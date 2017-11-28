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Ганза, пиво и вода

28 Ноября 2017 - 09:32
Главная → Заметки → Общество → Мы ждём Ганзу
«Крещендо» в июне, пустые парки, пиво рекой по набережной, хип-хоп и рок-н-ролл — как готовят Псков к европейскому празднику
До проведения в Пскове Международной Ганзы остается всего полтора года, праздник состоится в июне 2019-го. Какая работа уже кипит, а какая еще остается на бумаге, выясняла «Псковская правда».
 

Сцена на воде

Руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев с самого начала посвященной подготовке к Ганзе пресс-конференции расставил все точки над «i»: его команда отвечает за «львиную долю» культурных мероприятий Ганзы, но далеко не за все. 

Праздничное кольцо предполагается ограничить улицей Свердлова, набережной Псковы и набережной Великой. Это позволит не мешать жизни тех псковичей, которые даже в праздничные дни будут ездить на работу, ходить в магазины, то есть жить своей привычной жизнью. По этой же причине не планируется перекрывать Октябрьский проспект, площадь Ленина, а также мосты.

Ганзейских площадок будет достаточно много, и желающие смогут попасть на любую. А вот самую большую сцену с понтонным мостом планируется разместить на реке Великой. По заверению Дмитрия Месхиева, это будет эффектно и очень красиво. К тому же прилегающая площадка сможет вместить до 40-50 тысяч зрителей. 

Принципиальная позиция руководителя Театрально-концертной дирекции Псковской области — не задействовать городские парки, особенно Детский и Финский парк. Это продиктовано заботой о сохранности зеленых насаждений. 

Ведутся переговоры о переносе фестиваля «Крещендо» с октября на июнь. Вместо двух дней он может продлиться четыре. С учетом водной  площадки и других спецэффектов концерты останутся в памяти зрителей надолго, уверены организаторы праздника. 

 

Псковичи смогут попасть на любую из ганзейских площадок. Фото pskovgorod.ru
 

Обилие пива

На открытии Ганзейских дней шествие пройдет по набережной Великой. А вот площадкой для церемонии закрытия пока избран стадион «Машиностроитель» (конечно, при условии его реконструкции). «Оперное и не только» действо пройдет в Кремле. 

Не обойдется Международная Ганза и без специальной музейной программы, в которую планируется вовлечь все музеи региона. Речь идет о пешеходных, автомобильных и автобусных экскурсиях. Но эта работа значится пока только в плане. 

— Я не только поборник классики, будут и для молодежи хип-хоп, рок-н-ролл и прочее, — предупредил Дмитрий Месхиев. — Хотим, чтобы было интересно не только моим сверстникам, но и тем, кому за 18 и даже за 15.  

По мнению Дмитрия Месхиева, Ганзейские дни — это еще традиционно и обилие пива. 

— Это известно, и не надо этого скрывать, — считает руководитель Театрально-концертной дирекции. — Будут опорные партнеры, пивоваренные компании, надеюсь, не только русские, но и из Европы кто-то приедет, Прибалтийских стран и так далее. Потому что это всегда много кафе под открытым небом. Тут же рядом музыка и какое-то движение. Ничего противозаконного нет, что можно на эти дни отменить некоторые законы, но с определенной корректировкой, естественно, чтобы не было какой-то вакханалии. Но традиции есть традиции, и их нельзя нарушать. Мы же не можем европейцам, привыкшим выпивать на Ганзе пиво, предложить взамен лимонад или квас.
 

39 пунктов

Начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина напомнила про специальную программу, которая была утверждена правительством РФ. Состоит она из 39 пунктов. Предполагается, что после выполнения программы Псков будет полностью готов к проведению международного мероприятия. 

Что входит в нее? Во-первых, подготовка инфраструктуры и праздничного пространства. Речь идет о псковских улицах, а также приведении культурных учреждений в соответствие с российскими и европейскими стандартами. Как известно, уже завершилась реконструкция улицы Калинина, идут работы на прилегающих к ней улицах и на Свердлова, в центре Пскова преобразились фасады многих домов. К Ганзе готовится и ГКЦ, где прошел первый этап ремонта, на очереди — второй. 

Еще одно направление — культурная программа. Несколько мероприятий уже опробовали на городских праздниках. К примеру, это ставший традиционным конкурс СМИ «Ганза — связь времен», а также ремесленные ярмарки. 

Не обойдется без протокольных мероприятий. Это будут собрания, куда приглашают высокого ранга представителей муниципалитетов: мэров, их заместителей из практически всех городов Европейского союза. К слову, в Международный Ганзейский союз сегодня входят 190 городов, из них  14 — русские. 

Плюс большой международный экономический форум. Как известно, Псковский ганзейский экономический форум уже состоялся в 2016 и 2017 годах. 

— Решаются организационные вопросы: как гости к нам приедут, как пересекут границу, — уточнила Татьяна Владимировна. — Мы просим заранее  предоставить списки товаров и материалов, которые они привезут на Ганзейские дни. Это необходимо для согласования с федеральными службами, чтобы обеспечить максимально легкий проход через границу. Это и помощь в расселении, получении нужной информации.  

Еще одно важное направление — подготовка волонтеров. Переговоры ведутся с ПсковГУ. Наиболее востребованными в праздничные дни могут оказаться студенты факультета иностранных языков и исторического факультета. Татьяна Пустошкина считает, что курс подготовки волонтеров следует включить в учебный план и учебную программу некоторых факультетов. Это позволит обеспечить город необходимым количеством волонтеров, которые смогут ответить на любой вопрос гостей, касающийся истории Пскова, а также решить организационные проблемы.  
 

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