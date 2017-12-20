20 Декабря 2017
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Под венец вчетвером
В Пскове одновременно станут регистрировать по две пары молодоженов
Как изменится псковский Дворец бракосочетания после ремонта, когда ночные очереди под его дверями уйдут в прошлое и зачем 61 новый сотрудник органам ЗАГС по всей области.
— Постараемся создать две зоны бракосочетаний таким образом, чтобы свадебные процессии не пересекались и не мешали друг другу. Едиными будут только гардероб и санузел, — рассказал на пресс-конференции 14 декабря Сергей Шерстобитов, начальник управления юстиции Псковской области.
В здании, которое, по сути, является настоящим дворцом — особняк предводителя губернского дворянства Лавриновского был выстроен в 1908 году в стиле модернизма, — уже произведены гидроизоляция фундамента, гидро- и теплоизоляция полов, выполнена прокладка инженерных сетей, оборудовано крыльцо у нового запасного выхода в цокольном этаже, переоборудованы два окна, которым вернули их исторический облик.
Между тем в июне прошлого года появились сообщения о том, что Дворец бракосочетания продадут, а для свадеб псковичам придется подыскать другое место. В качестве потенциального помещения для переезда Дворца назывались палаты Меньшиковых на ул. Советской, как раз недалеко от действующего Дворца бракосочетания. Депутаты областного Собрания даже включили планируемые доходы от продажи здания в план бюджета прошлого года. Однако приватизация так и не состоялась.
— С 1974 года Дворец бракосочетания в Пскове капитально не ремонтировался, — напомнил Сергей Шерстобитов. — Мы встали перед выбором: либо находить финансовые возможности и ремонтировать существующий Дворец, либо искать какое-то альтернативное место для его размещения. Провели глубокий анализ, взбудоражили общественное мнение. Включение Дворца в план — это был некий инструмент для того, чтобы посмотреть, насколько люди будут готовы к переезду.
Оказалось, готовы — нинасколько. Тогда в управлении юстиции «поднатужились, оптимизировались» и нашли 8 млн рублей на проект и начало ремонта. Чтобы его завершить, потребуется еще 10 млн, поиск этих средств — задача на будущий год (это без благоустройства, на которое требуется еще 2 млн). Деньги необходимо найти до конца апреля, когда завершится второй этап ремонта. Сергей Шерстобитов рассчитывает на помощь федерального бюджета. Во время работ в залах регистрацию браков во Дворце приостанавливать не планируют, рассчитывая отремонтировать залы по очереди.
— Мы еще спешим и потому, — объяснил Сергей Шерстобитов, — что мимо Дворца бракосочетания пройдет ганзейский путь. Здание находится на территории проведения фестиваля в 2019 году.
Ремонт в дворянском дворце уже начался, завершить его планируют за год.
— У нас провал по рождениям, — констатировал Александр Розов, замначальника управления юстиции. — За один месяц вряд ли женщины нарожают столько, чтобы эту разницу компенсировать. Не вижу ничего страшного. Так сложилось. Может быть, на будущий год статистика пойдет опять вверх.
Возможно, поднять ее помогут иностранцы и приезжие из других регионов.
— Мы — как ворота страны, и весь мир в нашем ЗАГСе как на ладони, — рассказала Елена Гондович, замначальника управления ЗАГС города Пскова. — Город военных, и регистрируем браки тех, кто приехал со всей страны. Иностранцы, регистрирующие у нас браки, в подавляющем большинстве граждане СНГ, но бывают и из дальнего зарубежья: США, Вьетнама, Германии. В нашем университете много студентов из Узбекистана, в связи с этим увеличилось количество браков с гражданами этой страны. Некоторые невест с собой привозят. Словом, не только за знаниями приезжают.
Пока что потенциальные молодожены Пскова вынуждены в свадебный сезон едва ли не с ночи занимать очередь под дверями Дворца бракосочетания, чтобы занять удобную дату. Уже в следующем году эта часть свадебного обряда должна уйти в прошлое — заявление можно будет подать в электронном виде, а необходимые документы принести уже на регистрацию. Однако точную дату наступления цифрового счастья Елена Гондович назвать затруднилась.
Кроме того, ведется работа по оцифровке 2 700 000 актовых записей, накопившихся в Псковской области за 100 лет существования органов ЗАГС. Работу осложняет и замедляет то, что в течение 90 лет эти записи делали от руки. С нового года по всему региону откроется 61 вакансия для тех, кто будет переводить бумажные записи в электронный вид.
Жениха и невесту перед регистрацией больше не будут разводить по разным углам.
1014 разводов приходится на 1696 браков в Пскове за 11 прошедших месяцев.
Свадьбы на ганзейском путиВ псковском Дворце бракосочетания после ремонта появятся два зала для торжественной регистрации браков и две комнаты для молодоженов, которых теперь не будут разделять по гендерному признаку, а отправят готовиться к свадьбе вместе.
