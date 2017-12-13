Старшеклассники разрисовали школьные стены

Невообразимые вещи происходили всю последнюю неделю ноября в псковской школе № 24. Двери гардеробов вдруг стали разноцветными, на ступеньках лестницы появились фамилии классиков литературы, а прямо на стене, мимо которой каждое утро проходит директор, кто-то нарисовал хулиганистого вида мальчишку, кормящего семечками голубей.



Школа несколько дней гудела, как растревоженный улей. Что ни день — то тебе новая настенная живопись. Что происходит? Кто разрешил?



— Нам понравился разноцветный гардероб, — говорят семиклассники. — Но больше всего — телефонная будка, которую нарисовали на стене на первом этаже. Она красная, яркая, проходишь мимо — и как-то прямо веселее становится.





Ребята решили, что школе просто катастрофически не хватает фотозоны. Делать фотографии на фоне блеклых стен совсем не весело. Так появилась яркая стена из афиш.

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Школьники удивлялись, обсуждали, смеялись и фотографировались. А когда на стене в коридоре на третьем этаже появились надписи на сленге, в том числе и популярные среди молодежи словечки «кек» («ехидный смех») и «лол» («громко, вслух смеяться»), даже стали возмущаться.



— Такое ощущение, что мы оказались в подъезде какого-то далеко не образцового дома, где все старое и стены расписаны. Как-то неуютно, — поделились мнением шестиклассники. — Мы сначала даже думали, что если директор увидит, то точно будет скандал!





Почти Великобритания. В новое пространство вписали и старый школьный телефон.

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Но скандала не было. Более того, оказалось, что директор заодно с учениками из 10 «А», которые все затеяли. Их для этого, между прочим, даже от уроков освободили на всю неделю. А все дело в том, что школа стала участником проекта «Неделя перемен», который организован Гёте-институтом в Санкт-Петербурге и музейным фестивалем «Детские дни в Петербурге».



Старшеклассники сами сшили мешки для сидения, преобразив скучный участок коридора в зону отдыха. Теперь здесь выстраивается очередь. Кстати, именно на этой стене изначально были сленговые словечки, но их закрасили, потому что сочли не совсем уместным их расположение в непосредственной близости со школьным музеем. Больше смотрите в специальном фоторепортаже.



— Нам предложили поучаствовать в конкурсе, и мы подали заявку, — объясняет учитель иностранных языков школы № 24, координатор проекта Марина Анисимова. — Рассказали о школе, о том, какие у нас есть дополнительные возможности для детей, какие мы проводим фестивали и праздники.



При выборе школы оценивались мотивация, открытость и готовность педагогического коллектива к вмешательству, например, в облик здания, если ребята что-то решат нарисовать на стене.



Победителем была признана псковская школа № 9, а школа № 24 произвела такое хорошее впечатление на организаторов, что ее взяли в качестве дополнительного участника.





Ступеньки лестницы превратились в книжную полку. Больше смотрите в специальном фоторепортаже.

10 «А» разбили на две группы. С одной группой работала театральный режиссер из Санкт-Петербурга Яна Тумина, со второй — псковский театральный художник Александр Николаев. Под руководством Яны старшеклассники преобразовали один из классов в сцену и поставили спектакль по произведению Льва Толстого «Детство». А группа Александра преобразила школьное пространство.



— Целую неделю школа была отдана на откуп школьникам, — говорит Марина Анисимова. — Правда, свои действия они старались согласовывать с тьюторами и директором. Проектом был предусмотрен небольшой бюджет, в средствах ребята были ограничены, и при выдвижении идей должны были учитывать этот момент. Мнения были совершенно разные. Находились такие, которые говорили: «Ой, зачем это надо? Ой, вы портите нам стены школы». Но мы решили, что важнее дать детям возможность реализовать свои идеи.



— Перед нами стояла задача преобразовать обычный класс в театральную студию и поставить спектакль, — о своей части работы говорит участница проекта Ксения Акимова. — Яна Тумина предложила нам тексты из произведения Льва Толстого «Детство», нам надо было найти различия между детством Льва Николаевича и нашим и отразить это в постановке. Гостями спектакля стали учителя, художники. Изначально мы ничего не понимали: куда мы движемся, что делаем, и только во время финального поклона пришло осознание, что все получилось и мы смогли донести до зрителя свою мысль. Это здорово! Учитывая, что у нас не было никакого театрального опыта.



— В первый день мы ходили по школе и смотрели, чего в ней не хватает, что надо добавить, — рассказывает Алина Гроздова из группы Александра Николаева. — Спрашивали мнение ребят, выясняли, какой они хотят видеть школу. Кстати, выяснилось, что школьникам не хватает зоны отдыха, которую мы и обустроили. Во второй день нас водили в Пушкинский драмтеатр. Нас это здорово вдохновило, так в школе появилась стена, обклеенная афишами, их нам подарили в театре. Идей было много, а вот времени не хватало. И все же мы воплотили большую их часть, остались 1-2, которые мы обещали Александру доделать. В их числе — огромные настенные часы в виде кухонных предметов в столовой. Нас здорово поддерживали учителя. Им очень понравилось, мне кажется, даже больше, чем ученикам. Они просили нас еще что-нибудь где-нибудь нарисовать.

Кстати

Школа № 9 тоже заметно преобразилась. Школьники оформили пространство актового и спортивного залов и принялись за зону у девчачьего туалета.



На следующей неделе мы расскажем и покажем, как изменилась школа.

