Великолукские школьники проникли в Госдуму



На пару часов ребята превратились в настоящих депутатов. Обсуждали важные вопросы, касающиеся Великих Лук. Фото Ольги Ждановой Фото Ольги Ждановой

В кресле депутата



Встреча с Николаем Валуевым поразила всех. Он радушный, дружелюбный и умеет вести диалог с детьми. Фото Ольги Ждановой

Очень важные персоны

Удобное ли у депутата кресло? Кого можно встретить в коридорах власти? Чем кормят в депутатской столовой? Что потрясло и удивило великолукских старшеклассников в Государственной Думе в Москве? И как они туда попали?Своей мечтой побывать в Госдуме одиннадцатиклассники великолукской школы № 2 поделились с депутатом Александром Козловским во время встречи 1 сентября.— Можно ли побывать на рабочем месте депутата Государственной Думы? — спросили старшеклассники.— А почему бы и нет? — ответил депутат.Прошло совсем немного времени, и в кабинете директора школы Ларисы Смирновой раздался звонок с приглашением в Госдуму. Из двух классов — 11 «А» и 11 «Б» — выбрали лучших. Для семнадцати человек, показавших высокие результаты в учебе, научно-практической деятельности, школьных и городских спортивных соревнованиях, экскурсия 17 ноября стала настоящей наградой.— Организация нашего пребывания в Москве была продумана до мелочей, — рассказывает классный руководитель Ольга Жданова. — С ребятами мы много уже где были, и нам есть с чем сравнить. Поразила доброжелательность всех депутатов, проходящих по своим делам мимо нашей делегации. Многие останавливались, чтобы сказать ребятам напутственные слова.Школьников встретили прямо на вокзале. Чтобы познакомить с повседневной жизнью столицы, провезли на метро и по новому надземному Московскому центральному кольцу. А потом был ряд встреч и экскурсий по коридорам и кабинетам власти.— У меня изменилось представление о самом здании и его внутреннем убранстве, — признается участник поездки Максим Иванов. — Я и не думал, что Государственная Дума похожа на офис. А еще удалось посидеть в депутатском кресле, но каких-то особых ощущений это не вызвало, наверно, усталость сыграла свою роль.— Я раньше считала, что Дума меньших размеров, а на самом деле — это достаточно большое 17-этажное здание, — отмечает Дина Лазарева.Довелось увидеть прославленного хоккеиста Владислава Третьяка и телеведущего Петра Толстого. Неизгладимое впечатление оставила встреча с известным борцом, депутатом Николаем Валуевым.— Очень образованный, приятный в общении великан! Мощь, сила, высота известного боксера на ринге всегда назывались репортерами, — говорит Ольга Жданова. — Но когда этот исполин подходит близко, ты понимаешь, что словами всего описать невозможно! Это надо увидеть!Настоящим сюрпризом стало посещение депутатской столовой, которая, по словам школьников, больше похожа на ресторан.— Очень вкусная еда: греческий салат, борщ и отбивная с пюре, — рассказала Таисия Удовкина. — Насколько мы заметили, цены там примерно такие, как и везде. В среднем комплексный обед стоит 200 рублей, но нас кормили бесплатно.Чтобы понять, как строится работа депутатов, великолукских старшеклассников пригласили стать участниками экспертного совета по энергетическому машиностроению электротехнической и кабельной промышленности.— Все было организовано как для настоящего совещания: за каждым было закреплено место, были разложены повестки с информацией о том, как будет происходить заседание, — вспоминает Ирина Жаворонкова. — Я почувствовала себя важной персоной, и это было приятно. А больше всего подкупило отношение Александра Николаевича Козловского. Он разговаривал с нами на равных, как со взрослыми, старался отвечать на вопросы, словно их задают не одиннадцатиклассники, а его коллеги-депутаты.Обсуждали экономику Псковской области, меры, которые принимаются для ее развития, говорили о востребованных профессиях и технологиях в промышленности и о нехватке специалистов высокого класса.— С балкона зала заседаний мы наблюдали за работой депутатов, обсуждавших разные законопроекты, — говорит Евгений Марков. — По телевизору это смотрится как игра, а наяву — кропотливый и ежедневный труд, очень тяжелый и ответственный.