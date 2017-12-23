23 Декабря 2017
Псков
-4 .. -6 °C
Великие Луки
0 .. -2 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Сделал добро — захочешь ещё

21 Декабря 2017 - 08:39
Главная → Заметки → Общество
Был бы сердечный порыв, а дело найдется, уверены в Детском фонде
Кому нужна помощь добровольцев? Какая помощь требуется? Куда обращаться, если вы хотите помочь? Ответы знают сотрудники регионального отделения Российского Детского фонда. В пресс-центре «Псковской правды» они рассказали про свой новый проект «Калейдоскоп добрых дел», выигравший президентский грант. Волонтерство в области поставят на широкую ногу.

— Среди псковичей много отзывчивых, неравнодушных людей, которые готовы посвятить свое время помощи людям вокруг себя, — уверена заместитель председателя регионального отделения Российского Детского фонда Екатерина Транева. К примеру, корпоративное волонтерство — это возможность участвовать в добром деле всей командой. Приезжающие волонтеры вместе с детьми делают какое-то полезное дело — ремонтируют класс, вместе учатся шить, вместе ухаживают за приусадебным хозяйством. Мы хотим, чтобы в Псковской области осталось как можно меньше детских учреждений, у которых нет шефов. 

Подопечные Детского фонда также смогли стать участниками социальной программы  FIFA «Футбол во имя надежды», цель которой — помочь детям социализироваться через занятие футболом. Уже известно, что программу продлят на следующий год, однако не у всех команд есть своя форма, качественная игровая обувь — тут бы тоже могли помочь корпоративные волонтеры.

В рамках «Калейдоскопа добрых дел» планируются и мероприятия для семей с детьми, когда родители своим примером показывают, как приятно помогать.

— Даже акцию «Доброе сердце» по сбору средств на реабилитацию больных детей можно считать примером семейного добровольчества. Приходят семьи, и родители не просто жертвуют средства на решение какой-то проблемы, а передают денежку своему ребенку, и именно он кладет ее в копилку. И здесь не важен размер помощи, а важно само действие. 

Екатерина Транева рассказала, как накануне в Фонд «приходила мама-снегурочка с маленьким эльфом» — принесли разового мишку с просьбой передать хорошей девочке на Новый год.

— Типичный псковский волонтер — студент, — сообщила координатор программ регионального отделения Российского Детского фонда Евгения Истомина

По ее словам, у студентов есть желание помогать, себя реализовывать и делать что-то полезное. 

— В идеале волонтерство и донорство — это сердечный порыв, который не требует никаких ответных мер, — дополнила коллегу Екатерина Транева. —  Это один из признаков высокого развития человека. Ты понимаешь, что сделал хорошее дело, ты видишь его последствия и захочешь делать еще!

— В связи с тем что сейчас проходят новогодние акции и мы собираем сладкие подарки для нуждающихся детей и детей из домов-интернатов, нам нужны люди, которые будут формировать эти подарки, — рассказала координатор программ регионального отделения Российского Детского фонда Кристина Фёдорова.

Также помощь добровольцев требуется для сортировки вещей  по заявлениям малоимущих семей из районов. Большая проблема у Детского фонда и с попутным транспортом, чтобы отвезти эти вещи. 

— Если человек хочет помочь, он должен для себя ответить на вопросы: что я могу сделать? Когда я могу это сделать? — отметила Екатерина Транева. — И после этого позвонить, прийти или написать нам. Мы с удовольствием возьмем в команду. 
 

Справка

Региональное отделение Российского Детского фонда. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 2а, оф. 14-15 (1 этаж, правое крыло). Телефон 8 (8112) 73-58-80.

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Оливье всему голова«Режим стада на...Двое ушли целыми

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Дети разрисовали стены псковской школыИтоговый конгресс «Ты – предприниматель»Шахматный турнир «Три ветви власти»Just Dance и FIFA: Молодежный кибер-фестиваль в Пскове
Весь фото архив

Видео

Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятся
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 20 декабря. Полная версия номера будет доступна для скачивания 27 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50