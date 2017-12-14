Мужики поймали соседа, вывозящего прицеп леса, а полиция отказалась признавать его преступником

«До Путина дойдем!» — готовы бороться в поисках правды жители деревни Гультяи Пустошкинского района. Ночную облаву в поредевшем лесу они уже организовали.



Свежие пеньки

Жители пустошкинской деревни Гультяи, что примерно в 15 км от районного центра, живут своей размеренной и далеко не сладкой сельской жизнью. Когда-то крепкий колхоз здесь был, а сейчас мало кто имеет постоянную работу, большинство рыбалкой, охотой да сбором грибов-ягод занимаются, благо и озер множество, и лес вокруг. И с некоторых пор стали местные жители замечать, что в их лесу вор завелся: свежие пеньки который год в округе появляются, к бывшей колхозной лесопильне трактора то и дело подъезжают — туда с лесом, оттуда с пиломатериалами. И ладно, казалось бы, чего другим завидовать? Но дело в том, что большая часть завоза и вывоза древесины происходила строго в ночное время. Заподозрили в этом односельчанина, предупредили его и даже два года назад сообщили о своих подозрениях одному из начальников соседа. На что получили ответ: «Это разговоры, будут факты — будем разбираться». Время шло, свежих пеньков меньше не становилось. И решили мужики сами выследить, как пропадает лес.



Ночное происшествие

Вечером 7 ноября четверо гультяевцев без особого труда и каких-либо навыков разыскной деятельности специально дождались, когда «лесоруб» допилит и загрузит бревна на тракторный прицеп, и позвонили в полицию. А чтобы вещественное доказательство никуда не исчезло, Владимир Киселев и Виктор Григорьев своим автомобилем перегородили дорогу трактору. Трактор остановился, из кабины выскочил мужчина, в котором Владимир и Виктор сразу же узнали своего односельчанина. Тот их тоже признал. Водитель трактора с нецензурной бранью и угрозами стал требовать освободить дорогу. Владимир Киселев, зная непростой характер соседа, предупредил: «Без глупостей. Мною ведется видеосъемка. Я уже вызвал представителей полиции и лесхоза». Понимая, что он влип и угрозы не помогают, ночной лесоруб достал телефон и, отбежав в лес, долго кому-то названивал. Потом, сделав несколько неудачных попыток объехать внедорожник, отцепил тележку с лесом и попытался скрыться по другой дороге. Но и там трактор вскоре уперся в тот же автомобиль бдительных гультяевцев. При следующей попытке скрыться, выкрикнув: «Задавлю!», едва не помяв внедорожник, наехал на правую ногу Виктора, стоявшего на обочине и препятствовавшего проезду. Не видеть человека не мог — у трактора фары включены, в руках у Виктора светил фонарик. Разорваны брюки, пострадала нога, Виктор Иванович упал, трактор проехал, едва не раздавив его задними колесами. Смерть пронеслась очень близко — в одном-двух миллиметрах от Григорьева. Водитель трактора даже не остановился.





Лес был «живой», а остались одни пеньки. На ветровал похоже мало. Фото Владимира Киселева



Не снимать

Эта ночь и следующий день для Владимира Киселева и Виктора Григорьева были очень беспокойными. Около семи вечера к месту, где остался прицеп с лесом, прибыла полиция, еще через полчаса — сотрудник лесхоза. Они все осмотрели, записали, сфотографировали. На прицепе насчитали 18 шестиметровых бревен. Позже этот лес пойманный ночью сосед признал, а все, что на лесопилке, — не его, мол. А там более 100 бревен, не менее 20 м куб. Кто привозил, чей лес? Гультяевцы надеялись, что полиция разберется. Арестованный лес с прицепом отвезли в Пустошку.



Виктора Григорьева в районной больнице осмотрели и оказали необходимую помощь, при этом на руки никаких справок не выдали. Около полуночи приехали сотрудники Себежской ГИБДД. Киселев и Григорьев после опроса в отделении полиции выехали в лес, указали, где предположительно произошел наезд. Там замеряли, фотографировали, составляли схему. Утром Киселева опять пригласили в лес, чтобы он помог быстрее и правильнее найти место воровства. Во время производства замеров и осмотра представителями лесничества Владимир Алексеевич попытался снять весь процесс на видео. Уверенности в беспристрастности действий лесничих у него не было, ведь сосед — служащий этого же лесхоза. Видеокартинка складывалась удручающая : отрезанные ветки и макушки деревьев оставлены хламом, хвоя на них зеленая, некоторые деревья, судя по корням, были лишь слегка наклоненные.



— Если бы я такое совершил, — говорит Владимир Алексеевич, — мне бы насчитали, мама не горюй, тысяч двести штрафу.



«Не снимай! Идут следственные действия», — один из полицейских его резко одернул. И удивил. Почему ему, серьезно заинтересованному лицу в этом непростом деле, которого потом могут попытаться и в клевете обвинить, не разрешают подстраховаться видеозаписью? Ведь право на защиту своей чести и доброго имени закреплено в ст. 23 Конституции РФ. А в случае запрета на видеосъемку сотрудник полиции, в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О полиции», должен разъяснить причину и основания этого запрета, то есть указать нормативный правовой акт, запрещающий съемку. Этого сделано не было — ну, не в Москве же мы, а в Пустошке. Съемку пришлось прекратить.





