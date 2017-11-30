Псков присоединился к всемирной благотворительной акции

Псковичи не выбиваются из общих стереотипов. Охотнее всего они жертвуют деньги больным детям и бездомным животным. А вот отдавать свои кровные старикам не спешат. Это очень заботит общественников.

Все заинтересованные лица 28 ноября получили законный повод привлечь внимание общества к проблемам благотворительности, а также без стеснения заявить о своих добрых делах. Еще один смысл акции «Щедрый вторник» в том, чтобы стать стартовой площадкой для новых проектов.

- Смысл акции «Щедрый вторник» в том, чтобы объединить усилия разных людей и организаций в благотворительное движение, - сказал председатель Совета Фонда «Добрый город» Семен Никонов. – Статистика свидетельствует, что количество пожертвований в этот день возрастает многократно.

В этом году к акции присоединилась наша известная землячка Юлия Пересильд и уже призналась, что помогает благотворительному фонду «Галчонок». Как показывает практика, участие в акциях известных персон сильно влияет на сбор средств.

- Пора уже отходить от спонтанной благотворительности, - продолжает Семен Никонов. – Если человек жертвует деньги фонду, он может попросить отчет о потраченных средствах. Прозрачность и открытость организаций очень важна.

- В этом году мы решили масштабно присоединиться к «Щедрому вторнику», - говорит активист из Палкино Наталья Плявинская. – Так как этот год объявлен годом экологии, мы решили провести экологическую акцию. В рамках акции мы будем собирать деньги на разные экологические задачи. Одна из них, например, заменить живые елки искусственными.

В перспективе авторы идеи планируют каждой из школ в районе, а всего их пять, подарить по искусственному новогоднему дереву. Эта идея понравилась и самим школьникам. Начать благотворительный сбор средств в Палкино хотят с ярмарки, где будут продавать поделки учеников и домашнюю выпечку.

Ярмарка пройдет в Палкинском центре досуга 1 декабря.

28 ноября Красный Крест проанонсировал свою ежегодную акцию «Дерево детских желаний».

- С 28 ноября у нас, совместно с региональной организацией «Дети – Наше будущее», псковским молодежным центром и псковскими мастерами и клубами ручной работы началась плановая подготовка к новогодним акциям, - говорит председатель Псковского регионального сообщества «Поколение» Андрей Семенов. - Это и «Мастерская Доброго Пскова», где дети на бесплатных мастер-классах делают поделки и сувениры своими руками. Потом они будут разыграны в благотворительной беспроигрышной «Лотерее добра». Это и акции в торговых центрах приуроченные к Новому году, это и совместная с Молодежным центром Новогодняя ярмарка в рамках VI Псковского Молодёжного Рождественского фестиваля. И, конечно, наша, ставшая уже традиционной благотворительная елка в Доме офицеров, на которую ежегодно, с 2013 года, мы приглашаем дети из малоимущих многодетных семей.

В рамках акции «Щедрый вторник» 6 декабря псковский колледж искусств совместно с интеграционными мастерскими дадут благотворительный концерт «Поющие сердцем». Начало в 14 часов в колледже искусств.

Еще одна добрая акция пройдет 1 декабря в Торошино. Псковская ассоциация юристов даст бесплатные консультации для всех желающих. Начало в 10 часов в местной школе.

Фонд «Добрый город» объявляет новый сбор средств по программе «Я хочу жить». Деньги пойдут на лечение и реабилитацию больных детей.

Если ваш ребенок нуждается в лечении, вы можете прислать заявку в фонд.

Справки по телефону: 29-10-92. Более подробную информацию можно найти на сайте dobro-pskov.ru



Кстати

«Щедрый вторник» учредили в 2002 году. Сейчас к акции присоединилось уже более ста стран. Россия участвует в акции второй год.