— Постараемся создать две зоны бракосочетаний таким образом, чтобы свадебные процессии не пересекались и не мешали друг другу. Едиными будут только гардероб и санузел, — рассказал на пресс-конференции 14 декабря Сергей Шерстобитов, начальник управления юстиции Псковской области.
В здании, которое, по сути, является настоящим дворцом — особняк предводителя губернского дворянства Лавриновского был выстроен в 1908 году в стиле модернизма, — уже произведены гидроизоляция фундамента, гидро- и теплоизоляция полов, выполнена прокладка инженерных сетей, оборудовано крыльцо у нового запасного выхода в цокольном этаже, переоборудованы два окна, которым вернули их исторический облик.
Между тем в июне прошлого года появились сообщения о том, что Дворец бракосочетания продадут, а для свадеб псковичам придется подыскать другое место. В качестве потенциального помещения для переезда Дворца назывались палаты Меньшиковых на ул. Советской, как раз недалеко от действующего Дворца бракосочетания. Депутаты областного Собрания даже включили планируемые доходы от продажи здания в план бюджета прошлого года. Однако приватизация так и не состоялась.
— С 1974 года Дворец бракосочетания в Пскове капитально не ремонтировался, — напомнил Сергей Шерстобитов. — Мы встали перед выбором: либо находить финансовые возможности и ремонтировать существующий Дворец, либо искать какое-то альтернативное место для его размещения. Провели глубокий анализ, взбудоражили общественное мнение. Включение Дворца в план — это был некий инструмент для того, чтобы посмотреть, насколько люди будут готовы к переезду.
Оказалось, готовы — нинасколько. Тогда в управлении юстиции «поднатужились, оптимизировались» и нашли 8 млн рублей на проект и начало ремонта. Чтобы его завершить, потребуется еще 10 млн, поиск этих средств — задача на будущий год (это без благоустройства, на которое требуется еще 2 млн). Деньги необходимо найти до конца апреля, когда завершится второй этап ремонта. Сергей Шерстобитов рассчитывает на помощь федерального бюджета. Во время работ в залах регистрацию браков во Дворце приостанавливать не планируют, рассчитывая отремонтировать залы по очереди.
— Мы еще спешим и потому, — объяснил Сергей Шерстобитов, — что мимо Дворца бракосочетания пройдет ганзейский путь. Здание находится на территории проведения фестиваля в 2019 году.
Ремонт в дворянском дворце уже начался, завершить его планируют за год.
Провал по рождениюСейчас во Дворце бракосочетания регистрируются рождения, усыновления, установление отцовства и браки. Планируется, что после ремонта в цоколь с улицы Пароменской переедут специалисты, занимающиеся менее радужными регистрациями смерти, перемены имени, расторжения брака.
— У нас провал по рождениям, — констатировал Александр Розов, замначальника управления юстиции. — За один месяц вряд ли женщины нарожают столько, чтобы эту разницу компенсировать. Не вижу ничего страшного. Так сложилось. Может быть, на будущий год статистика пойдет опять вверх.
Возможно, поднять ее помогут иностранцы и приезжие из других регионов.
— Мы — как ворота страны, и весь мир в нашем ЗАГСе как на ладони, — рассказала Елена Гондович, замначальника управления ЗАГС города Пскова. — Город военных, и регистрируем браки тех, кто приехал со всей страны. Иностранцы, регистрирующие у нас браки, в подавляющем большинстве граждане СНГ, но бывают и из дальнего зарубежья: США, Вьетнама, Германии. В нашем университете много студентов из Узбекистана, в связи с этим увеличилось количество браков с гражданами этой страны. Некоторые невест с собой привозят. Словом, не только за знаниями приезжают.
Пока что потенциальные молодожены Пскова вынуждены в свадебный сезон едва ли не с ночи занимать очередь под дверями Дворца бракосочетания, чтобы занять удобную дату. Уже в следующем году эта часть свадебного обряда должна уйти в прошлое — заявление можно будет подать в электронном виде, а необходимые документы принести уже на регистрацию. Однако точную дату наступления цифрового счастья Елена Гондович назвать затруднилась.
Кроме того, ведется работа по оцифровке 2 700 000 актовых записей, накопившихся в Псковской области за 100 лет существования органов ЗАГС. Работу осложняет и замедляет то, что в течение 90 лет эти записи делали от руки. С нового года по всему региону откроется 61 вакансия для тех, кто будет переводить бумажные записи в электронный вид.
Жениха и невесту перед регистрацией больше не будут разводить по разным углам.
Цифры5 700 младенцев родилось в Псковской области за 11 месяцев нынешнего года, а за весь прошлый год — 7 300 детей.
1014 разводов приходится на 1696 браков в Пскове за 11 прошедших месяцев.
Юлия Шарипова Автор фото: Андрей Степанов
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