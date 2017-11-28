Самая красивая псковичка осваивает кройку с шитьем и мечтает защищать морских котиков

Новая обладательница короны самой красивой и талантливой псковички Алёна Прокопьева уже штурмовала конкурс три года назад. В тот раз она стала третьей. С подходом профессиональной спортсменки, Алёна ко второй попытке подошла с полным арсеналом умений и реализовала свой план на игру. В эксклюзивном интервью «Псковской правде» Алёна Прокопьева рассказала о самом сложном испытании на конкурсе, новом кастинге и главном качестве, помогающем победить.



— Ты 10 лет причастна к модельному бизнесу. Городская корона — вершина успеха?



— Да, победа на «Мисс Псков 2017» — это лучшее, чего я смогла добиться. Я действительно участвовала в конкурсе второй раз. В первый раз стала третьей, но и лет-то мне было сколько! На этот раз я подошла к конкурсу серьезнее, ответственнее, понимала, на чем фокусируют внимание судьи. В общем, постаралась сделать для победы все.



— Какое испытание было самым сложным?



— Танец в длинных платьях. Кроме того, что это должны были быть совместные действия всех девчонок, что, естественно, долго не получалось, и мы делали все вразнобой, так еще и подолы постоянно цеплялись за каблуки, и нам пришлось потратить на этот элемент много физических и моральных сил, времени.



— Наверное, в такие минуты в вашем женском коллективе преобладали неоптимистичные эмоции?



— Если только на доли секунды. Все девчонки большие молодцы, мы здорово сдружились за месяц репетиций и испытаний. Не было никаких закулисных игр, разборок, скандалов, все они поздравили меня. Мне кажется, чаще чем мы и больше переживал организатор конкурса Николай Королёв, который иногда и кричал на нас, а еще больше кричал на нас во время представления. Но мы все понимаем. Он молодец.



— Ты имела возможность пристально наблюдать конкурс во второй раз. Твои впечатления?



— Конкурс всего за три года заметно прибавил. В деталях, в мелочах, в работе со спонсорами. Это все заслуга Королёва и его команды. Он по правде особенный для Пскова человек, правильно распоряжающийся своей популярностью. Его конкурсы дают дорогу молодым девчонкам.



— Что с личной жизнью? Есть молодой человек?



— Да. Но, честно говоря, мыслей о семье пока нет. Думаю, к 25 годам, когда получу образование, закреплюсь на работе, смогу вернуться к этому вопросу. А пока поживу для себя.



— В городском конкурсе это не предусмотрено положением, но многие псковские мисс и миссис после победы пытаются конвертировать ее в общественные проекты, иногда в политические, правда, все это быстро затухает. Что предстоит тебе?



— По положению и исходя из возможностей конкурса, у меня только фотосессия впереди и передача короны в будущем году. Так что да, мы, в отличие от победительниц российских и международных конкурсов, которые становятся лицами благотворительных организаций или защитниками природы, предоставлены сами себе. Я бы с удовольствием, конечно, защищала морских котиков. Но на это времени, конечно, не хватит. Поэтому просто постараюсь быть примером для своих сверстниц, для начинающих моделей. Одна девушка написала мне, чтомоя победа со второй попытки вдохновила ее в следующем году принять участие в конкурсе снова.





После победы Алёна постарается стать примером для молодых моделей. Фото Татьяны Родиной.

— Модельный бизнес и учеба (Алёна — студентка ПсковГУ по специальности «экономическая безопасность». — Ред.) отнимают все время? Успеваешь чем-то еще заниматься?



— Начала осваивать кройку и шитье, время от времени занимаюсь спортом, раньше, к слову, занималась танцами. Но действительно достаточно сложная специальность, хотя я и не отличница, отнимает много времени. А дела модельные забирают остаток.



— Ты до пяти утра отмечала вместе с организаторами, зрителями и другими конкурсантками победу, а утром уже была на кастинге? Куда?



— На шоу был создатель конкурса «Мисс Волга», очень авторитетный человек в российском модельном бизнесе, который пригласил меня к себе. Для меня это очень важно, потому что я планирую двигаться и дальше в модельном бизнесе. Мое агентство — DivaModels — уже предлагало мне опыт и за границей, я пока не соглашалась, однако все впереди.





На этот раз стремление Алёны сделать всё возможное для победы увенчалось короной. Фото Дмитрия Самосудова.

— Кто твой пример по жизни — какая-то топ-модель или мама (интервью происходило в День матери. — Ред.)?



— Конечно, моя мама. Все, кто ее знает, даже мои сверстницы, говорят, что она самая классная. Она поддерживает меня во всем, во всех начинаниях, и на конкурсе ее поддержка дала мне многое для победы. А за моделями, конкурсами я особо не успеваю следить, и кумиров нет.



— Ты тусовщица?



— Нет. Меня без какой-то понятной причины не встретишь за полночь танцующей в клубе.



— Что самое важное, чтобы стать мисс?



— Красота. Если ты не очень симпатичная, то ты не станешь первой, даже если умеешь себя хорошо подать. Дальше уже идет соревнование в модельных умениях. Но красота — это основной товар в модельном бизнесе и конкурсах.



— Ты красивая?



— Так решило жюри.

