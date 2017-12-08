По сценарию Летучей
Новохованская школа Невельского района на этой неделе наделала много шума. Шутка ли, 4-го декабря в сельскую школу примчалась популярная телеведущая Первого канала Лена Летучая – беспощадный «ревизорро» ранее и защитник всех угнетенных теперь. А вечером того же дня появились сообщения, что по поручению главы региона Михаила Ведерникова в Новохованск отправится комиссия под председательством первого замгубернатора Веры Емельяновой.
«Летучий отряд», а именно так называется новая программа Лены Летучей, помогает бороться за свои права: показывает ужасы больниц и грязь школьных столовых, рассказывает, как нарушаются права детей-инвалидов, как представители официальных структур хамят и «ничего не делают».
«Псковская правда» решила разобраться, чем привлекла внимание звезды маленькая деревенская школа из псковской глубинки и нашла инициаторов школьного скандала.
Звезда и красавица
- У нас всего 43 ученика и 11 детей в дошкольном отделении. На занятия дети идут в кофтах, сидят в куртках, мерзнут, стали часто болеть, 6 детей с бронхиальной астмой. У моего ребенка хронический синусит, поэтому мы забили тревогу, - рассказала «Псковской правде» член инициативной группы родителей Светлана Т. (имя изменено по просьбе собеседницы – ред.). - Хотя началось все, конечно, не в этом году. Почти пять лет течет в разных местах крыша, там, где постоянная сырость - нарастает плесень. В этом году в детском саду заменили окно, а на школу дали 1(!) банку водоэмульсионки. Сейчас нам сообщили, что выделены деньги на ремонт спортзала. Там, как и везде, течет крыша. А вообще, в нашем зале нет ничего! Рваные маты и мячики, которые дети заработали на соревнованиях. Несмотря на жуткие условия, наши дети занимаются спортом.
Через дырявую крышу вода добралась до первого этажа
Упадок школы, по словам Светланы, начался с 2000-х годов. До этого школа была в порядке, несмотря на то, что учеников также было мало.
- С каждым годом всё хуже и хуже, - считает родительница. - Школа зарастает кустами. Нет спортивной площадки. Чем наши дети хуже городских? Мы хотим, чтоб наши дети ходили в наш садик, учились в нашей школе, в нормальных условиях! Мы писали письма, обращались в администрацию Невельского района к замглавы Майорову, начальнику Управления образования Кобзевой. Получали, по сути, отписки.
Письма, где одни просят денег на ремонт крыши и спортинвентарь, а другие сообщают, что денег на это нет, чиновники от районного и областного образования пишут друг другу уже несколько лет (копии есть в редакции). Из этой переписки мы узнали, что на ремонт школы еще два года назад требовалось 5 млн рублей. Эта сумма включена в госпрограмму Псковской области, которая должна быть реализована администрацией региона до 2020 года, а ремонт крыши ждет школу в 2018 году.
Елена Летучая приехала после жалобы родителей в местную газету.
Родители учеников Новохованской школы не стали ждать следующего года и написали письмо с жалобой в одну из местных газет. Статья попала в соцсети и, по словам Светланы Т., привлекла внимание Летучей.
- Елена Летучая, конечно, звезда, красавица, – рассказала женщина. - Нам она очень понравилась. Ко всей ситуации и к родителям отнеслась с большим пониманием. Когда в школу 5 декабря приезжала комиссия из областной администрации во главе с Верой Емельяновой, съемочная группа также была, хоть и без самой ведущей. Нам сказали, что школе будет посвящено несколько сюжетов.
Первый сюжет о Новохованской школе обещают показать на Первом канале в эту субботу, 9 декабря, в 11:20.
Единственный мужчина
«Псковская правда» дозвонилась до замдиректора Новохованской школы Дмитрия Гультяева. Надо сказать, что сделать это было непросто, казалось, что школа держит глухую оборону от «неприятеля», и пришлось добывать мобильный телефон. Выяснилось, что стационарный телефон в школе не работает с начала осени.
- Где-то обрыв на линии, а мастер, который обслуживает наши сети, мотается по всему району, и пока до нас не добрался, - пояснил Дмитрий Гультяев, а затем ответил на все «пункты обвинения».
- Как с Летучей ваша встреча прошла?
- Когда Летучая приехала, мы были на уроках. Они сами все смотрели и снимали. Я хотел к ней подойти. Но меня остановили и сказали: «Вас пригласят, ждите, у нас все по сценарию».А потом поднесли микрофон и стали перечислять нарушения. Я пытался что-то сказать, объяснить, но это неважно было, у съемочной группы свои задачи.
Часть туалетов в селькой школе уже отремонтировали
- Как же школа дошла такого состояния?
- Накопилось. Кровля на школе плоская, 25 лет служила, а несколько лет назад начались протечки. Течет в разных местах, своими силами залатать ее невозможно. Пишем письма в районное управление образования, просим выделить средства на ремонт. Понемногу нам выделяют, за 5 лет школа получила в общей сложности 850 тысяч рублей. Нам поставили в 8 учебных кабинетов пластиковые окна, полностью отремонтировали два туалета для мальчиков и девочек. В дошкольном отделении заменили окно. Сейчас обещают на ремонт крыши около 2 миллионов выделить.
