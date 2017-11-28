«Крещендо» в июне, пустые парки, пиво рекой по набережной, хип-хоп и рок-н-ролл — как готовят Псков к европейскому празднику

Сцена на воде



Псковичи смогут попасть на любую из ганзейских площадок. Фото pskovgorod.ru

Обилие пива

39 пунктов

До проведения в Пскове Международной Ганзы остается всего полтора года, праздник состоится в июне 2019-го. Какая работа уже кипит, а какая еще остается на бумаге, выясняла «Псковская правда».Руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской областис самого начала посвященной подготовке к Ганзе пресс-конференции расставил все точки над «i»: его команда отвечает за «львиную долю» культурных мероприятий Ганзы, но далеко не за все.Праздничное кольцо предполагается ограничить улицей Свердлова, набережной Псковы и набережной Великой. Это позволит не мешать жизни тех псковичей, которые даже в праздничные дни будут ездить на работу, ходить в магазины, то есть жить своей привычной жизнью. По этой же причине не планируется перекрывать Октябрьский проспект, площадь Ленина, а также мосты.Ганзейских площадок будет достаточно много, и желающие смогут попасть на любую. А вот самую большую сцену с понтонным мостом планируется разместить на реке Великой. По заверению Дмитрия Месхиева, это будет эффектно и очень красиво. К тому же прилегающая площадка сможет вместить до 40-50 тысяч зрителей.Принципиальная позиция руководителя Театрально-концертной дирекции Псковской области — не задействовать городские парки, особенно Детский и Финский парк. Это продиктовано заботой о сохранности зеленых насаждений.Ведутся переговоры о переносе фестиваля «Крещендо» с октября на июнь. Вместо двух дней он может продлиться четыре. С учетом водной площадки и других спецэффектов концерты останутся в памяти зрителей надолго, уверены организаторы праздника.На открытии Ганзейских дней шествие пройдет по набережной Великой. А вот площадкой для церемонии закрытия пока избран стадион «Машиностроитель» (конечно, при условии его реконструкции). «Оперное и не только» действо пройдет в Кремле.Не обойдется Международная Ганза и без специальной музейной программы, в которую планируется вовлечь все музеи региона. Речь идет о пешеходных, автомобильных и автобусных экскурсиях. Но эта работа значится пока только в плане.— Я не только поборник классики, будут и для молодежи хип-хоп, рок-н-ролл и прочее, — предупредил Дмитрий Месхиев. — Хотим, чтобы было интересно не только моим сверстникам, но и тем, кому за 18 и даже за 15.По мнению Дмитрия Месхиева, Ганзейские дни — это еще традиционно и обилие пива.— Это известно, и не надо этого скрывать, — считает руководитель Театрально-концертной дирекции. — Будут опорные партнеры, пивоваренные компании, надеюсь, не только русские, но и из Европы кто-то приедет, Прибалтийских стран и так далее. Потому что это всегда много кафе под открытым небом. Тут же рядом музыка и какое-то движение. Ничего противозаконного нет, что можно на эти дни отменить некоторые законы, но с определенной корректировкой, естественно, чтобы не было какой-то вакханалии. Но традиции есть традиции, и их нельзя нарушать. Мы же не можем европейцам, привыкшим выпивать на Ганзе пиво, предложить взамен лимонад или квас.Начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думынапомнила про специальную программу, которая была утверждена правительством РФ. Состоит она из 39 пунктов. Предполагается, что после выполнения программы Псков будет полностью готов к проведению международного мероприятия.Что входит в нее? Во-первых, подготовка инфраструктуры и праздничного пространства. Речь идет о псковских улицах, а также приведении культурных учреждений в соответствие с российскими и европейскими стандартами. Как известно, уже завершилась реконструкция улицы Калинина, идут работы на прилегающих к ней улицах и на Свердлова, в центре Пскова преобразились фасады многих домов. К Ганзе готовится и ГКЦ, где прошел первый этап ремонта, на очереди — второй.Еще одно направление — культурная программа. Несколько мероприятий уже опробовали на городских праздниках. К примеру, это ставший традиционным конкурс СМИ «Ганза — связь времен», а также ремесленные ярмарки.Не обойдется без протокольных мероприятий. Это будут собрания, куда приглашают высокого ранга представителей муниципалитетов: мэров, их заместителей из практически всех городов Европейского союза. К слову, в Международный Ганзейский союз сегодня входят 190 городов, из них 14 — русские.Плюс большой международный экономический форум. Как известно, Псковский ганзейский экономический форум уже состоялся в 2016 и 2017 годах.— Решаются организационные вопросы: как гости к нам приедут, как пересекут границу, — уточнила Татьяна Владимировна. — Мы просим заранее предоставить списки товаров и материалов, которые они привезут на Ганзейские дни. Это необходимо для согласования с федеральными службами, чтобы обеспечить максимально легкий проход через границу. Это и помощь в расселении, получении нужной информации.Еще одно важное направление — подготовка волонтеров. Переговоры ведутся с ПсковГУ. Наиболее востребованными в праздничные дни могут оказаться студенты факультета иностранных языков и исторического факультета. Татьяна Пустошкина считает, что курс подготовки волонтеров следует включить в учебный план и учебную программу некоторых факультетов. Это позволит обеспечить город необходимым количеством волонтеров, которые смогут ответить на любой вопрос гостей, касающийся истории Пскова, а также решить организационные проблемы.