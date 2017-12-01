Второй послевоенный год на страницах «Псковской правды»

В Псковской области ищут нефть, отменена карточная система, там и тут загораются лампочки Ильича,

а население выросло на 84 енота. Но обо всем по порядку…



Поиск нефти в недрах Псковской области ведется еще с апреля 1946 года. Предполагаемый ареал — Палкинский и Печорский районы. В этом году запланировано пробурить 7 мелких скважин, 3 глубоких и завершить разведку бурения скважины на 1000 метров. Обогатит ли страну псковская нефть, пока еще неизвестно...







Мирная жизнь восстанавливается, отголоски войны отступают маленькими шагами, уходят в прошлое. Ощутимым рывком вперед стала отмена карточной системы.







Позже в «Псковской правде» напишут: «В первые же дни после отмены карточной системы значительно увеличился приток покупателей в магазинах Пскова. За три дня торговли только в одном универсальном магазине было приобретено товаров на 300 тысяч рублей!»







Но переживать не стоит, голодным никто не останется! Псковский пищекомбинат открыл 4 цеха по изготовлению колбас и студня, а на Псковской конфетно-шоколадной фабрике выпускают 1200 кг пряников в сутки. Что ни говори, а в 1947 году промышленность области не уступала современной.







С наступлением весны лед на Великой растаял, и теперь каждый день по маршрутам Псков — Гоголи и Псков — Листовка курсируют пароходы. Команды судов включились в социалистическое соревнование и обещают выполнить годовой план — перевезти 135 тысяч пассажиров!







К 30-й годовщине Октябрьской революции восстановлен кинотеатр «Пограничник», получивший новое имя «Победа». Спустя месяц после открытия в нем уже побывали 64 тысячи зрителей!



В новом кинозале будут показывать фильмы про жизнь СССР, а вот увидеть родную Псковскую область в главной роли смогут любители киножурнала «Наш край». Ленинградская студия кинохроники запечатлела в выпуске восстановленное здание Псковского педагогического института и занимающихся в нем студентов-физиков. Не забыли режиссеры и о призыве перевыполнить норму льносдачи.



Жителям области настолько понравилось смотреть кино, что в Порховском Доме культуры успешно внедрился даже метод наглядной агитации. Мы имеем дело со световой газетой. В зале гаснет свет, и на белом экране начинает появляться изображение. Ведется рассказ о кандидатах в депутаты. На таких кинолекториях порховчане совмещают приятное с полезным каждую неделю.







К 30-й годовщине Октября в Карамышево успели построить 91 дом для семей колхозников. В течение ударного месячника возвели 21 дом для семей погибших воинов. «Спасибо партии, советскому правительству и нашему родному товарищу Сталину за отеческую заботу о нас!» — говорят колхозники. Деревня, которая была сожжена немцами, возродилась!







Возродились и разрушенные в годы оккупации сероводородные и грязевые источники санатория «Хилово». В 1947 году был заново построен лечебный корпус санатория, капитально отремонтированы жилые здания. С апреля курорт снова радушно принимал желающих оздоровиться. Зимой санаторий сможет принять 75 человек, а к лету пропускная способность достигнет всех 100!







В день выборов в Верховный Совет РСФСР в поселке Струги Красные загорелись лампочки Ильича — электростанция вновь в строю! Не отстают и совхозы в Славковском, Дедовичском и Порховском районах. Дала первый ток электростанция совхоза «Диктатура» Псковского района.





Псково-Печерский монастырь передал областному краеведческому музею дворцовую коляску XVIII века, подаренную Анной Иоанновной одному из архимандритов монастыря, пищали, старинный синодик, рукописную книгу памятных дел монастыря, знамя в честь освобождения России от французов и большое количество довоенных фотографий.







