22 Ноября 2017
Псков
-1 .. +1 °C
Великие Луки
-1 .. +1 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Ганза под контролем

22 Ноября 2017 - 09:23
Главная → Заметки → Общество → Мы ждём Ганзу
На реконструкцию «Машиностроителя» снова отправят заявку

Итогом совещания по вопросам подготовки к Ганзе-2019 у врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова стало изменение состава организационного комитета и режима заседаний. Теперь они будут проходить каждый месяц.

Среди приоритетных объектов, которые требуют первостепенного внимания, — ансамбли Псковского кремля и Окольного города. Оба памятника вошли в план подготовки к Ганзе-2019. Порядка 128 млн рублей будет направлено на противоаварийные и ремонтные работы на башнях и стенах Кремля, Троицкого собора, колокольни, Приказных палат, Пороховых погребов и 40 млн рублей — на сооружениях Окольного города. К противоаварийным работам на объектах уже приступили.

В числе первоочередных задач и реконструкция гостиницы «Интурист» под студенческий городок Псковского государственного университета. Подрядчику предстоит восстановить нарушенный защитный слой бетона несущих монолитных стен и перекрытий, поврежденную арматуру отдельных монолитных балок и стен. Также необходимо выполнить реконструкцию кровли, недостроенной канализационной насосной станции перекачки, работы по утеплению и облицовке фасада, устройству внутренних и наружных сетей, перепланировку помещений, заполнить оконные и дверные проемы.

На ремонт уже закрыта Псковская областная универсальная научная библиотека, где должны не только реконструировать здание, но и произвести техническое переоснащение. По итогам работ библиотека несколько поменяет свой внешний вид — над ее одноэтажной частью возведут надстройку. Кроме того, будет произведена частичная замена окон и дверей, сетей водо- и электроснабжения, реконструкция лестницы в основном здании, устройство проемов и лифтовых шахт, инженерных сетей, слаботочных сетей, вентилируемого фасада, козырьков, установка витражных конструкций, проведены чистовые отделочные работы и обновлена кровля.  

До сих пор остается нерешенной проблема финансирования реконструкции стадиона «Машиностроитель», где пройдут основные события Ганзы. В качестве решения этой проблемы врио губернатора поручил ответственным лицам снова подготовить финансово-экономическое обоснование проекта и обращение в правительство РФ с просьбой полностью поддержать реконструкцию объекта. 

Согласно проекту, стадион должны обновить полностью: установить новые трибуны, привести в порядок помещения для занятий художественной гимнастикой, оборудовать зал для фехтования, для зимних занятий легкой атлетикой и тренажерный зал, освежить футбольное поле. 

В заключение совещания Михаил Ведерников также дал поручение проработать с федеральными министерствами и ведомствами «дорожные карты» и составить план протокольных и культурно-массовых мероприятий. И хотя программа праздника еще находится в стадии разработки, уже сегодня известны ее обязательные элементы. В их числе — шествие делегаций и открытие, ярмарка ремесел, собрание делегатов городов Ганзы и ганзейская вечеринка, шествие делегаций и закрытие. Кроме того, в рамках праздника пройдет экономический форум. 
 


Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Сергей Токарев:...Локальная чрезвычайнаяОсеннее обострение

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Памятник Кирову приводят в порядок«Последний бал императора» инсценировали на железнодорожном вокзалеПсковская «Надежда» – фабрика талантовИгроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёд
Весь фото архив

Видео

Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 22 ноября. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 29 ноября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50