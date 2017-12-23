«Режим стада на пустой площадке»
В соцсетях псковичи обсуждают статью «На контроле президента»
На прошлой неделе «Псковская правда» рассказала историю маленького псковича Андрея, который на прогулке в детском саду получил травму и лишился селезенки. Семья мальчика вместе с юристом хотят добиться создания комиссии, которая могла бы следить за установкой в детских садах игровых площадок с соблюдением ГОСТов. Статья вызвала активное обсуждение в соцсети. Авторы высказывали порой противоположные мнения.
Елизавета:
«…Вопрос к администрации — почему площадка не оборудована должным образом? И почему не была оказана первая медпомощь? И не надо тут «мы и не на таких скакали». Скакали, да. Но это не случайный двор, а сад с конкретными требованиями. И их надо выполнять. Или нести ответственность за невыполнение».
Галина:
«Все может случиться даже на пустом месте, но почему не вызвали скорую и не сказали правду, вот это меня удивляет!!!»
Владимир:
«Тепличное поколение с каждым годом все преобладает. Дети, которым все запрещено и во всем ограничивают. Но не путем контроля, а путем исключения. Причем не из-за страха за здоровье ребенка, а из-за страха ответственности, что тебя схватят за задницу, если что-то случится. Маразм — толкались дети, один воткнулся головой в дерево — спилить деревья, кидались камнями — запретить камни, ударил игрушкой — запретить игрушки в детсадах».
Лана:
«Воспитатель несет полную ответственность за детишек, я сама много раз видела, проходя мимо детских садов, что воспитатели кучкуются в одном месте, а детишки предоставлены сами себе. Тем более предупредили, чтобы не позволяла ребенку никуда залезать. И не надо родителей упрекать — они привели ребенка в сад, и совсем не важно, в отпуске или нет, это их личное дело».
Лёха:
«Жалко очень мальчишку! Здоровья ему! Но лишний раз убеждаюсь, оплачивать нужно должным образом труд дошкольного работника!!! К ним и отношение-то в нашей стране как к прислуге. Труд этот очень и очень нелегкий. Воспитателя тоже очень жалко... К сожалению, бывает и ребенок гиперактивный, и стечение обстоятельств!!! Не могла ж она бросить всех детей и смотреть только за одним».
Анна:
«Наказать надо тех, кто решил по 30 человек группы делать. Удобный способ: режим стада на пустой площадке».
Света:
«Когда я поработала в дошкольном учреждении, то поняла, что со стороны родителя нужно быть всегда начеку».
Елизавета:
«…Вопрос к администрации — почему площадка не оборудована должным образом? И почему не была оказана первая медпомощь? И не надо тут «мы и не на таких скакали». Скакали, да. Но это не случайный двор, а сад с конкретными требованиями. И их надо выполнять. Или нести ответственность за невыполнение».
Галина:
«Все может случиться даже на пустом месте, но почему не вызвали скорую и не сказали правду, вот это меня удивляет!!!»
Владимир:
«Тепличное поколение с каждым годом все преобладает. Дети, которым все запрещено и во всем ограничивают. Но не путем контроля, а путем исключения. Причем не из-за страха за здоровье ребенка, а из-за страха ответственности, что тебя схватят за задницу, если что-то случится. Маразм — толкались дети, один воткнулся головой в дерево — спилить деревья, кидались камнями — запретить камни, ударил игрушкой — запретить игрушки в детсадах».
Лана:
«Воспитатель несет полную ответственность за детишек, я сама много раз видела, проходя мимо детских садов, что воспитатели кучкуются в одном месте, а детишки предоставлены сами себе. Тем более предупредили, чтобы не позволяла ребенку никуда залезать. И не надо родителей упрекать — они привели ребенка в сад, и совсем не важно, в отпуске или нет, это их личное дело».
Лёха:
«Жалко очень мальчишку! Здоровья ему! Но лишний раз убеждаюсь, оплачивать нужно должным образом труд дошкольного работника!!! К ним и отношение-то в нашей стране как к прислуге. Труд этот очень и очень нелегкий. Воспитателя тоже очень жалко... К сожалению, бывает и ребенок гиперактивный, и стечение обстоятельств!!! Не могла ж она бросить всех детей и смотреть только за одним».
Анна:
«Наказать надо тех, кто решил по 30 человек группы делать. Удобный способ: режим стада на пустой площадке».
Света:
«Когда я поработала в дошкольном учреждении, то поняла, что со стороны родителя нужно быть всегда начеку».
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