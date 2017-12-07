Хроника послевоенного возрождения — на страницах «Псковской правды»

Екатерина Мазепина, Алексей Гиреев, студенты ПсковГУ

Война уже давно окончилась, проходит год за годом, и город возвращает себе прекрасный облик.Один из самых волнующих вопросов: какой будет центральная площадь Пскова в будущем? Центральная площадь — лицо города, поэтому перед архитекторами и строителями области стоит грандиозная цель. Необходимо создать благоустроенный социалистический город, выразить основные черты сталинской эпохи — жизнерадостность, ясность, целеустремленность, добиться органичного единства между историческим планом города и его общественной жизнью.Согласно проекту, городскую площадь украсят памятник Александру Невскому и сад имени Псковских партизан, а на Октябрьской улице вырастут четырехэтажные современные новостройки. А что будет в действительности, мы узнаем лишь спустя почти 15 лет...За восстановлением современного города нельзя забывать и о его прошлом. Угличский краеведческий музей вместе с псковским начал совместные работы по изучению «Слова о полку Игореве». Работы псковского краеведческого музея выдвигают гипотезу о том, что Мусин-Пушкинский список «Слова», сгоревший во время пожара 1812 года в Москве, был сделан с псковского произведения. Обмен опытом и материалами между музеями продолжается, а «Слово о полку Игореве» все еще ищет свою Родину.Разведка залежей нефти, с таким воодушевлением начатая в прошлом году, пока не дала головокружительных результатов. В Изборском районе найдены породы, пропитанные нефтью, но, к сожалению, ее не хватит для того, чтобы Псковская область стала нефтедобывающим регионом. Геологи поняли, что копать вглубь можно и не с таким энтузиазмом, поэтому принялись осматривать область вширь. Будет составлена новая геологическая карта области.Не отстает от развивающейся науки и типографское дело… «Это было более трех лет назад. В разрушенном здании, без рам, дверей и пола, в коробке будущей типографии готовились первые номера «Псковской правды». Набор газеты производился на уцелевших от бомбежки подоконниках и ящиках. Работали при коптилках целыми сутками, не выходя из помещения. Набор возили в Печорскую типографию, где печатали газету вручную. Первый послевоенный номер «Псковской правды» вышел 5 ноября 1944 года — к 27-й годовщине Великой Октябрьской революции, на двух полосах тиражом в 4000 экземпляров» — так начиналась новая жизнь газеты в тяжелый для всей страны период.Областная типография была восстановлена в кратчайший срок и оснащена новейшим полиграфическим оборудованием. Сегодня Псковская типография — одна из ведущих на Северо-Западе.Для восстановления и развития сельского хозяйства организована двухгодичная школа подготовки руководителей колхозов. На 6-месячных курсах можно обучиться на полевода, животновода, ветеринарного фельдшера, счетовода, садовода, мелиоратора. Школа расположена в помещениях сельскохозяйственного техникума, каждый обучающийся имеет место в общежитии и получает стипендию 200 рублей в месяц. При школе даже организовано учебно-опытное хозяйство с фермами, где можно будет отрабатывать навыки, полученные на занятиях.Открываются новые пассажирские линии на реке Великой. Маршруты Псков — Гоголи, Псков — Гдов и Псков — Тарту готовы к услугам жителей и гостей города.Богата и разнообразна природа нашей области. Иногда даже слишком богата. Во избежание «перенаселения» лесов с 1 февраля запущен месячник по истреблению волков. Каждый охотник получит премию 300 рублей, а охотничьи коллективы — от 3 до 15 тысяч. По 13 волков уже истребили в Пыталовском и Лядском районах.Волков столько, что лосям приходится спасаться от них... в центре Пскова.Уссурийский енот, еще до войны отпраздновавший новоселье, успешно акклиматизировался. Охота на него без официального разрешения запрещена, но первые даты легальных отстрелов уже намечены. Вопреки ожиданиям енотов псковичи оказались не так гостеприимны.Мировой уровень игры в шахматы показали советские спортсмены на чемпионате мира — 1948! Твердую победу одержал Михаил Ботвинник, на втором месте — Василий Смыслов, самый молодой участник турнира (ему всего 27 лет). Чемпион СССР Пауль Керес разделил третье и четвертое места с американским гроссмейстером С. Решевским.Ура советским мастерам!Псков не отстает от всего мира и проводит шахматно-шашечные соревнования. Их самому старому участнику 64 года, а самому молодому — всего 10 лет.В разгар лета на реке Великой открылась водная база спортивного общества «Спартак». В тот же день прошел заключительный этап областной спартакиады школьников. Слышен короткий всплеск, а вслед за ним начинается напряженная борьба на дистанции. Кроль, брасс и даже баттерфляй прекрасно исполняют ученики 9-й школы Пскова, обгоняя своих печорских соперников.На опережение в плане культуры уверенно идет Псковский драматический театр. Труппа вернулась с гастролей по Ленинградской, Новгородской, Калининградской областям и Литовской ССР. Турне длилось почти полгода. В ближайшие дни артисты откроют зимний сезон постановками, родившимися в поездках. Возвращению рады и актеры, и их постоянные зрители.А вот в Вышгородке совершенно не умеют ценить зрителя. Местные жители крайне возмущены тем, что в сельском клубе до сих пор не налажено такое простое дело, как показ кинофильмов. Несколько раз после трехчасового ожидания под непечатные выражения киномеханика срывался показ картины «Пятнадцатилетний капитан».Администрация Дома культуры только разводит руками и приглашает всех прийти завтра. Общественность же негодует и протестует против подобного «кормления завтраками».Таким остался на страницах «Псковской правды» 1948 год.