Лена Летучая предложила уволиться руководителям Новохованской школы
В эфир Первого канала 9 декабря вышла передача «Летучий отряд» о Новохованской школе Невельского района. Ранее «Псковская правда» подробно рассказывала о ситуации в школе и том шуме, который наделал приезд столичной теледивы.
Как следует из передачи, команда Лены Летучей приехала в школу по приглашению одного из учителей.
Телеведущая посетила классы, где учатся дети, заглянула в спортзал и на кухню. Везде обнаружился целый список нарушений санитарных норм.
Особенное возмущение Летучей вызвал один из лестничных проемов, заросший зеленой плесенью, и особенно коричневые грибы, выросшие прямо на стенах. Нет, не плесневые грибки, а именно грибы на ножке и со шляпкой.
- Обалдеть! Вы чувствуете, какой здесь запах? Преступники - те люди, которые допускают такое, - возмущалась звезда, глядя на пораженные стены.
В тоже время, кадры показывают, что лестничный проем закрыт и ни дети, ни учителя им в данный момент им не пользуются.
- Крыша везде протекает, везде грибок, состояние школы не плачевное, а просто критическое, - резюмировала телеведущая.
- Люди боятся, что будет хуже, поэтому молчат, - жаловались со слезами на глазах учителя школы. - Мы стараемся жить, как-то справляться, но нас все время топчут и давят.
Лена Летучая побывала не только в Новохованской школе, но и в головной школе в Усть-Долыссы, встретилась с директором школы Владимиром Гультяевым, а также в Невеле пообщалась с начальником управления образования, физической культуры и спорта администрации района Ольгой Кобзевой.
По итогам беседы с чиновником, директором и управляющим Лена Летучая предложила всем уволиться, а программу считать официальным обращением в следственные органы на возбуждение уголовного дела в отношении руководства Новохованской школы.
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Комментарии
А вот если деньги выделяют, а хитрый директор их тратит на другую школу - вот это другой вопрос.
А вообще, 40 детей в школе. Не дешевле их возить в нормальную школу, чем ремонтировать этот хлам???
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