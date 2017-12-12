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На контроле президента
Никому неизвестно, сколько потенциально травмирующих конструкций, оставшихся в наследство от советских сварщиков, остается на площадках в детских садах Пскова.
— Утром 17 мая прошлого года мне позвонила воспитатель детского садика и сказала, что мой сын Андрей на прогулке упал на ручку и странно дышит, лицо бледное, — рассказала «Псковской правде» мама мальчика Ольга Герасименко. – Я была в отпуске, поэтому через пять минут уже оказалась в садике. Мой ребенок лежал на своей кровати, свернувшись в клубок, при этом не плакал. Увидев меня, он немного заплакал и сказал, что у него болит живот. На животе был маленький синяк. «Что случилось?» — спросила я. На это воспитатель бормотала, что дети просились на другую площадку, но она их не пустила… О том, что ребенок упал с высоты, мне не сказала! Скорую помощь ребенку не вызвали, медика рядом с ним не было. Я сразу отнесла сына на руках до своей машины, и с мужем мы поехали в детскую областную больницу, в приемный покой. Только немного отъехали — сын закричал. Как впоследствии мы поняли, это он отошел от шока. Вероятно, не просто упал на ручку, а случилось что-то более серьезное.
Андрюшка кричал: «Мама, мамочка, мне больно, помоги мне!» Вертелся из стороны в сторону...
— «Андрюшка, миленький мой…солнышко… потерпи, мы уже подъезжаем, сейчас тебе помогут», — я его утешала, как могла. Что у меня и у мужа творилось внутри, наверное, поймет каждый родитель. Слезы, страх, беспомощность. В приемном покое нам оказали помощь, назначили УЗИ. После к нам вышла доктор и пояснила, что у ребенка внутрибрюшное кровотечение и неизвестно, какой орган поврежден, — продолжает Ольга Герасименко. — Андрюшке экстренно сделали операцию, которая длилась полтора часа. Нам сообщили, что селезенку пришлось удалить.
Потом реанимация, хирургическое отделение, реабилитация.
— Когда мне позвонила воспитатель справиться о здоровье ребенка, я спросила у нее, что на самом деле случилось. И только тогда она мне сказала, что Андрей упал с металлической конструкции «змейка». А ведь за две недели до происшествия я просила всех воспитателей присматривать за ним еще тщательнее, — отмечает мама Андрюши.
По ее словам, после произошедшего в детском саду мальчик стал заикаться и имеет теперь 2-ю группу здоровья. У таких детей увеличивается риск развития хронических заболеваний, в школе им облегчают физическую нагрузку, а путь к карьере под погонами оказывается закрыт.
Пока родители Андрюши искали справедливость, мальчик пошел в первый класс. Фото из семейного архива.
Как рассказала представитель семьи Герасименко юрист Ольга Кутузова, в возбуждении дела по этому факту отказывали два раза. Только после того, как родители мальчика написали письмо президенту Владимиру Путину, а он передал это дело под контроль председателя СК России Александра Бастрыкина, уголовное дело возбудили. Андрюша уже пошел в первый класс.
Дело расследовалось по ч. 2 ст. 118 УК — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Следователи провели в Москве судебную техническую экспертизу, которая установила, что «змейка» представляет опасность для жизни и здоровья детей всех возрастов.
— «Змейка» не соответствует ГОСТу, по сути это просто металлическая сварная конструкция, которая не является игровой, — отметили в следственном комитете. — На балансе садика она не стояла, на нее нет никаких документов, но при этом «змейка» фактически находилась на детской площадке, где играли дети.
Кроме того, в представлении следователя по делу отмечено, что воспитатель детского сада № 29 допустила ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, простыми словами — недоглядела за ребенком. В процессе следствия она признала свою вину, принесла извинения и оплатила лечение ребенка – около 50 тысяч рублей.
«Змейку» в детском саду демонтировали, но другими железяками детская площадка полна. Фото Андрея Степанова
Как сообщила пресс-служба городской администрации, сразу после случившегося управление образования города провело в детском саду № 29 внутреннюю проверку. По ее результатам и по представлению следственного комитета заведующая получила дисциплинарное взыскание в виде замечания. Помимо этого, управление образования приказало незамедлительно демонтировать конструкцию.
— В детские сады мы направили письмо, где рекомендовали заведующим обратить внимание на все игровые конструкции на территории их учреждений и визуально контролировать их состояние, — сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. — При выявлении дефектов рекомендовано незамедлительно оградить детей от игр на поврежденных конструкциях, сообщить в управление образования, что конструкция вызывает сомнение, и принимать меры по ее демонтажу.
Собеседник также отметил, что металлическая конструкция на площадке стоит с 72-го года, и если на баланс такую конструкцию детский сад поставить может и должен, то с документами на ее эксплуатацию — проблема.
— По большому счету, все металлические конструкции во всех детских садах, которые стоят еще с прошлых времен, не имеют документов и не отвечают требованиям безопасности, должны быть демонтированы. Они все травмоопасны, — считает юрист Ольга Кутузова. – Пока мы знаем, что «змейку» убрали только в 29-м детском саду, где пострадал Андрей Герасименко, что происходит с детскими площадками в других садах — неизвестно. Мы будем выступать с публичным требованием создания комиссии, которая бы могла следить за установкой детских площадок с соблюдением ГОСТов.
Сейчас уголовное дело проверяет прокуратура города, затем его отправят в суд или на доработку.
Если государство за счет своих средств не может заменить на территории детских садов сварные металлические конструкции, многим из которых уже по 30-40-50 лет, на новые игровые комплексы, соответствующие требуемым нормам, значит, их нужно снести и оставить площадку пустой. Пусть дети под присмотром воспитателя играют на траве в подвижные игры, лепят куличи из песка и варят супы из листьев.
Кстати
По словам пресс-службы администрации областного центра, одна лицензионная детская площадка с минимальным набором игровых конструкций, установленная по всем правилам лицензированным подрядчиком, стоит примерно 500 000 рублей. Даже если в расчет взять 50 детских садов Пскова, на территории которых таких площадок надо установить несколько, сумма оказывается внушительной.
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