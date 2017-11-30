Романс для Полины Гагариной
В сентябре мы рассказывали о Кирилле Ефимове — парне, который выиграл мастер-класс певицы Полины Гагариной. В ноябре эта встреча состоялась.
— Увидев Полину, я, можно сказать, потерял дар речи, — признается Кирилл. — С ней очень легко общаться, она не создает барьеров между собой и тобой. Ты с ней разговариваешь, как с ровесницей. Она смеется, рассказывает смешные истории о себе.
Полина Гагарина попросила Кирилла что-нибудь спеть. Парень так переволновался, что припев из романса Александра Малинина «Напрасные слова» спел в пяти разных тональностях.
— Она, конечно, это заметила, но сказала, что у меня очень красивый тембр и голос и что это обязательно надо развивать, — говорит Кирилл.
А еще он рассказал певице, что учится на машиниста, и певица предложила ему создать канал на «Ютубе», соединив оба увлечения — поезда и пение.
— Она говорила это абсолютно серьезно, отметив, что это будет очень оригинально и увлекательно. Сказала, что сама наблюдала бы с интересом.
Перед поездкой Кирилл сделал татуировку в виде скрипичного ключа. Говорит, что это символ его дальнейшего профессионального пути. Фото из личного архива Кирилла Ефимова.
Кирилл родом из Опочки. Второй год учится в Санкт-Петербургском электромеханическом техникуме железнодорожного транспорта. С детства мечтает быть машинистом. С некоторых пор Кирилл хочет связать свою жизнь с музыкой. Возможно, даже стать певцом. Летом он стал победителем проекта «Поколение М». Певица лично выбрала его среди сотен других музыкальных записей. Песня «Танцы на стеклах» Максима Фадеева в исполнении Кирилла заслужила лайк звезды, и его пригласили на мастер-класс певицы.
Кирилл возлагал большие на-дежды на встречу со звездой. Признался, что хочет узнать от Полины о том, какие у него перспективы и стоит ли связывать свою профессиональную деятельность с музыкой.
— Конкурс, можно сказать, изменил мою жизнь, стал для меня большим толчком, — отмечает Кирилл. — После победы в нем и тем более после встречи с Полиной Гагариной я принял решение заниматься вокалом профессионально. Сейчас с друзьями записываем видео, выкладываем в Instagram. В ближайшее время собираемся сделать кавер на одну из песен Полины, и организаторы «Поколения М» обещают, что мы сможем получить обратную связь по этой записи от Полины.
Кстати
С Полиной вместе с Кириллом общалась и еще одна победительница конкурса – Варвара Убель из Новосибирска.
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