23 Декабря 2017
Псков
-4 .. -6 °C
Великие Луки
0 .. -2 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Оливье всему голова

21 Декабря 2017 - 09:56
Главная → Заметки → Общество
В Новый год псковичи хотят не изысков, а домашней еды

«Псковская правда» продолжает вместе с читателями готовиться к главному празднику года. По нашей просьбе шеф-повар одного из псковских кафе поделилась оригинальными рецептами для вкусного стола.

— Работаю уже десять лет и заметила, что в Новый год люди все равно хотят не изысков, не поросят и рябчиков фаршированных, а домашней еды: холодца, селедки, простых салатов, — говорит шеф-повар Анна Выжимова. — Многие даже, изучая меню для корпоратива, просят, чтобы обязательно был оливье. Он не теряет актуальности.

Тем более, по словам Анны, этот салат каждый Новый год можно делать по-новому:

— Считаю, что оливье можно приготовить по-разному: с колбасой, с телятиной, с креветками, с курицей, с ананасом, с каперсами, с красной рыбкой и икрой. Не бойтесь что-то менять — ведь это интересно.
Помимо оливье, на столе обязательно должны быть фрукты, уверена Анна:

— Для меня запах мандаринов и хвои — это запах детства и настоящего Нового года. А на сладкое можно подать что-то легкое, например, сервировать десерт в бокале. Но, как правило, на новогодних корпоративах или даже в сам Новый год до десерта дело уже не доходит. 

Украшать новогодние блюда можно по-разному. Все зависит от того, что подается на стол, и от фантазии тех, кто готовит. 

— Мы как-то креативили — новогодние блюда украшали свежей хвоей, — вспоминает шеф-повар.

Несмотря на все изыски, празднующие новогоднюю ночь все равно предпочитают самую простую еду.
Фото из личного архива Анны Выжимовой

Но самое главное — все блюда для новогоднего стола лучше подготовить заранее, 30 декабря, чтобы накануне Нового года было время отдохнуть, пообщаться с семьей. 

— Даже салаты я крошу с вечера, а 31-го только заправляю. И то — частично. Потому что первое число нового года обычно начинается с оливье. 

 

Оливье с каперсами и креветками


• Картофель средний 4 шт. 
• Морковь 1 шт.
• Яйцо 4 шт. 
• Маринованные огурчики 2 шт. (200 г)
• Лук белый салатный 100 г
• Горошек консервированный 1 банка
• Майонез 250 г
• Куриная грудка запеченная 300 г
• Каперсы 100 г
• Креветки коктейльные (варено-мороженые очищенные) 150 г

Все ингредиенты нарезаем, добавляем каперсы и креветки.

Каперсы — это вовсе не зерна и даже не ягоды, а лишь нераспустившиеся бутоны каперсника, замаринованные особым способом. В блюдах эти горохоподобные цветочки играют роль пряности. 
 

Буженина дворянская с брусничным соусом 


• Шея свиная 1 кг
• Соль по вкусу
• Перец черный молотый 1 г
• Розмарин сушеный 1 г
• Майоран сушеный 1 г
• Чеснок 3 зубчика 
• Горчица французская в зернах 

Свиную шею промыть проточной водой, обсушить. На фольге посолить, поперчить, добавить специи, чеснок порезать лепестками, смазать мясо горчицей, завернуть, уложить в форму для запекания. Мариновать 5-6 часов. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 1,5-2 часа. Готовую буженину нарезать, полить брусничным соусом, украсить ягод­ками брусники.
 

Брусничный соус 

• Брусника 200 г
• Сахар 100 г
• Цедра лимона 20 г
• Лимонный сок 20 г
• Имбирь 30 г
• Смесь трав по вкусу 

Имбирь натрите на терке. Бруснику помойте, соедините с имбирем и поставьте варить на небольшом огне. Добавьте к бруснике смесь трав (использовать можно абсолютно любые травы, например, прованские или итальянские). Бруснику варите 10-15 минут. Измельчите в блендере и добавьте сок лимона и цедру. По желанию можно использовать апельсиновую цедру и сок. Всыпьте в соус сахар и выпаривайте жидкость 25 минут, постоянно помешивая. 
 

Десерт в бокале «Трайфл»


• Клубника 400 г
• Сахарный песок 120 г
• Ликер 40 г
• Грецкие орешки для оформления блюда 80 г
• Сладкая творожная масса  400 г
• Сливки 300 мл
• Готовый бисквит 200 г

Ягоды тщательно перебирают и моют, удаляя все лишнее. Около 200 г ягод, 80 г сахара, ликер соединяют и ставят на плиту, где сахар должен основательно раствориться.

Сливки с сахаром (40 г) взбивают, добавляют творожную массу, продолжают взбивать.

Готовый бисквит нарезают на небольшие кубики, выкладывают их на дно креманки.

Кусочки бисквита поливают сиропом. В вазочки кладут ягоды. Клубничку накрывают пластом сырной массы. Снова кладут ягоды и творожную массу. Сверху десерт нужно посыпать раздавленными орехами. Блюдо будет особенно вкусным, если его перед подачей на стол охладить в холодильнике. 
 


Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Сделал добро — захочешь...«Режим стада на...Двое ушли целыми

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Дети разрисовали стены псковской школыИтоговый конгресс «Ты – предприниматель»Шахматный турнир «Три ветви власти»Just Dance и FIFA: Молодежный кибер-фестиваль в Пскове
Весь фото архив

Видео

Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятся
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 20 декабря. Полная версия номера будет доступна для скачивания 27 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50