и что ожидает пенсионеров в 2018 году, «Псковская правда» поговорила с человеком, который знает о пенсиях всё.— Речь идет о перерасчете страховых пенсий с учетом нестраховых периодов по уходу за детьми до полутора лет. Прибавку по перерасчету в основном имеют пенсионеры с двумя и более детьми, а также те, у кого была невысокая заработная плата или непродолжительный трудовой стаж либо перерыв в работе в период ухода за детьми. С июля органы ПФР приняли более 23 тысяч заявлений. И эта работа еще продолжается.— Страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров с 1 января будут увеличены на 3,7 %, что выше показателя прогнозной инфляции.Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам с учетом темпа роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы исходя из роста потребительских цен за предыдущий год.— Благодаря принятию изменений в закон «О страховых пенсиях» с января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения.— С 2007 года мы выдали более 33 тысяч сертификатов на материнский капитал. Из них 2,4 тысячи — в 2017 году. Самым популярным направлением расходования материнского капитала остается улучшение жилищных условий — 87 % от подавших заявление. Благодаря материнскому капиталу жилищные условия улучшили почти 18,5 тысячи псковских семей.Помимо этого органы ПФР области приняли 2,6 тысячи заявок на обучение детей и 13 заявок — на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы.— В ноябре президент Владимир Путин выдвинул предложение продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Законопроект успешно прошел первое чтение в Госдуме.— Пенсионный фонд также активно развивает свои электронные сервисы. В 2017 году функции Личного кабинета гражданина на нашем сайте значительно расширились, в результате чего сегодня он охватывает практически все услуги по линии ПФР.Важно отметить, что электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но в мобильном приложении для смартфонов, которое ПФР представил весной этого года.Для обращения за электронными государственными услугами необходима регистрация на портале госуслуг. С 2016 года все клиентские службы ПФР в регионе имеют полномочия регистрировать граждан на портале госуслуг, подтверждать учетную запись и восстанавливать доступ к учетной записи.— Достаточно активно, и направления здесь самые разные — от материнского капитала до назначения пенсии, установления ЕДВ или компенсационной выплаты по уходу. Всего с начала года более 40 тысяч граждан воспользовались нашими электронными сервисами. Из них более 11 тысяч жителей области в этом году обратились с электронными заявлениями в органы ПФР о назначении и о перерасчете пенсии.Важно отметить, что теперь заявления о назначении пенсии работники могут направлять в органы ПФР еще и через своего работодателя. В 2017 году мы приняли более 950 таких заявлений.— Их запуск позволит учитывать весь комплекс социальных льгот по всем категориям граждан, которые получают государственную социальную поддержку из бюджетов всех уровней.В 2017 году ведется активная работа по подключению к системе всех ведомств — как поставщиков,так и пользователей информации ФРИ. В 2018 году планируется интеграция ФРИ с ЕГИССО.210 тысяч пенсионеров в Псковской области получают выплаты по линии Пенсионного фонда.На 5,8 % (1 февраля на 5,4 % и 1 апреля на 0,38 %) были увеличены страховые пенсии более чем 150 тысяч неработающих пенсионеров в 2017 году.12 900 рублей составил средний размер страховой пенсии по старости.На 1,5 % были проиндексированы с 1 апреля 2017 года пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные. Повышение коснулось 163 тысяч пенсионеров.7800 рублей составил средний размер социальной пенсии в Псковской области.12 000 рублей составил средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы.35,8 млрд рублей составили расходы на пенсионное и социальное обеспечение жителей области в 2017 году.216 105 пенсионеров Псковской области получили в январе по линии ПФР единовременную выплату в размере 5000 рублей.28 тысяч неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума (8715 рублей), получаютсоциальную доплату.