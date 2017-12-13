До секунды
В Пскове заработал сайт ганзейского движения. Он будет информировать о подготовке к Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в 2019 году, на трех языках — русском, английском и немецком. Организаторы уже заявляют, что мест в гостиницах на праздничные дни не осталось, и готовы снимать жилье у горожан. Сайт работает по адресу pskovhansa.ru
— Нам очень важно информационное сопровождение, — сказал глава Пскова Иван Цецерский на презентации ресурса в пресс-центре «Псковской правды». — Этот сайт станет международной площадкой. Новости о подготовке к празднику смогут узнавать не только псковичи, но и люди по всей Европе и даже по всему миру. Уверен, что качество информационных материалов будет на высоком уровне.
Грант федерального агентства по печати и массовым коммуникациям на создание ресурса выиграл Государственный медиахолдинг Псковской области. В основу дизайна сайта легли разработки псковского художника, хорошо известного в Европе, Игоря Шаймарданова.
На главной странице размещены новости о подготовке международного события, а также приветствия временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, главы города Пскова Ивана Цецерского и президента Ганзейского союза, бургомистра Любека Бернда Заксе.
Сайт содержит несколько разделов: «Фотогалерея», «Новости», «Инфо», «Карта», «Программа», где будет опубликован список всех предстоящих событий праздника.
Для тех, кто планирует свое путешествие в Псков, на сайте много полезной информации: об истории Пскова и его достопримечательностях.
— Важный раздел «Участникам» — это хороший инструмент общения со всеми, кто захочет принять участие в международных Ганзейских днях. В разделе «Важно» можно узнать, как попасть в Псков, информацию о разработке списка разрешенных к ввозу товаров, — сказала начальник отдела внешних связей и ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина.
— На этом сайте можно получить всю информацию о нашем городе, как можно к нам приехать и стать участником ганзейского движения, — сказала исполнительный директор Медиахолдинга Псковской области Ирина Назарова. — В следующем году мы доработаем мобильное приложение сайта.
Новости сайта также станут дублировать в соцсетях.
Если новый информационный портал окажется востребованным, то он продолжит свое существование и после 2019 года.
Ганзейское движение включает в себя 16 стран и 190 городов. Летом 2019 года Псков ожидает массовый наплыв туристов. О гостиницах и хостелах, кафе и ресторанах гости смогут узнать на псковской странице популярного туристского ресурса «Трипадвизор». На новом ганзейском сайте расположена кнопка перехода на этот ресурс.
К настоящему моменту почти все номера на июнь 2019 года в псковских гостиницах уже забронированы. В администрации Пскова готовы вести переговоры с жителями областного центра о сдаче их квартир внаем на этот период.
— Мы переживаем, что огромное число гостей придется размещать в 15-20 км от Пскова, — сказал Иван Цецерский. — Сейчас ищем другие дополнительные места.
Кстати
4500 мест включает номерной фонд псковских гостиниц.
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