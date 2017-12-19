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100 000 рублей. Каждому
Проблема с невыплатой зарплаты недобросовестными работодателями до сих пор остается актуальной. Работник, оказавшийся в подобной неприятной ситуации, должен сам отстоять свои права. Куда идти и к кому обращаться, рассказали судебные приставы.
- Как положительный момент мы отмечаем то, что количество исполнительных документов о взыскании заработной платы в этом году уменьшилось в сравнении с годом прошлым, - на пресс-конференции в «Псковской правде» рассказала заместитель руководителя Управления ФССП России по Псковской области Оксана Микитяк. - За истекший период к нам поступило 585 исполнительных документов. При этом суммы, которые мы взыскиваем принудительно и перечисляем гражданам нашего региона, увеличилось на 24%.
В этом году приставы взыскали порядка 6 млн рублей. А это значит, что 219 жителей Псковской области получили заработные ими деньги в полном объеме.
- Каждому жителю региона надо понимать, что взыскать заработную плату можно только обратившись в судебные органы, - поясняет Оксана Микитяк. - В чем ошибка людей? Многие начинают обращаться в различные инстанции и органы. Идти надо в суд, а получив судебный приказ, обратиться в службу судебных приставов, только тогда начнется принудительное исполнение.
Приставы призывают работников показывать, где руководство припрятало ценное имущество.
В числе принудительных мер - обращение взыскания на денежные средства, которые находятся на счетах. Если финансы на счетах отсутствуют, судебный пристав выявляет имущество, которое принадлежит предприятию и обращает на него взыскание. Налагает арест, производит оценку и передачу на реализацию. Поступившие средства перечисляются взыскателю.
- На этапе выявления имущества могут возникнуть проблемы, - объяснила начальник межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Анна Соловьева. – Должник пытается его сокрыть. И тут, конечно, нам помогает работа со взыскателями. Люди, которые работали в этой организации, знают, где оно может находиться. Так было с предприятием-должником литейным механическим заводом «Союз». Его имущество – дорогостоящие печи, сведения о которых отсутствовали. А взыскатели, как раз нам и показали закрытый ангар, где это имущество находилось. Поэтому мы и рекомендуем, чтобы люди, заинтересованные в получении заработной платы, плотно работали с судебным приставом и предоставляли всю имеющуюся информацию.
На сегодняшний день в регионе пять предприятий-должников, имущество которых арестовано в полном объеме. В их числе ООО «Глория», ООО «Псковский завод Нефтехиммонтаж», ООО «Импульс-Регион», «Литейный механический завод «Союз», ООО «Султан». На имущество должников наложен арест на сумму порядка 2 млн рублей. Самым крупным должником является ООО «Султан» - работодатель задолжал 13 млн рублей 30 сотрудникам.
Цифры
245 исполнительных производств по 41 предприятию-должнику находится у приставов сейчас. Количество взыскателей – 190 человек. Средняя задолженность на одного человека - порядка 100 000 рублей.
Конкретно
Что делать если задолжал работодатель:
1. Обратиться в суд.
2. Получить исполнительный документ.
3. Принести документ в службу судебных приставов – только тогда они начнут работу по принудительному взысканию.
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