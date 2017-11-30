Стоял, плакал – пятиклассника высадили из автобуса в Пскове
В редакцию «Псковской правды» позвонила бабушка пятиклассника Давида из Гуманитарного лицея. Она рассказала, что накануне, 28 ноября, мальчика высадили из городского автобуса №17 в Пскове.
- Ребенок на физкультуре потерял проездной, кондуктор его высадила, - рассказала Маргарита Николаевна. - Сел в автобус на Детском парке около 16:15, высадила она его на площади Ленина. Ехать нужно было до улицы Юбилейной. Ребенок растерялся, стоял, плакал. Спохватился, позвонил мне. Приехала, забрала. Сегодня уже дала ему 100 рублей с собой, чтобы за деньги билет покупал.
Бабушка Давида говорит, что звонила в автопарк, но там «заявили, что быть такого не может, никто никого не высаживал».
Она попросила редакцию помочь разобраться в ситуации. «Псковская правда» направила соответствующий запрос руководству ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Ответ опубликуем.
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