На этом культурная жизнь региона не заглохла. Совсем недавно, еще в 1944 году, Псков был в руинах, но уже тогда началось возрождение театрального движения. 15 выпускников школ, захотевших овладеть актерским мастерством, поступили в театр, остальные отправились учиться в Ленинград. После учебы группа театральной молодежи вернулась в Псков и сразу приступила к работе: молодые актеры поехали со спектаклями в колхозы. Они выступали в сараях, землянках, при скудном освещении. За такую самоотверженность их особенно полюбили зрители.



Сейчас театр кукол имеет на счету около тысячи спектаклей. 7 тысяч километров всеми видами транспорта, в том числе и пешком, проделали артисты, чтобы принести искусство людям.







Зимой ребята колхоза «Бакино» Пушкиногорского района, родители которых погибли во время войны, не посещали школу из-за отсутствия теплой одежды. Усилиями всех жителей колхоза было сваляно 7 пар валенок и передано детям. «Хотелось бы, чтобы и другие колхозы оказали помощь детям-сиротам из своих фондов», — пишет А. Ломоносов, работник колхоза «Бакино».







Помогать людям стоит хотя бы ради того, чтобы и они помогли тебе. Дети, которым колхозы протянули руку помощи, не остаются в долгу… В ночь с 20 на 21 ноября молодой колхозник, ученик Горайской неполной средней школы Островского района Вася Швецкий, охранял скотный двор, вооруженный отцовским охотничьим ружьем. Вдруг он заметил двоих волков, приближающихся к скотному двору…







А школу теперь не прогуляешь просто так! Областной Совет депутатов дополнил постановления о всеобуче: родители детей от 7 до 14 лет обязаны посылать их в школы в установленные дни. За нарушение — штраф 100 рублей или 30 дней исправительных работ. Исполкомы местных Советов депутатов обязаны проводить учет детей школьного возраста. Председатели колхозов и населенных пунктов должны обеспечить 100% посещаемость занятий. Контроль возложить на исполкомы Советов депутатов.







Программа всеобщего обучения распространяется, уровень грамотности населения растет, растет и заинтересованность граждан судьбой государства. Каждая семья колхозников Порховского района выписывает районную газету, а некоторые — даже центральную. «Теперь наш народ такой, что хочет знать, что делается не только в районе, но и по всей стране, и за границей», — рассказывает почтальон.







Это в XXI веке бытует мнение, что газеты выписывают одни пенсионеры, а в далекие советские времена даже молодежь интересовалась событиями страны!







Но не стоит думать, что все работники почты были так добросовестны.



Учителя Карамышевского района сообщили в газету о плохой работе заведующей почтовым отделением Ручьи. Товарищ Михайлова присваивала деньги с почтовых переводов и подделывала подписи. Редакция послала письмо для расследования в областное управление связи, и в результате него эти факты подтвердились. Заведующая снята с работы и будет предана уголовной ответственности.



Не по почте, так по радио смогут узнать новости жители области! Псковский радиокомитет наладил выпуск спортивных известий. Теперь каждый понедельник в 18:30 можно прослушать новости спорта.







Встреча ветеранов состоялась в Дно. Казалось бы, война только закончилась, и вчерашние солдаты еще не получили звание ветеранов... Но это была необычная встреча! Собирались участники революционных событий октября 1917 года. В дружеской беседе ветераны вспоминали эпизоды борьбы за власть Советов и создание первых партийных ячеек.



Не все так гладко обстоит с властью Советов в Южной Америке. В Монтевидео фашиствующие хулиганы выкрикивают ругательства в адрес СССР и бросают камни в окна посольства, а полицейские, дежурящие у посольства, потворствуют этому. Среди пострадавших от рук бразильских фашистов — 5-летний сын советского поверенного. В Бразилии же сами власти покровительствуют подобным выходкам и даже поощряют хулиганство. Принимаются все меры для благополучного выезда сотрудников советского посольства из Бразилии.







Приток населения в Псковскую область продолжается, и до нас наконец-то добрались 84 уссурийских енота. Их «расселят» по заповедникам Середкинского и Полновского районов. Приезжайте любоваться енотами, товарищи!



Екатерина Мазепина, Алексей Гиреев, студенты ПсковГУ