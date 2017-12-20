Несколько дней по пять часов, затаившись, бежаницкие охотники ждали встречи со стаей волков



Шестой хищник, добытый в результате этой охоты, в кадр не поместился.

Фото Ирины Гавриловой



Кстати

В начале декабря по соцсетям разлетелось фото псковских охотников на фоне убитых волков. Хищники с окровавленными шкурами, довольные охотники. «Псковская правда» нашла героев снимков и разузнала подробности охоты на серых хищников в этом сезоне.Дело было в начале декабря у деревни Савкино в Бежаницком районе. Опочецкие и бежаницкие охотники по следам вышли на место, где волки часто бывают.— Место искали в среду, — рассказал охотовед, госинспектор Бежаницкого района. — По направлению следов вышли в лесу на дневку зверя. Волк ночью бодрствует, охотится, а днем отсыпается. Лежка — как раз то место, где зверь спит. Ее стали «обрезать», то есть разметили периметр, где волки наследили.Дальше охотники забили колышки по разметке, размотали веревку с флажками. Они, кстати, красные, как в песне у Высоцкого. Затем, по выражению волчатника, сделали «оклад». На это ушел день. В пятницу участники охоты, а их было около двух десятков, разошлись по номерам и стали ждать.— Охота на волка — самая сложная из всех, — отмечает егерь. — Обычно в ней участвует много людей. Чем больше людей, тем больше шансов, что добыча не уйдет. Волк — животное осторожное, хорошо чувствует опасность. Бегает, бегает по одному месту, долго «ошивается», приглядывается-принюхивается и, если чует опасность, может затаиться надолго.На своих отметках охотники стояли по пять-шесть часов, затаив дыхание, чтобы не спугнуть зверя. Как только хищник появлялся, стреляли. За три дня охоты стрелки добыли шесть волков, одного ранили, а двое ушли целыми и невредимыми.По словам Виктора Васильева, в этом году волков много как никогда.— Из разных районов охотники говорят: там пять-шесть бегает, там троих видели. В Локнянском районе насчитали стаю в 12 голов. А вообще и до 20 штук семья может доходить, — поясняет госинспектор. — В нашем Полистовском заповеднике волкам хорошо жилось. Еды хватает, вот и плодятся, расселились по всей области.Главная беда от большого количества волков — это сокращение поголовья лосей, которые подчищают молодую поросль деревьев, не дают зарастать кустами полям.— Браконьеры меньше убивают лосей, чем волки, — говорит охотник. — Когда гоняли волков на нынешней охоте, нашли обглоданные туши лосей: съели корову и теленка, быка задрали. Они могут перерезать всех лосей в округе. Раньше основной добычей волка был кабан. Но из-за африканской чумы свиней поголовье кабана в Псковской области практически истребили.Лось — самая доступная в лесу добыча. Одному волку, чтобы поужинать, надо до 6 кг мяса. Взрослый сохатый весит примерно 200 кг — хороший запас еды для хищника! В поисках пропитания волки приходят в деревни. В соцсетях псковичи пишут, что «волки зажрали». Охотники рассказывают, что в деревнях серые нещадно режут собак.— Недавно съели двух кавказских овчарок, — делится Виктор Васильев. — Кавказец — собака большая и свирепая, но справиться с хитрым хищником не в силах. Чтобы одолеть такого противника, как волк, она должна быть специально обученной. Собака на цепи — легкая добыча для волка. Тут знакомый рассказал: «Вижу в окно, волк к крыльцу дома подошел. Пока бегал за камерой, он ушел».Как говорит охотовед, волк — животное сильное, осторожное, но человека боится и уважает. Как только видит, уходит. Напасть может неадекватный волк: подраненный или больной.Охоту на волков в нынешнем сезоне природоохранные службы не лимитируют, чем больше псковские охотники добудут, тем лучше.За осенний сезон, по словам Виктора Васильева, бежаницкие охотники сдали убитых 12 хищников. Чтобы получить деньги за добытого волка, надо оформить документы в течение месяца.— Вознаграждение дают, но деньги в ведомстве быстро заканчиваются, — сетует Виктор Васильев. — Сейчас уже денег нет, но говорят, что за нашу добычу выплатят.— Дополнительные деньги заказали. Как только депутаты областного Собрания утвердят наш запрос, деньги будут, — подтвердил «Псковской правде» зампредседателя госкомитета по природопользованию и охране окружающей средыКогда верстался номер, Виктор Васильев сообщил, что охотники добыли еще двух волков, одного ранили, а один удрал.За одного волка государство платит охотнику 10 тысяч рублей (из этой суммы удерживают 13 % подоходного налога). В 2017 году в Псковской области волчатники получили вознаграждение в 1 млн 405 тысяч рублей за 141 зверя, но количество добытых волков чуть больше.Из волчьих шкур в Сибири делают чуни — сапоги мехом внутрь. Говорят, что волчий мех самый теплый.