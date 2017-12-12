«Тухлой и обидной» называют псковские олимпийцы ситуацию с отстранением сборной России от Игр в Корее

Международный олимпийский комитет 5 декабря принял решение о допуске российских спортсменов к зимним Играм в Пхенчхане в 2018 году только под нейтральным олимпийским флагом. Называться они будут не «сборная России», а «олимпийские атлеты из России». Российским чиновникам — кому пожизненно, кому временно — запрещено появляться на соревнованиях. Президент России Владимир Путин уже заявил, что государство не станет препятствовать поездке спортсменов в Южную Корею. Но звучат и голоса тех, кто призывает спортсменов отказаться от поездки на условиях МОК. Псковские олимпийцы и тренеры рассказали, что они думают о случившемся и какой вариант развития ситуации считают наиболее приемлемым.



Павел Мищенков, заслуженный тренер России, директор Центра подготовки биатлонистов и лыжников «Юность»:



— Таких огульных и бездоказательных обвинений на моем веку не было никогда. Все обвинения склоняются к мнению одного человека, и не ясно, как его мнение перевели в юридическую плоскость. Но после того как МОК принял решение, сложилась, конечно, двоякая картина — спортсменам надо и честь страны защитить, но и готовились они к главному старту четырехлетия не вхолостую. Да и олимпийские традиции нам важны. Поэтому с нашей стороны ответное слово должно быть принято взвешенно: нельзя сегодня пороть горячку, а нужно разобраться с холодной головой. Мы — простые спортсмены, граждане — наверняка знаем не всё и не все подводные камни. Нам остается только сопереживать ситуации и верить в лучшее. Будем ждать ближайшего олимпийского собрания России, где, надеюсь, будет выработано максимально полезное и коллективное мнение.

Маргарита Семёнова, кандидат в Олимпийскую сборную страны по пулевой стрельбе на Игры 2016 года:



— Я к этому решению отношусь совершенно спокойно, без какого-то особенного интереса. Да и должных знаний о проблеме у меня нет. Случилось то, что, по всей видимости, и должно было случиться. Надеюсь, что те спортсмены, у которых есть возможность попасть на Олимпийские игры, примут все-таки в них участие.

Михаил Иванов, чемпион Олимпийских игр 2002 года по лыжным гонкам в Солт-Лейк-Сити:



— Комментарий давать на этот счет не хочется. Полтора года все происходит на наших глазах, и тут вот нате — в один день все спохватились. Тухлая и обидная ситуация. Если бы хотели что-то сделать — сделали бы раньше. А теперь мне жалко спортсменов. Кто-то, может быть, не поедет, кто-то, может, поедет, но без принадлежности к России. О чем тут можно говорить.

Константин Шабанов, заслуженный работник физической культуры РФ:



— Я считаю, что если не ехать, то понесут наказание в первую очередь спортсмены. А те, кто сидели в своих кабинетах, так и будут сидеть в своих кабинетах. Смотрю по телевизору, как депутаты говорят о национальной гордости, что ехать не нужно. Им-то терять нечего, они зарплат и пенсий не лишатся, а у спортсменов профессиональный путь короткий. И если они лишатся Олимпиады — то это уже ничем не восполнить.



На фото: Сочи-2014. Торжественный выход сборной России. Через четыре года такой команды на Олимпиаде не будет. Источник: centerstart.ru



, бронзовый призер Олимпиады-96 по академической гребле в Атланте:— Мы все прекрасно знаем, как готовятся спортсмены к Олимпиаде, поэтому я считаю, что запрещать им выступать под нейтральными флагами нельзя ни в коем случае. Кроме того, те, кто действительно виновны в случившемся, чья вина будет доказана, должны понести понятное наказание за свои проступки. Накануне Игр 2008 года у Федерации гребли тоже были проблемы с допинговым контролем, но благодаря тому, что вовремя были приняты все необходимые меры, никаких серьезных последствий для спортсменов не было. При этом мы же помним и случай перед Олимпиадой в Рио, когда такие ребята, как Семён Яганов, не смогли принять участие только потому, что они сдавали тесты не в тех лабораториях, а в «нужных» лабораториях сдавать тесты никто не предлагал. Очень сложная ситуация получилась., серебряная и бронзовая призерка Олимпиады-80 по академической гребле в Москве:— То, что случилось, это ужасно и безобразно. Это еще раз доказывает, что спорт как был, так и остается в эпицентре политики. Но я считаю, что нам нужно наступить на горло собственной песне и все-таки поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом и выиграть там всё, что возможно. Да, обидно, да, без гимна, но это лучше, чем бойкотировать главное соревнование в жизни каждого спортсмена.Как вы знаете, СССР бойкотировал Олимпийские игры в 1984 году в Лос-Анджелесе, проведя вместо них свои соревнования «Дружба-84». А ведь, я уверена, мы — и наша гребная «четверка» в том числе — могли на них побеждать. И вот опять политика вмешивается в спорт, и опять вместо спокойной подготовки спортсмены получают совершенно ненужную и чуждую многим международную нервотрепку.