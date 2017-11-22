На реконструкцию «Машиностроителя» снова отправят заявку

Итогом совещания по вопросам подготовки к Ганзе-2019 у врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова стало изменение состава организационного комитета и режима заседаний. Теперь они будут проходить каждый месяц.



Среди приоритетных объектов, которые требуют первостепенного внимания, — ансамбли Псковского кремля и Окольного города. Оба памятника вошли в план подготовки к Ганзе-2019. Порядка 128 млн рублей будет направлено на противоаварийные и ремонтные работы на башнях и стенах Кремля, Троицкого собора, колокольни, Приказных палат, Пороховых погребов и 40 млн рублей — на сооружениях Окольного города. К противоаварийным работам на объектах уже приступили.



В числе первоочередных задач и реконструкция гостиницы «Интурист» под студенческий городок Псковского государственного университета. Подрядчику предстоит восстановить нарушенный защитный слой бетона несущих монолитных стен и перекрытий, поврежденную арматуру отдельных монолитных балок и стен. Также необходимо выполнить реконструкцию кровли, недостроенной канализационной насосной станции перекачки, работы по утеплению и облицовке фасада, устройству внутренних и наружных сетей, перепланировку помещений, заполнить оконные и дверные проемы.



На ремонт уже закрыта Псковская областная универсальная научная библиотека, где должны не только реконструировать здание, но и произвести техническое переоснащение. По итогам работ библиотека несколько поменяет свой внешний вид — над ее одноэтажной частью возведут надстройку. Кроме того, будет произведена частичная замена окон и дверей, сетей водо- и электроснабжения, реконструкция лестницы в основном здании, устройство проемов и лифтовых шахт, инженерных сетей, слаботочных сетей, вентилируемого фасада, козырьков, установка витражных конструкций, проведены чистовые отделочные работы и обновлена кровля.



До сих пор остается нерешенной проблема финансирования реконструкции стадиона «Машиностроитель», где пройдут основные события Ганзы. В качестве решения этой проблемы врио губернатора поручил ответственным лицам снова подготовить финансово-экономическое обоснование проекта и обращение в правительство РФ с просьбой полностью поддержать реконструкцию объекта.



Согласно проекту, стадион должны обновить полностью: установить новые трибуны, привести в порядок помещения для занятий художественной гимнастикой, оборудовать зал для фехтования, для зимних занятий легкой атлетикой и тренажерный зал, освежить футбольное поле.



В заключение совещания Михаил Ведерников также дал поручение проработать с федеральными министерствами и ведомствами «дорожные карты» и составить план протокольных и культурно-массовых мероприятий. И хотя программа праздника еще находится в стадии разработки, уже сегодня известны ее обязательные элементы. В их числе — шествие делегаций и открытие, ярмарка ремесел, собрание делегатов городов Ганзы и ганзейская вечеринка, шествие делегаций и закрытие. Кроме того, в рамках праздника пройдет экономический форум.

