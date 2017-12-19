Андрей Иголкин обыграл знатоков игры «Что? Где? Когда?» с вопросом про ангольских моряков

В воскресенье, 17 декабря, прошла четвертая, заключительная, игра зимней серии элитарного клуба знатоков. На этот раз против телезрителей играла команда Бориса Белозерова, в составе которой Ольга Быкова, Дарья Любинская, Ким Галачян, Антон Иоков и Никита Старун. Победа была близка, но вопрос псковича буквально вырвал ее у знатоков.



При счете 5:3 команда выбрала решающий раунд, чтобы при условии выигрыша получить победу со счетом 6:0. Или поражение с тем же результатом. Счет обнулили, на кону 6 очков, а за игровым столом остался лишь один член команды — Ким Галачян.



Стрелка волчка останавливается у конверта с надписью «Псков». Против знатоков играет морской инженер Андрей Иголкин. Вопрос для телеигры он снял сам.



— Я работаю инженером на судне в прибрежной зоне Анголы, — говорит появившийся на телеэкране Андрей. — Впервые попав на борт, я обратил внимание на интересное приспособление. Оно сделано из пластиковой бутылки с вырезом посередине. Развешены такие пластиковые бутылки в некоторых местах судна снаружи надстройки. Лишь через некоторое время после выхода из порта я увидел, как местные находчивые моряки используют это приспособление. Для чего нужна такая пластиковая бутылка?



— Ангола — это тропики, — рассуждает и отвечает на вопрос Ким Галачян. — Бутылка. В нее явно может задувать ветер. Возможно, туда заносит каких-то насекомых, и их можно использовать как наживу для рыбалки.





Перед вопросом Андрея Иголкина знатоки сами попросили обнулить счет.

Фото с сайта Первого канала

Другими версиями знатока были: бутылки нужны для определения направления ветра или уровня влажности. Но, как оказалось, ни один из ответов не был верным.



— Местные находчивые моряки используют такую бутылку, чтобы держать в ней свой мобильный телефон, — раскрыл ответ Андрей Иголкин. — Сигнал сотовой сети значительно слабее внутри надстройки. Таким образом местные моряки остаются на связи.





Та самая бутылка. Отгадать правильный ответ знатоки так и не смогли.

Фото с сайта Первого канала.

Итог: телезрители выиграли у знатоков со счетом 6:0, а Андрей получил за победу 100 тысяч рублей. Плюс его вопрос признали лучшим в игре, а за это причитается еще 150 тысяч.



Сейчас Андрей Иголкин уже пару недель находится в очередной командировке в Африке, где с ним и связалась «Псковская правда». Он — инженер по автоматизации. Признается, что игру «Что? Где? Когда?» очень любит и смотрит. Он и раньше посылал вопросы, но они в игре не участвовали.





Ни одна из версий Кима Галачяна не была близка к истине.

Фото с сайта Первого канала

— Хотелось оказаться за столом любимой игры, хотя бы виртуально, — рассказал Андрей. — И конечно, хотел посмотреть за полетом мыслей знатоков в поиске ответа.



Увидеть эфир, в котором выиграл его вопрос, у Андрея не получилось. О победе ему сообщила жена.



— Я знал, что мой вопрос на столе, — рассказал победитель. — Его я посылал в марте этого года, и он уже побывал на столе в финале осенней серии, но не выпал. Что почувствовал после победы? Испытал чувство радости — впервые от победы телезрителей, хотя во всех других ситуациях болею за знатоков. Поиск ответа на вопрос невероятно сложнее, чем придумать вопрос, зная ответ.



Кстати

Это не первый случай победы жителей Псковской области над знатоками. В октябре 2009 года житель Пушкинских Гор Николай Бачурин выиграл 360 тысяч рублей и стал обладателем «Хрустальной совы». Вопрос был о знаке, в котором заключена жизнь, из стихотворения Эльдара Рязанова. Двумя годами ранее с вопросом о Пушкине Бачурин выиграл у знатоков 60 тысяч рублей.



В июне 2016 года учитель русского языка Ирина Антонова спрашивала о лени из цитаты Чехова, однако обыграть знатоков ей не удалось. А в сентябре 2016 года педагог на пенсии из Дедовичей Наталья Антонова у знатоков выиграла. Она предложила игрокам по цитате Гёте понять, о человеке какой профессии идет речь. Заган был переводчик, знатоки его не угадали, выигрыш телезрительницы составил 80 тысяч рублей.



Как отправить свой вопрос в «Что? Где? Когда?»

Для участия в телепрограмме телезритель должен прислать письмо на творческий отбор по адресу: 127427, ул. Академика Королёва, 12, «Что? Где? Когда?», или на электронный адрес: vopros@tvigra.ru

