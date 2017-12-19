19 Декабря 2017
Псков
-7 .. -9 °C
Великие Луки
-4 .. -6 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

100 000 рублей. Каждому

19 Декабря 2017 - 10:41
Главная → Заметки → Общество
Более 40 предприятий не платят зарплату вовремя

Проблема с невыплатой зарплаты недобросовестными работодателями до сих пор остается актуальной. Работник, оказавшийся в подобной неприятной ситуации, должен сам отстоять свои права. Куда идти и к кому обращаться, рассказали судебные приставы.

- Как положительный момент мы отмечаем то, что количество исполнительных документов о взыскании заработной платы в этом году уменьшилось в сравнении с годом прошлым, - на пресс-конференции в «Псковской правде» рассказала заместитель руководителя Управления ФССП России по Псковской области Оксана Микитяк. - За истекший период к нам поступило 585 исполнительных документов. При этом суммы, которые мы взыскиваем принудительно и перечисляем гражданам нашего региона, увеличилось на 24%.

В этом году приставы взыскали порядка 6 млн рублей. А это значит, что 219 жителей Псковской области получили заработные ими деньги в полном объеме.

- Каждому жителю региона надо понимать, что взыскать заработную плату можно только обратившись в судебные органы, - поясняет Оксана Микитяк. - В чем ошибка людей? Многие начинают обращаться в различные инстанции и органы. Идти надо в суд, а получив судебный приказ, обратиться в службу судебных приставов, только тогда начнется принудительное исполнение.
 


Приставы призывают работников показывать, где руководство припрятало ценное имущество.

В числе принудительных мер - обращение взыскания на денежные средства, которые находятся на счетах. Если финансы на счетах отсутствуют, судебный пристав выявляет имущество, которое принадлежит предприятию и обращает на него взыскание. Налагает арест, производит оценку и передачу на реализацию. Поступившие средства перечисляются взыскателю.

- На этапе выявления имущества могут возникнуть проблемы, - объяснила начальник межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Анна Соловьева. – Должник пытается его сокрыть. И тут, конечно, нам помогает работа со взыскателями. Люди, которые работали в этой организации, знают, где оно может находиться. Так было с предприятием-должником литейным механическим заводом «Союз». Его имущество – дорогостоящие печи, сведения о которых отсутствовали. А взыскатели, как раз нам и показали закрытый ангар, где это имущество находилось. Поэтому мы и рекомендуем, чтобы люди, заинтересованные в получении заработной платы, плотно работали с судебным приставом и предоставляли всю имеющуюся информацию.

На сегодняшний день в регионе пять предприятий-должников, имущество которых арестовано в полном объеме. В их числе ООО «Глория», ООО «Псковский завод Нефтехиммонтаж», ООО «Импульс-Регион», «Литейный механический завод «Союз», ООО «Султан». На имущество должников наложен арест на сумму порядка 2 млн рублей. Самым крупным должником является ООО «Султан» - работодатель задолжал 13 млн рублей 30 сотрудникам.
 

Цифры

245 исполнительных производств по 41 предприятию-должнику находится у приставов сейчас. Количество взыскателей – 190 человек. Средняя задолженность на одного человека - порядка 100 000 рублей.
 

Конкретно

Что делать если задолжал работодатель:

1. Обратиться в суд.

2. Получить исполнительный документ.

3. Принести документ в службу судебных приставов – только тогда они начнут работу по принудительному взысканию.
 


Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Трудная бутылка...Хождение во властьБелые ходоки из...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Итоговый конгресс «Ты – предприниматель»Дети разрисовали стены псковской школыШахматный турнир «Три ветви власти»Just Dance и FIFA: Молодежный кибер-фестиваль в Пскове
Весь фото архив

Видео

Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятся
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 13 декабря. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 20 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50