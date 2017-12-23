Оливье всему голова
«Псковская правда» продолжает вместе с читателями готовиться к главному празднику года. По нашей просьбе шеф-повар одного из псковских кафе поделилась оригинальными рецептами для вкусного стола.
— Работаю уже десять лет и заметила, что в Новый год люди все равно хотят не изысков, не поросят и рябчиков фаршированных, а домашней еды: холодца, селедки, простых салатов, — говорит шеф-повар Анна Выжимова. — Многие даже, изучая меню для корпоратива, просят, чтобы обязательно был оливье. Он не теряет актуальности.
Тем более, по словам Анны, этот салат каждый Новый год можно делать по-новому:
— Считаю, что оливье можно приготовить по-разному: с колбасой, с телятиной, с креветками, с курицей, с ананасом, с каперсами, с красной рыбкой и икрой. Не бойтесь что-то менять — ведь это интересно.
Помимо оливье, на столе обязательно должны быть фрукты, уверена Анна:
— Для меня запах мандаринов и хвои — это запах детства и настоящего Нового года. А на сладкое можно подать что-то легкое, например, сервировать десерт в бокале. Но, как правило, на новогодних корпоративах или даже в сам Новый год до десерта дело уже не доходит.
Украшать новогодние блюда можно по-разному. Все зависит от того, что подается на стол, и от фантазии тех, кто готовит.
— Мы как-то креативили — новогодние блюда украшали свежей хвоей, — вспоминает шеф-повар.
Несмотря на все изыски, празднующие новогоднюю ночь все равно предпочитают самую простую еду.
Фото из личного архива Анны Выжимовой
Но самое главное — все блюда для новогоднего стола лучше подготовить заранее, 30 декабря, чтобы накануне Нового года было время отдохнуть, пообщаться с семьей.
— Даже салаты я крошу с вечера, а 31-го только заправляю. И то — частично. Потому что первое число нового года обычно начинается с оливье.
Оливье с каперсами и креветками
• Картофель средний 4 шт.
• Морковь 1 шт.
• Яйцо 4 шт.
• Маринованные огурчики 2 шт. (200 г)
• Лук белый салатный 100 г
• Горошек консервированный 1 банка
• Майонез 250 г
• Куриная грудка запеченная 300 г
• Каперсы 100 г
• Креветки коктейльные (варено-мороженые очищенные) 150 г
Все ингредиенты нарезаем, добавляем каперсы и креветки.
Каперсы — это вовсе не зерна и даже не ягоды, а лишь нераспустившиеся бутоны каперсника, замаринованные особым способом. В блюдах эти горохоподобные цветочки играют роль пряности.
Буженина дворянская с брусничным соусом
• Шея свиная 1 кг
• Соль по вкусу
• Перец черный молотый 1 г
• Розмарин сушеный 1 г
• Майоран сушеный 1 г
• Чеснок 3 зубчика
• Горчица французская в зернах
Свиную шею промыть проточной водой, обсушить. На фольге посолить, поперчить, добавить специи, чеснок порезать лепестками, смазать мясо горчицей, завернуть, уложить в форму для запекания. Мариновать 5-6 часов. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 1,5-2 часа. Готовую буженину нарезать, полить брусничным соусом, украсить ягодками брусники.
Брусничный соус
• Брусника 200 г
• Сахар 100 г
• Цедра лимона 20 г
• Лимонный сок 20 г
• Имбирь 30 г
• Смесь трав по вкусу
Имбирь натрите на терке. Бруснику помойте, соедините с имбирем и поставьте варить на небольшом огне. Добавьте к бруснике смесь трав (использовать можно абсолютно любые травы, например, прованские или итальянские). Бруснику варите 10-15 минут. Измельчите в блендере и добавьте сок лимона и цедру. По желанию можно использовать апельсиновую цедру и сок. Всыпьте в соус сахар и выпаривайте жидкость 25 минут, постоянно помешивая.
Десерт в бокале «Трайфл»
• Клубника 400 г
• Сахарный песок 120 г
• Ликер 40 г
• Грецкие орешки для оформления блюда 80 г
• Сладкая творожная масса 400 г
• Сливки 300 мл
• Готовый бисквит 200 г
Ягоды тщательно перебирают и моют, удаляя все лишнее. Около 200 г ягод, 80 г сахара, ликер соединяют и ставят на плиту, где сахар должен основательно раствориться.
Сливки с сахаром (40 г) взбивают, добавляют творожную массу, продолжают взбивать.
Готовый бисквит нарезают на небольшие кубики, выкладывают их на дно креманки.
Кусочки бисквита поливают сиропом. В вазочки кладут ягоды. Клубничку накрывают пластом сырной массы. Снова кладут ягоды и творожную массу. Сверху десерт нужно посыпать раздавленными орехами. Блюдо будет особенно вкусным, если его перед подачей на стол охладить в холодильнике.
Ранее в разделе
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Во дворе дома на Рижском проспекте в Пскове сбили пешехода11:34
- В 16 сельских школах Псковской области отремонтируют спортивные залы11:12
- В воскресенье улицу К. Маркса в Пскове откроют для транспорта10:40
- Полиция продолжает розыск пропавшего великолучанина10:24
- Псковичи спешат на двухдневную новогоднюю ярмарку «АРТ-ель»08:00
- В субботу в Псковской области ожидается снег и гололедица00:24
- Ольга Гусева: Простыми красками нарисовать близкое и родное22.12, 15:43
- Новогодняя «АРТ-ель» в Пскове откроется уже завтра22.12, 15:28
- Полная праздничная программа Пскова на Новый год21.12, 16:33
- Михаил Ведерников поздравил Николая Мишукова с 85-летним юбилеем21.12, 15:06
- Регина Симинюк: Даю вещам вторую жизнь21.12, 10:00
- Александр Тихонов: Каждое утро надо начинать с меда21.12, 09:40
- Наталия Коткова: Хочется, чтобы мои работы дарили радость21.12, 09:33
- Сергей Сальный: Мы - то, что мы едим21.12, 09:00
- Наталья Васильева: Точка к точке19.12, 20:50
- V Форум социально ориентированных НКО пройдет в Пскове19.12, 19:56
- «Брависта», «Терпимость» и «Асю» покажут в псковском «Ленфильм-клубе»19.12, 17:10
- Ольга Сафронова: Мои творения дарят тепло19.12, 09:41
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»19.12, 09:39
- Наталья и Олег Кушнир: Советуем познакомиться с новым вкусом – вкусом пастилы19.12, 09:38
Лидеры обсуждений
- Белые ходоки из пустошкинского леса
- Дно, Псков и Великие Луки прорвались в финал «ПервоКЛАССной баталии»
- На контроле президента
- Стоял, плакал – пятиклассника высадили из автобуса в Пскове
- По сценарию Летучей
- Лена Летучая предложила уволиться руководителям Новохованской школы
- Крышу залепили пластилином
- Михаил Ведерников и Андрей Турчак дали старт работе особой экономической зоны «Моглино»
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»
- Жители Карамышево: Из-за нечищеных дорог попадаем в ДТП