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Лена Летучая предложила уволиться руководителям Новохованской школы

13 Декабря 2017 - 09:03
Главная → Заметки → Общество
Телеведущая назвала программу официальным обращением в следственные органы

В эфир Первого канала 9 декабря вышла передача «Летучий отряд» о Новохованской школе Невельского района. Ранее «Псковская правда» подробно рассказывала о ситуации в школе и том шуме, который наделал приезд столичной теледивы.

Как следует из передачи, команда Лены Летучей приехала в школу по приглашению одного из учителей.

Телеведущая посетила классы, где учатся дети, заглянула в спортзал и на кухню. Везде обнаружился целый список нарушений санитарных норм.

Особенное возмущение Летучей вызвал один из лестничных проемов, заросший зеленой плесенью, и особенно коричневые грибы, выросшие прямо на стенах. Нет, не плесневые грибки, а именно грибы на ножке и со шляпкой.

- Обалдеть! Вы чувствуете, какой здесь запах? Преступники - те люди, которые допускают такое, - возмущалась звезда, глядя на пораженные стены.

В тоже время, кадры показывают, что лестничный проем закрыт и ни дети, ни учителя им в данный момент им не пользуются.

- Крыша везде протекает, везде грибок, состояние школы не плачевное, а просто критическое, - резюмировала телеведущая.

- Люди боятся, что будет хуже, поэтому молчат, - жаловались со слезами на глазах учителя школы. - Мы стараемся жить, как-то справляться, но нас все время топчут и давят.

Лена Летучая побывала не только в Новохованской школе, но и в головной школе в Усть-Долыссы, встретилась с директором школы Владимиром Гультяевым, а также в Невеле пообщалась с начальником управления образования, физической культуры и спорта администрации  района Ольгой Кобзевой.

По итогам беседы с чиновником, директором и управляющим Лена Летучая предложила всем уволиться, а программу считать официальным обращением в следственные органы на возбуждение уголовного дела в отношении руководства Новохованской школы.
 


Комментарии: 5
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Комментарии

Я
13 Декабря 2017 - 13:35
Сама б она уволилась. Умная такая. Пусть денег даст на ремонт. Если управляющий пишет, а деньги не выделяют, что он делать должен? Почку продать что ли и на эти деньги все ремонтировать?
А вот если деньги выделяют, а хитрый директор их тратит на другую школу - вот это другой вопрос.
А вообще, 40 детей в школе. Не дешевле их возить в нормальную школу, чем ремонтировать этот хлам???
Алена
13 Декабря 2017 - 13:51
А вот интересно после посещения Летученй данной кокретной школы там что то изменилось в лучшую сторону?
Алена
13 Декабря 2017 - 13:52
Летучей
Алена
13 Декабря 2017 - 13:53
Конкретной школы
Екатерина
13 Декабря 2017 - 13:57
Ваше мнение о том, что "40 детей в школе",может быть обидным для сельской школы.В данном конкретном случае это даже много, потому , что есть школы с меньшим количеством учащихся.Школы нужны по месту проживания учеников, а не за тридевять земель.Конечно, хлам ремонтировать нерентабельно,но доводить школу до состояния хлама преступно!
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