Два года назад жители деревни Гультяи уже предупреждали соседа. Фото Владимира Киселева



Человек с ружьем, трактором и пилорамой

Ну а что же наш «герой»? Ни полиция, ни ГИБДД, ни лесхозовцы в ночь с 7 на 8 ноября его так и не нашли, на звонки он не отвечал, дома не появлялся. На службе в казенном учреждении «Невельское лесничество» ведущий охотовед характеризуется положительно (характеристика от 2015 года), считается опытным специалистом и очень строгим инспектором. Настолько строгим, что со многими местными охотниками сложились непростые отношения. Доходило даже до драки. За инцидент в 2014 году с односельчанином охотовед отделался штрафом в 10 000 рублей.



С лесопилкой непростая история. Когда-то она была колхозная, а примерно с 2002 года она то ли во владении, то ли в аренде питерского предпринимателя. Тот редко сюда наезжает, а всеми делами на пилораме ведает управляющий. Он и лес с пиломатериалами учитывает, и с работягами в конце каждого дня рассчитывается. На вопрос о происхождении и принадлежности находящихся на огороженной территории 100 бревен ответил, что ничего не знает.





На лесопилке лежат более 100 бревен. Хозяина леса полиция пока не нашла. Фото Владимира Киселева



Своих не сдаем?

После злополучного 7 ноября прошел месяц. Виктор Григорьев все это время размышлял и удивлялся — расследует дело полиция или не расследует, вызовут или не вызовут, ну как это так — и хищение, и наезд, и все тихо? За все время к Виктору Ивановичу лишь один раз приезжал дознаватель.



— Целый час в сельсовете пытались меня запутать вопросами, — считает Виктор Григорьев. — Я им говорю свое, что у меня есть свидетель. На что получил ответ, якобы на месте наезда ничего не было видно, а свидетель — заинтересованное лицо. Я предложил, давайте еще раз проедем на место происшествия, там лучше можно разобраться. Не согласились. Тогда что получается — и мои травмы, и схема ГИБДД, и свидетель — все не в счет?



Киселев и Григорьев 7 декабря — ровно через месяц после происшествия — сами пришли в отделение полиции с вопросом: «Ну, что там с нашим заявлением, с расследованием?» Оказывается, оно уже закончено. Получили документ на руки. Почитали — прослезились.



Старший дознаватель майор полиции Лукашевич, рассмотрев материалы проверки, установила: «Совершено присвоение (хищение) древесины буреломных, ветровальных деревьев породы сосна общим объемом 12,23 куб. м, ущерб составляет 2270 рублей». Эти цифры — после осмотра места воровства в лесу, а следующие — после осмотра бревен на прицепе у отделения полиции. Итак, бревна пересчитали: «Общее количество бревен — 18, объем — 5,25 куб. м. Таксовая стоимость древесины объемом 5,25 куб. м составляет 974,61 руб.».



Из объяснений соседа было установлено, что «несколько бревен вывезти из леса его попросил неизвестный мужчина по имени Артем». Согласился, хотя ему было известно, что документов на лес у Артема не было. Следствие личность Артема не установило.



Читаем материалы проверки дальше: «Никакой бензопилы у него с собой не было, древесину не пилил». Как же так? Три свидетеля в один и тот же день, 7 ноября, в одном и том же месте видели орудовавшего бензопилой соседа. И все трое в своих объяснениях на это четко указали.



«В ходе осмотра места происшествия обнаружено 14 пней. Корневая система вырвана из земли и находится снаружи». Помните о видеосъемке, запрещенной полицией? Она очень помогла бы установить истину. Но и без видеоматериалов пни с места воровства пока еще никуда не делись, и далеко не у всех их корневая система находится снаружи. Часть леса, получается, далеко не ветровал.



Мелкое хищение?

В результате дознаватель установила: «Формально усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 158 УК РФ — покушение на кражу. Но учитывая, что причиненный ущерб в результате тайного хищения древесины объемом 5,25 куб. м составил 974 руб. 61 коп., что менее 2500 рублей, и является малозначительным, не представляет собой общественной опасности и не рассматривается в каче­стве преступления. В действиях усматриваются признаки административ­ного правонарушения, предусмотренного ст. 7.27 КоАП РФ — мелкое хищение» . И постановила: «Отказать в возбуждении уголовного дела. Привлечь к административной ответствен­ности». Размер штрафа определят участковые. Санкция статьи предусматривает «наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.».



Сосед из ситуации вышел весь в белом. Киселев и Григорьев с таким раскладом не согласились, 11 декабря обжаловали данное постановление у прокурора Пустошкинского района.



— Мы не мстительные, — подчеркнул в конце беседы с корреспондентом «Псковской правды» Владимир Киселев. — Но мы хотим правды. Если наказывать, то всех одинаково. Чтобы это не сошло с рук, мы написали письма и в Псков, и в Санкт-Петербург, и в Москву. Надо будет — мы и до Путина дойдем!

