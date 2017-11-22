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Локальная чрезвычайная

22 Ноября 2017 - 09:06
Главная → Заметки → Общество
Почему хозяин затопленной летом фермы получил всего 5 тысяч рублей

На прошлой неделе «Псковская правда» рассказала о ферме Александра Крайнова в деревне Крупенята Пыталовского района, пострадавшей от наводнения в августе этого года. Стихия лишила живущих на ферме животных корма — всего урожая картофеля и зерновых и буквально смыла ведущую к ферме насыпную дорогу. Но, несмотря на то, что фермер был признан пострадавшим в чрезвычайной ситуации, полагающейся по закону материальной помощи от местных властей он так и не дождался. Фермеру было выделено лишь 5 000 рублей из фонда взаимопомощи «Земляки». 

Так как вопросами оценки ущерба от наводнения, понесенного хозяйствами Пыталовского района, занималась администрация района, «Псковская правда» обратилась за разъяснениями в муниципалитет. 

— Никто без помощи не остался, — сообщила «Псковской правде» глава Пыталовского района Лариса Сидорук

По ее словам, с пострадавших от наводнения были собраны заявления об оказании материальной помощи. 

— Только в Пыталово матпомощь по 5 тысяч рублей на домовладение получили 132 человека. Местный бюджет ограничен, но по 500 рублей мы дали тем, у кого пострадали огороды вдоль реки. Это мало, но можно хотя бы на следующий год семян купить. Кроме того, часть заявлений передали в фонд взаимопомощи «Земляки». 

Как сообщала «Псковская правда», Крайнов надеялся на компенсацию из двух источников. В августе в областной администрации заявили, что муниципалитеты получат по 5 тысяч рублей на каждое пострадавшее хозяйство и самостоятельно займутся распределением этих средств в зависимости от ущерба. Как видим, заявление фермера из администрации передали в фонд «Земляки».

Была еще надежда на выделение денег из федерального бюджета. Крайнов вычитал в законе, что пострадавшим в ЧС положено по 10 тысяч рублей. На его семью вышло бы 50 тысяч — немного, но хоть что-то. 

— Размер компенсации зависит от характера чрезвычайной ситуации, — пояснил начальник отдела ГО и ЧС Пыталовского района Сергей Васильев. — Дело в том, что существует классификация ЧС. Все они подразделяются на чрезвычайные ситуации локального, муниципального, регионального характера или  межрегионального и федерального характера. В последних случаях зона чрезвычайной ситуации затрагивает огромные территории (это большие наводнения, лесные пожары). Данное ЧС регионального характера не носит, и все мероприятия по ликвидации ЧС ложатся на муниципалитет. 

Он напомнил, что из резервного фонда администрации области Пыталовскому району выделены средства в размере 615 тысяч рублей на оказание материальной помощи. 

— Распределением средств занималась местная комиссия по ЧС, в задачи которой входило установление достоверности ситуации, — продолжает Сергей Васильев. — Но так как мы хотели охватить как можно больше пострадавших, сделали несколько уровней помощи: кто-то получил деньги из областного бюджета, кто-то — из местного, кто-то — из фонда помощи «Земляки». 325 физических лиц получили помощь в размере от 500 до 5 000 рублей на общую сумму 781 тысяча рублей.
 


Судя по ответам чиновников, никакой помощи больше Александр Крайнов не дождется.

В ответ на запрос «Псковской правды» региональное управление МЧС подтвердило, что право гражданина на возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций, «не носит абсолютный и безусловный характер и подлежит осуществлению в установленном законодательством порядке».

В письме, направленном в редакцию, сообщается, что правила выделения бюджетных средств из резервного фонда правительства Российской Федерации касаются чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера. А в данном случае режим чрезвычайной ситуации был введен «в Пыталовском звене Псковской областной — территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, что является чрезвычайной ситуацией муниципального характера». 

«В пострадавших от сильных дождей населенных пунктах области гражданам осуществлены выплаты единовременной помощи за утраченное имущество. Данные выплаты предоставлялись только в случае, если повреждены жилой дом или иное имущество гражданина (надворные постройки, уголь и другое имущество, располагавшееся на затопленном земельном участке). В случае затопления земельного участка и причинения ущерба только урожаю единовременная материальная и финансовая помощь за утраченное имущество не выплачивается. В силу статьи 211 Гражданского кодекса РФ риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник», — отмечается в письме. 
 


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