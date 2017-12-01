​Каким запечатлели первый послевоенный год страницы «Псковской правды»

Война ушла. Область продолжает восстанавливаться. Многое приходится делать с нуля: создавать инфраструктуру, строить жилье, поднимать экономику. Советского человека эти трудности не пугали, ведь каждый день делал его ближе к светлому будущему!





Агитация к выборам депутатов второго созыва Верховного Совета СССР. Несмотря на их безальтернативность, советская власть уделяла огромное внимание соблюдению формальных элементов демократических выборов.

Начать нужно с самого необходимого — с медицины! Все аптеки города были разрушены оккупантами и не восстановлены до сих пор! Сейчас на весь город работает только одна аптека, и та не справляется с притоком населения. «Требуем открыть вторую аптеку!», — пишут в газету жители города.







Но совсем скоро откроется амбулатория Льнокомбината и аптека при ней!





Чтобы меньше болеть и ходить по аптекам, нужно помнить: «Гигиена — залог здоровья!». Выпуск хозяйственного мыла освоил Печорский райпищекомбинат. Лабораторные исследования показали, что оно хорошего качества и вполне пригодно для населения.





Государство старалось заботиться о своих гражданах, несмотря на послевоенные тяготы: детский туберкулезный санаторий «Гороховое озеро» увеличил свою пропускную способность на 75 мест, и 50 ребят из Новоржева уже пакуют чемоданы и готовы отправиться туда!







Самое важное в лечении туберкулеза — вовремя выявить заболевание. Теперь жителям области помогут новые 4 рентгеновских кабинета.







Кстати, уже тогда жители Псковской области писали в газеты о проблеме очередей к врачам и предлагали ввести запись на конкретное время приема — чтобы экономить время трудящихся.







Когда ты здоров и полон сил — можно и поработать на славу, например, заняться строительством новых электростанций! В этом году запланировано построить 5 ГЭС — в Порховском, Дновском, Гдовском и в Пожеревицком районах.







А на станции Абрино уже вступила в строй железнодорожная электростанция на 25 кВт, которая обеспечивает электричеством райцентр Пыталово.







Всех удивили колхозники «Юхновского труженика». Они используют силу воды р. Безымянной для строгального станка с водным приводом.







Тем временем в работу с головой ушли водолазы: со дна Чудского озера поднимают корабли, затонувшие в годы войны. Умелые рабочие справляются даже с 18 пробоинами в пароходе «Псков» и восстановлением большого грузового судна «Гдов». После ремонта они пополнят речной флот.







Важнейший проект по восстановлению Пушкинского заповедника был начат Семеном Степановичем Гейченко. Наконец закончилось разминирование, очищается израненный лес, чинятся дороги, засыпаются траншеи.







Огромного внимания требуют к себе и парки с приусадебными территориями: «значительная часть вековых елей, сосен и лип в безнадежном состоянии, деревья требуют лечения, режима и ухода. От некогда многочисленных кленов остался только один — он сильно пострадал от взрывов и находится под персональным наблюдением», — пишет в газету сам директор заповедника С. С. Гейченко.







К слову, весь технический персонал заповедника скоро переедет из своих землянок в новые дома. Десять срубов для деревянных домиков уже подготовлены.





Парад в честь первой годовщины Победы над Германией.

«Сохраним древний памятник Пскова», — кричит газетный заголовок. Нет, речь идет не о соборе, доме купца или музее. Старший научный сотрудник Музея краеведения Леонид Творогов борется за сохранение псковской тюрьмы! Расположена она у подножия Васильевой горки и упоминалась в летописях XVI века. Раньше между тюрьмой и церковью Василия на Горке был овраг. Затем проложили улицу Враговую (т. е. Овраговую), которая выходила на церковь Николы со Усохи.







Чем же закончится этот спор? Можем ли мы сегодня, в 2017 году, прогуливаясь по Детскому парку, полюбоваться тюрьмой с 500-летней историей? Нет. Получается, гражданин Твардовский все же одержал победу…





Разрушенное здание тюрьмы осталось лишь на фотографиях времен оккупации.

Стоящий невдалеке Краеведческий музей не только восстанавливает свои здания, но и пополняется экспонатами: рукописным «Геометрическим планом» Псковской усадьбы 1782 года, старинными фотографиями Пскова и Изборска, произведениями древней живописи Новгорода и Пскова XIV–XV веков.







Не отстает и Псковская областная библиотека — книжный фонд вырос до 105 тысяч томов. Здание капитально отремонтировали, а персонал получил грамоту от комитета по делам культпросвета.



Наши предки успевали не только качественно работать, но и отдыхать, например, заниматься спортом. Псков принимает соревнования по лыжам и хоккею на «Кубок дружбы». Сборная Ленинградской области забирает трофей, обыграв псковичей и новгородцев.







Чтобы поддержать юных трудяг, пока только учащихся в школе, ЦК ВЛКСМ учредил комсомольскую стипендию — 100 рублей. Ее получают дети-фронтовики, партизаны и инвалиды Отечественной войны, учащиеся, родители которых погибли на фронте, школьники из многодетных семей.



Удивляет новое постановление Осоавиахима. Все граждане обязаны в срочном порядке зарегистрировать собак служебных пород, а также почтовых голубей. В случае неповиновения накладывается ответственность в административном порядке.







Ну и совсем неожиданно: бардак в автобусах!



Ходят они достаточно редко, а потому на остановках скапливается много народа. Все ждут, и все пытаются уехать. «Иногда пассажир только успеет поставить вещи, а автобус уже трогается. Пассажир кричит, нервничает, бежит сзади машины, но не тут-то было… вещи уехали. Зачастую кондуктора впускают «избранных» пассажиров через переднюю дверцу. Кого впустят, а кого и в грудь вытолкнут! А в автобусе №10 и вовсе бывают ситуации, что кондуктор Цырова, чтобы избавиться от пассажира, срывает с него фуражку и уже на ходу автобуса выбрасывает ее. Пассажир прыгает, рискуя стать калекой», — жалуются житель поселка Кресты и его товарищ из Ленинграда.



Таким остался на страницах «Псковской правды» 1946 год.



Екатерина Мазепина, Алексей Гиреев, студенты ПсковГУ