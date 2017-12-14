Хождение во власть
Великолукские школьники проникли в Госдуму
Удобное ли у депутата кресло? Кого можно встретить в коридорах власти? Чем кормят в депутатской столовой? Что потрясло и удивило великолукских старшеклассников в Государственной Думе в Москве? И как они туда попали?
Своей мечтой побывать в Госдуме одиннадцатиклассники великолукской школы № 2 поделились с депутатом Александром Козловским во время встречи 1 сентября.
— Можно ли побывать на рабочем месте депутата Государственной Думы? — спросили старшеклассники.
— А почему бы и нет? — ответил депутат.
Прошло совсем немного времени, и в кабинете директора школы Ларисы Смирновой раздался звонок с приглашением в Госдуму. Из двух классов — 11 «А» и 11 «Б» — выбрали лучших. Для семнадцати человек, показавших высокие результаты в учебе, научно-практической деятельности, школьных и городских спортивных соревнованиях, экскурсия 17 ноября стала настоящей наградой.
На пару часов ребята превратились в настоящих депутатов. Обсуждали важные вопросы, касающиеся Великих Лук. Фото Ольги Ждановой
Школьников встретили прямо на вокзале. Чтобы познакомить с повседневной жизнью столицы, провезли на метро и по новому надземному Московскому центральному кольцу. А потом был ряд встреч и экскурсий по коридорам и кабинетам власти.
— У меня изменилось представление о самом здании и его внутреннем убранстве, — признается участник поездки Максим Иванов. — Я и не думал, что Государственная Дума похожа на офис. А еще удалось посидеть в депутатском кресле, но каких-то особых ощущений это не вызвало, наверно, усталость сыграла свою роль.
— Я раньше считала, что Дума меньших размеров, а на самом деле — это достаточно большое 17-этажное здание, — отмечает Дина Лазарева.
Довелось увидеть прославленного хоккеиста Владислава Третьяка и телеведущего Петра Толстого. Неизгладимое впечатление оставила встреча с известным борцом, депутатом Николаем Валуевым.
— Очень образованный, приятный в общении великан! Мощь, сила, высота известного боксера на ринге всегда назывались репортерами, — говорит Ольга Жданова. — Но когда этот исполин подходит близко, ты понимаешь, что словами всего описать невозможно! Это надо увидеть!
Встреча с Николаем Валуевым поразила всех. Он радушный, дружелюбный и умеет вести диалог с детьми. Фото Ольги Ждановой
— Очень вкусная еда: греческий салат, борщ и отбивная с пюре, — рассказала Таисия Удовкина. — Насколько мы заметили, цены там примерно такие, как и везде. В среднем комплексный обед стоит 200 рублей, но нас кормили бесплатно.
Чтобы понять, как строится работа депутатов, великолукских старшеклассников пригласили стать участниками экспертного совета по энергетическому машиностроению электротехнической и кабельной промышленности.
— Все было организовано как для настоящего совещания: за каждым было закреплено место, были разложены повестки с информацией о том, как будет происходить заседание, — вспоминает Ирина Жаворонкова. — Я почувствовала себя важной персоной, и это было приятно. А больше всего подкупило отношение Александра Николаевича Козловского. Он разговаривал с нами на равных, как со взрослыми, старался отвечать на вопросы, словно их задают не одиннадцатиклассники, а его коллеги-депутаты.
Обсуждали экономику Псковской области, меры, которые принимаются для ее развития, говорили о востребованных профессиях и технологиях в промышленности и о нехватке специалистов высокого класса.
— С балкона зала заседаний мы наблюдали за работой депутатов, обсуждавших разные законопроекты, — говорит Евгений Марков. — По телевизору это смотрится как игра, а наяву — кропотливый и ежедневный труд, очень тяжелый и ответственный.
Своей мечтой побывать в Госдуме одиннадцатиклассники великолукской школы № 2 поделились с депутатом Александром Козловским во время встречи 1 сентября.
— Можно ли побывать на рабочем месте депутата Государственной Думы? — спросили старшеклассники.
— А почему бы и нет? — ответил депутат.
Прошло совсем немного времени, и в кабинете директора школы Ларисы Смирновой раздался звонок с приглашением в Госдуму. Из двух классов — 11 «А» и 11 «Б» — выбрали лучших. Для семнадцати человек, показавших высокие результаты в учебе, научно-практической деятельности, школьных и городских спортивных соревнованиях, экскурсия 17 ноября стала настоящей наградой.
На пару часов ребята превратились в настоящих депутатов. Обсуждали важные вопросы, касающиеся Великих Лук. Фото Ольги Ждановой
В кресле депутата— Организация нашего пребывания в Москве была продумана до мелочей, — рассказывает классный руководитель Ольга Жданова. — С ребятами мы много уже где были, и нам есть с чем сравнить. Поразила доброжелательность всех депутатов, проходящих по своим делам мимо нашей делегации. Многие останавливались, чтобы сказать ребятам напутственные слова.
Школьников встретили прямо на вокзале. Чтобы познакомить с повседневной жизнью столицы, провезли на метро и по новому надземному Московскому центральному кольцу. А потом был ряд встреч и экскурсий по коридорам и кабинетам власти.
— У меня изменилось представление о самом здании и его внутреннем убранстве, — признается участник поездки Максим Иванов. — Я и не думал, что Государственная Дума похожа на офис. А еще удалось посидеть в депутатском кресле, но каких-то особых ощущений это не вызвало, наверно, усталость сыграла свою роль.
— Я раньше считала, что Дума меньших размеров, а на самом деле — это достаточно большое 17-этажное здание, — отмечает Дина Лазарева.
Довелось увидеть прославленного хоккеиста Владислава Третьяка и телеведущего Петра Толстого. Неизгладимое впечатление оставила встреча с известным борцом, депутатом Николаем Валуевым.
— Очень образованный, приятный в общении великан! Мощь, сила, высота известного боксера на ринге всегда назывались репортерами, — говорит Ольга Жданова. — Но когда этот исполин подходит близко, ты понимаешь, что словами всего описать невозможно! Это надо увидеть!
Встреча с Николаем Валуевым поразила всех. Он радушный, дружелюбный и умеет вести диалог с детьми. Фото Ольги Ждановой
Очень важные персоныНастоящим сюрпризом стало посещение депутатской столовой, которая, по словам школьников, больше похожа на ресторан.
— Очень вкусная еда: греческий салат, борщ и отбивная с пюре, — рассказала Таисия Удовкина. — Насколько мы заметили, цены там примерно такие, как и везде. В среднем комплексный обед стоит 200 рублей, но нас кормили бесплатно.
Чтобы понять, как строится работа депутатов, великолукских старшеклассников пригласили стать участниками экспертного совета по энергетическому машиностроению электротехнической и кабельной промышленности.
— Все было организовано как для настоящего совещания: за каждым было закреплено место, были разложены повестки с информацией о том, как будет происходить заседание, — вспоминает Ирина Жаворонкова. — Я почувствовала себя важной персоной, и это было приятно. А больше всего подкупило отношение Александра Николаевича Козловского. Он разговаривал с нами на равных, как со взрослыми, старался отвечать на вопросы, словно их задают не одиннадцатиклассники, а его коллеги-депутаты.
Обсуждали экономику Псковской области, меры, которые принимаются для ее развития, говорили о востребованных профессиях и технологиях в промышленности и о нехватке специалистов высокого класса.
— С балкона зала заседаний мы наблюдали за работой депутатов, обсуждавших разные законопроекты, — говорит Евгений Марков. — По телевизору это смотрится как игра, а наяву — кропотливый и ежедневный труд, очень тяжелый и ответственный.
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