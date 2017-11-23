Реставраторы восстановят историческую форму часовни под Ольгинским мостом

В ожидании федерального финансирования настенная живопись по эскизам Рериха покрывается плесенью, а вода, поднимающаяся из земли, разрывает каменную кладку.



— С моста летит мусор, фантики, на кровле несколько вмятин от попадания бутылок. В 2011 году к столетию часовни музей провел косметический ремонт. Известь выделили реставраторы, краска осталась от покраски забора в Мирожском монастыре. Ремонт продержался два года, — рассказывает современную историю Анастасиевской часовни Ирина Мельникова, старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника, занимающаяся сохранением монументальной живописи.





Первоначально вход в часовню был прямо с моста. Фото m2.informpskov.ru.

Нынешнее здание часовни возвели одновременно с первым стационарным мостом в 1911 году. Проектировал его Алексей Щусев (позже он создаст проект мавзолея на Красной площади), эскизы внутренних росписей выполнил Николай Рерих, работы по росписи проводил Григорий Чириков. Часовня стояла на земляной насыпи, вход в нее был прямо с моста, пока в 70-м году не построили новый, которым псковичи до сих пор пользуются. Часовня мешала строительству. Времена безбожные, за три года до этого сломали предыдущую Ольгинскую часовню XIX века. Анастасиевскую часовню от разрушения спасли реставраторы, организовавшие круглосуточные дежурства. Во время одного из них под слоем масляной краски проглянули росписи, безжалостно закрашенные после революции, когда часовня потеряла культовый статус и внутри устроили керосиновую лавку. Тогда же с часовни сняли купол и главку.



— Мостовым краном часовню перенесли вниз, распилив на две части, — продолжает Ирина Мельникова. — В нижней части часовни утрачены росписи. Главку вернули, но работы велись спешно, и многое сделано не так, как надо. Например, главка и основной объем кренятся в разные стороны.



Косметического ремонта часовни хватило на два года.



Найди отличия

Создавая проект часовни, Алексей Щусев соблюдал традиции псковского зодчества. Например, на стенах можно увидеть бегунец — узор из ряда треугольников, которым украшены почти все древние храмы Пскова. Стену, обращенную теперь к Великой, украшает керамида — мраморная плита, рассказывающая о том, кто, когда и на чьи средства возвел постройку. Традиция керамид берет свое начало в Печерском монастыре.



Часовня, которую видят современные псковичи, — не совсем щусевская. Ее форма несколько отличается от той, что видели жители города век назад. Кроме того, спуская часовню вниз, ее развернули на четверть оборота против часовой стрелки — так, чтобы вход оказался с более традиционной западной стороны.



Поправить архитектуру псковичи собираются на деньги Министерства культуры — памятник, находящийся в пользовании Псковского музея, имеет федеральный статус. О выделении финансирования 3 ноября с министром Мединским договорился врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.



В Москве лежит заявка на 3,5 млн рублей. На эти деньги собираются укрепить стены и фундамент, восстановить исторический облик часовни. Обратно часовню, конечно, не развернут, но вот вернуть главке луковичную форму реставраторам вполне по силам. Документы еще в 2013 году подготовил архитектор Владимир Никитин из института «Спецпроектреставрация». Сдвинуть дело с мертвой точки помогло только вмешательство первого лица региона.



— Результаты рассмотрения псковской заявки станут известны к концу этого года — началу следующего, — обозначил временные рамки Алексей Наливко, начальник отдела организации и сопровождения работ на объектах культурного наследия профильного госкомитета.



Вечный ждун

В Минкульте лежит еще одна заявка на 3 млн рублей. Она касается уже работ над живописью. Ей требуется противоаварийное укрепление, которое Ирина Мельникова сравнивает с реанимацией. Росписи несут мотив заступничества: святые псковские князья, Богородица, Николай Чудотворец.



— Множество темных точек на росписи — очаги плесени, — показывает Ирина Мельникова. — Идет подсос влаги из земли, кладку зимой начинает рвать, живопись отваливается.



План ГОЭЛРО не коснулся керосиновой лавки, электричество за 100 лет сюда так и не провели, а потому пока невозможно установить внутри постоянный температурно-влажностный режим.



В музее надеются, что ПсковГУ при создании университетского городка и придании благопристойного вида набережной не забудет про пятачок вокруг еще одной псковской сокровищницы. Как и многие объекты культурного наследия, она терпеливо ждет своего часа.

