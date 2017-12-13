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Крышу залепили пластилином

13 Декабря 2017 - 16:54
Главная → Заметки → Общество
Летом кровлю Новохованской школы управляющий латал с помощью детского пластилина

В программе «Летучий отряд» о плачевном состоянии Новохованской школы, показанной 9 декабря на Первом канале, ведущая Лена Летучая предложила всем ответственным лицам уволиться.

- Я веду физику и математику в нашей школе и в Невеле, как заведующему мне доплачивают 5565 рублей. Сказал учителям, что готов уступить свое место, - после эфира «Псковская правда» связалась с управляющим школой Дмитрием Гультяевым. - Но никто не захотел, не хотят брать на себя хлопоты и ответственность. Они прекрасно знают, что от управляющего тут мало что зависит, а требований много.

Новохованская школа ждет решения по началу ремонта здания, областные власти готовы начать его уже в январе.

- Как сейчас ремонтировать крышу, я не знаю, наверное, нам ответят специалисты, - предположил управляющий. - Кровля мягкая, под ней утеплитель какой-то, мне трудно сказать, возможно ли ее отремонтировать зимой. Летом я сам поднимался на крышу, осматривал щели и замазывал их пластилином, который в дошкольном отделении остался с учебного года. Пластилин весь смешался, стал непонятного цвета, непригоден для лепки, вот им и заделал часть щелей. И, кстати, там, где пластилин, не течет.

Напомним, Новохованская школа Невельского района наделала много шума. 4-го декабря в сельскую школу примчалась популярная телеведущая Первого канала Лена Летучая – беспощадный «ревизорро» ранее и защитник всех угнетенных теперь.
 


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