Плесень завоевывает территории
- Дети действительно занимаются в классах с сыростью и плесенью?
- Как учителя мы делаем все, что можем. Школа рассчитана на 464 учеников, а учится 43, поэтому проблемы с размещением детей у нас нет: потек кабинет ОБЖ, перешли в другой. Сейчас у нас полностью закрыты актовый зал и кабинет русского языка и литературы. Там, где сыро и холодно, дети не сидят. Мы приглашали 5 декабря специалистов с тепловизором провести замеры. Батареи 52 градуса, согласно нормативам, по которым топит кочегар. Температура не в угловых классах 20-21 градус, в угловых 17 градусов, в спорт зале 14 градусов. Холоднее там, где окна старые, тепло уходит. Нас и Дом культуры отапливает одна котельная согласно требованиям температурного режима, на температуру мы никак не влияем.
Сейчас в классах температура соответствует норме.
- А почему в спортзале только рваные маты и мячи, детьми заработанные?
- Вот как… да, мячи есть, наши дети ездят на соревнования. Вот 12 декабря команда девочек из 6 человек поедет на районное первенство по волейболу.
- Кто же тренирует команду?
- Физрук в прошлом году уволился, физкультуру в последней четверти в некоторых классах преподавал я. Я кандидат в мастера спорта по лыжам, и в волейбол нас учили играть, вот вечером вместе с ними играю, хотя уже тяжеловато несколько часов прыгать.
В 2014 году для нас на 52 тысячи приобрели спортивного инвентаря. Это канат, мост, мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, лыжные палки, гимнастический козёл. Они в хорошем состоянии. В нашей школе дети приучены к бережному отношению к вещам. Есть у нас и теннисный стол.
- Ремонт крыши, замена окон и пола - дело дорогостоящее, но почему территория вокруг школы зарастает травой? Уж точно не начальник районного или областного управления образования должен содержать школьную территорию?
-У нас есть рабочий по обслуживанию здания (на 0,75 ставки). Но в прошлом учебном году он находился на длительном больничном. Поэтому многое приходилось делать лично. Кошу траву, по мере сил, вопрос только во времени.
Учебный процесс идет своим чередом.
- Косой косите?
– Триммером, но косой тоже умею, в деревне рос. Единственный мужчина в нашем маленьком коллективе – я. У нас нет сторожа, нет завхоза, 11 педагогов в школе, 2 ставки уборщицы служебных помещений, 1,8 ставки воспитателя в дошкольном отделении, 2 повара - один в детском саду и один в школе. У нас был стадион, раньше ребята играли в футбол. Сейчас учеников меньше, с 7 по 11 класс всего 5 мальчиков, зачем я буду один косить этот стадион?
- Может быть родителей привлечь, помощи попросить?
- Вот вам пример: проводим уборку школьной территории, она у нас открытая, сторожа нет. Бумажки, фантики, разный мусор надо самим убирать. Учителя убирают, дети приходят, родители – нет, хотя многие безработные, время есть. Внеклассные мероприятия готовятся и проводятся классными руководителями. Родителей приглашаем в роли зрителей.
Когда начнется ремонт крыши решат родители.
- А что за история с банкой краски?
- Наша школа – филиал Усть-Долысской, кроме нас еще есть 3 филиала. Деньги на подготовку школы к учебному году выделяют на всех одной суммой, дальше директор распределяет имеющиеся средства по потребностям. Если у нас в коридоре течет крыша, нам нет смысла красить пол или клеить обои. Нам надо было в дошкольном отделении побелить потолок в туалете и покрасить полы в спальне. Для этих целей купили банку водоэмульсионки для потолка и 2 банки для пола.
Итоги
После визита Летучей и областной комиссии под председательством первого замгубернатора Псковской области Веры Емельяновой, школу проверила прокуратура и СЭС. По словам Дмитрия Гультяева, результаты в виде предписаний школа ждет со дня на день.
А пока вице-губернатор дала поручение, не дожидаясь ремонта, утеплить коридор и санузел детского сада, где температура не соответствует норме.
Областные власти, учитывая остроту ситуации, сообщили, что готовы начать первоочередные ремонтные работы уже в январе 2018 года. Однако на встрече в школе, 5 декабря, родители и учителя высказали опасения, что ремонт повлечет неудобства и будет мешать учебе.
- Решение пока не приняли, - рассказала Светлана Т. – В школу приедет специалист по строительству, чтобы оценить ситуацию, тогда и решим.
Справка
Новохованская средняя общеобразовательная школа – филиал Усть-Долысской средней общеобразовательной школы Невельского района.
Церковно-приходская школа в деревне Берёзово была открыта в 1902 году. Она располагалась в помещении железнодорожной станции (после окончания строительства железной дороги С. - Петербург - Невель - Новохованск - Полоцк (1901 - 1907гг.). С 1944 года в волости работали Новохованская и Топорская семилетние, Гогинская и Трошковская начальные школы. После закрытия трёх школ (в 1961, в1966 и в 1983 годах) Новохованская стала единственной в волости. В 1954 году построили деревянное 2-х этажное здание. В 1987 году школа переехала в новое современное 2-х этажное кирпичное здание на 440 человек. В 2014 году на базе школы открыли дошкольное отделение.
Фото предоставлены Новохованской школой, родителями и из «Инстаграма» Елены Летучей
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