В Пскове одновременно станут регистрировать по две пары молодоженов

Свадьбы на ганзейском пути



Ремонт в дворянском дворце уже начался, завершить его планируют за год.

Провал по рождению



Жениха и невесту перед регистрацией больше не будут разводить по разным углам.

Цифры

Как изменится псковский Дворец бракосочетания после ремонта, когда ночные очереди под его дверями уйдут в прошлое и зачем 61 новый сотрудник органам ЗАГС по всей области.В псковском Дворце бракосочетания после ремонта появятся два зала для торжественной регистрации браков и две комнаты для молодоженов, которых теперь не будут разделять по гендерному признаку, а отправят готовиться к свадьбе вместе.— Постараемся создать две зоны бракосочетаний таким образом, чтобы свадебные процессии не пересекались и не мешали друг другу. Едиными будут только гардероб и санузел, — рассказал на пресс-конференции 14 декабря, начальник управления юстиции Псковской области.В здании, которое, по сути, является настоящим дворцом — особняк предводителя губернского дворянства Лавриновского был выстроен в 1908 году в стиле модернизма, — уже произведены гидроизоляция фундамента, гидро- и теплоизоляция полов, выполнена прокладка инженерных сетей, оборудовано крыльцо у нового запасного выхода в цокольном этаже, переоборудованы два окна, которым вернули их исторический облик.Между тем в июне прошлого года появились сообщения о том, что Дворец бракосочетания продадут, а для свадеб псковичам придется подыскать другое место. В качестве потенциального помещения для переезда Дворца назывались палаты Меньшиковых на ул. Советской, как раз недалеко от действующего Дворца бракосочетания. Депутаты областного Собрания даже включили планируемые доходы от продажи здания в план бюджета прошлого года. Однако приватизация так и не состоялась.— С 1974 года Дворец бракосочетания в Пскове капитально не ремонтировался, — напомнил Сергей Шерстобитов. — Мы встали перед выбором: либо находить финансовые возможности и ремонтировать существующий Дворец, либо искать какое-то альтернативное место для его размещения. Провели глубокий анализ, взбудоражили общественное мнение. Включение Дворца в план — это был некий инструмент для того, чтобы посмотреть, насколько люди будут готовы к переезду.Оказалось, готовы — нинасколько. Тогда в управлении юстиции «поднатужились, оптимизировались» и нашли 8 млн рублей на проект и начало ремонта. Чтобы его завершить, потребуется еще 10 млн, поиск этих средств — задача на будущий год (это без благоустройства, на которое требуется еще 2 млн). Деньги необходимо найти до конца апреля, когда завершится второй этап ремонта. Сергей Шерстобитов рассчитывает на помощь федерального бюджета. Во время работ в залах регистрацию браков во Дворце приостанавливать не планируют, рассчитывая отремонтировать залы по очереди.— Мы еще спешим и потому, — объяснил Сергей Шерстобитов, — что мимо Дворца бракосочетания пройдет ганзейский путь. Здание находится на территории проведения фестиваля в 2019 году.Сейчас во Дворце бракосочетания регистрируются рождения, усыновления, установление отцовства и браки. Планируется, что после ремонта в цоколь с улицы Пароменской переедут специалисты, занимающиеся менее радужными регистрациями смерти, перемены имени, расторжения брака.— У нас провал по рождениям, — констатировал, замначальника управления юстиции. — За один месяц вряд ли женщины нарожают столько, чтобы эту разницу компенсировать. Не вижу ничего страшного. Так сложилось. Может быть, на будущий год статистика пойдет опять вверх.Возможно, поднять ее помогут иностранцы и приезжие из других регионов.— Мы — как ворота страны, и весь мир в нашем ЗАГСе как на ладони, — рассказала, замначальника управления ЗАГС города Пскова. — Город военных, и регистрируем браки тех, кто приехал со всей страны. Иностранцы, регистрирующие у нас браки, в подавляющем большинстве граждане СНГ, но бывают и из дальнего зарубежья: США, Вьетнама, Германии. В нашем университете много студентов из Узбекистана, в связи с этим увеличилось количество браков с гражданами этой страны. Некоторые невест с собой привозят. Словом, не только за знаниями приезжают.Пока что потенциальные молодожены Пскова вынуждены в свадебный сезон едва ли не с ночи занимать очередь под дверями Дворца бракосочетания, чтобы занять удобную дату. Уже в следующем году эта часть свадебного обряда должна уйти в прошлое — заявление можно будет подать в электронном виде, а необходимые документы принести уже на регистрацию. Однако точную дату наступления цифрового счастья Елена Гондович назвать затруднилась.Кроме того, ведется работа по оцифровке 2 700 000 актовых записей, накопившихся в Псковской области за 100 лет существования органов ЗАГС. Работу осложняет и замедляет то, что в течение 90 лет эти записи делали от руки. С нового года по всему региону откроется 61 вакансия для тех, кто будет переводить бумажные записи в электронный вид.5 700 младенцев родилось в Псковской области за 11 месяцев нынешнего года, а за весь прошлый год — 7 300 детей.1014 разводов приходится на 1696 браков в Пскове за 11 прошедших месяцев.