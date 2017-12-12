12 Декабря 2017
Псков
+3 .. +5 °C
Великие Луки
+2 .. +4 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Поехать и выиграть всё

12 Декабря 2017 - 09:39
Главная → Заметки → Общество
«Тухлой и обидной» называют псковские олимпийцы ситуацию с отстранением сборной России от Игр в Корее

Международный олимпийский комитет 5 декабря принял решение о допуске российских спортсменов к зимним Играм в Пхенчхане в 2018 году только под нейтральным олимпийским флагом. Называться они будут не «сборная России», а «олимпийские атлеты из России». Российским чиновникам — кому пожизненно, кому временно — запрещено появляться на соревнованиях. Президент России Владимир Путин уже заявил, что государство не станет препятствовать поездке спортсменов в Южную Корею. Но звучат и голоса тех, кто призывает спортсменов отказаться от поездки на условиях МОК. Псковские олимпийцы и тренеры рассказали, что они думают о случившемся и какой вариант развития ситуации считают наиболее приемлемым.

Павел Мищенков, заслуженный тренер России, директор Центра подготовки биатлонистов и лыжников «Юность»:

— Таких огульных и бездоказательных обвинений на моем веку не было никогда. Все обвинения склоняются к мнению одного человека, и не ясно, как его мнение перевели в юридическую плоскость. Но после того как МОК принял решение, сложилась, конечно, двоякая картина — спортсменам надо и честь страны защитить, но и готовились они к главному старту четырехлетия не вхолостую. Да и олимпийские традиции нам важны. Поэтому с нашей стороны ответное слово должно быть принято взвешенно: нельзя сегодня пороть горячку, а нужно разобраться с холодной головой. Мы — простые спортсмены, граждане — наверняка знаем не всё и не все подводные камни. Нам остается только сопереживать ситуации и верить в лучшее. Будем ждать ближайшего олимпийского собрания России, где, надеюсь, будет выработано максимально полезное и коллективное мнение.

Сергей Матвеев, бронзовый призер Олимпиады-96 по академической гребле в Атланте:

— Мы все прекрасно знаем, как готовятся спортсмены к Олимпиаде, поэтому я считаю, что запрещать им выступать под нейтральными флагами нельзя ни в коем случае. Кроме того, те, кто действительно виновны в случившемся, чья вина будет доказана, должны понести понятное наказание за свои проступки. Накануне Игр 2008 года у Федерации гребли тоже были проблемы с допинговым контролем, но благодаря тому, что вовремя были приняты все необходимые меры, никаких серьезных последствий для спортсменов не было. При этом мы же помним и случай перед Олимпиадой в Рио, когда такие ребята, как Семён Яганов, не смогли принять участие только потому, что они сдавали тесты не в тех лабораториях, а в «нужных» лабораториях сдавать тесты никто не предлагал. Очень сложная ситуация получилась.

Нина Черемисина, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады-80 по академической гребле в Москве:

— То, что случилось, это ужасно и безобразно. Это еще раз доказывает, что спорт как был, так и остается в эпицентре политики. Но я считаю, что нам нужно наступить на горло собственной песне и все-таки поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом и выиграть там всё, что возможно. Да, обидно, да, без гимна, но это лучше, чем бойкотировать главное соревнование в жизни каждого спортсмена.

Как вы знаете, СССР бойкотировал Олимпийские игры в 1984 году в Лос-Анджелесе, проведя вместо них свои соревнования «Дружба-84». А ведь, я уверена, мы — и наша гребная «четверка» в том числе — могли на них побеждать. И вот опять политика вмешивается в спорт, и опять вместо спокойной подготовки спортсмены получают совершенно ненужную и чуждую многим международную нервотрепку.

 

Маргарита Семёнова, кандидат в Олимпийскую сборную страны по пулевой стрельбе на Игры 2016 года:

— Я к этому решению отношусь совершенно спокойно, без какого-то особенного интереса. Да и должных знаний о проблеме у меня нет. Случилось то, что, по всей видимости, и должно было случиться. Надеюсь, что те спортсмены, у которых есть возможность попасть на Олимпийские игры, примут все-таки в них участие.

 
   

Михаил Иванов, чемпион Олимпийских игр 2002 года по лыжным гонкам в Солт-Лейк-Сити:

— Комментарий давать на этот счет не хочется. Полтора года все происходит на наших глазах, и тут вот нате — в один день все спохватились. Тухлая и обидная ситуация. Если бы хотели что-то сделать — сделали бы раньше. А теперь мне жалко спортсменов. Кто-то, может быть, не поедет, кто-то, может, поедет, но без принадлежности к России. О чем тут можно говорить.

 
 

Константин Шабанов, заслуженный работник физической культуры РФ:

— Я считаю, что если не ехать, то понесут наказание в первую очередь спортсмены. А те, кто сидели в своих кабинетах, так и будут сидеть в своих кабинетах. Смотрю по телевизору, как депутаты говорят о национальной гордости, что ехать не нужно. Им-то терять нечего, они зарплат и пенсий не лишатся, а у спортсменов профессиональный путь короткий. И если они лишатся Олимпиады — то это уже ничем не восполнить.
 

На фото: Сочи-2014. Торжественный выход сборной России. Через четыре года такой команды на Олимпиаде не будет. Источник: centerstart.ru
 
 

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

На контроле президентаПо сценарию ЛетучейПроект «Машина времени»:...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Шахматный турнир «Три ветви власти»Just Dance и FIFA: Молодежный кибер-фестиваль в Пскове«Пробежка с чемпионом» собрала около 1,5 тыс псковичейПраздничный фуршет на юбилее «Псковской правды»
Весь фото архив

Видео

100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 6 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50