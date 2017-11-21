Кирова отмывают
Объект находится в самом центре города и точно попадет в поле зрения ганзейских делегаций, приезд которых ожидается в июне 2019 года.
К ремонту покрытия пешеходных дорожек приступят в будущем сезоне. Фото Андрея Степанова
Отремонтировать сквер у Дома Советов на Октябрьском проспекте и расположенный там памятник Кирову городские власти обещали еще в марте. К работам приступили только в ноябре.
— Согласно проекту, в этом году отремонтируют только постамент, — пояснили в пресс-службе муниципалитета. — Это подразумевает ремонт швов между гранитными блоками и переделывание места, предназначенного под цветы — не клумбы.
Саму скульптуру политического деятеля трогать пока не будут. Памятник — объект культурного наследия и находится в ведении соответствующего комитета в областной администрации, там и решают — ремонтировать или нет. Пока тишина.
Зато памятник Кирову помыли. Была запланирована гидроструйная очистка постамента и скульптуры от известковых отложений и налета. Струей воды с памятника смыли пыль, грязь, опавшие листья и другой мусор.
Следующим этапом, проведение которого запланировано на будущий год, станет благоустройство сквера у Дома Советов: обустройство освещения, замена покрытия пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм.
— Возможно, появятся другого вида скамейки, урны и фонари, — пояснили в пресс-службе.
Справка
Сергей Киров (Костриков) — член Политбюро ЦК ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б) и Ленинградского обкома партии. Он был убит в Ленинграде 1 декабря 1934 года.
Памятник С. М. Кирову у здания администрации Псковской области открыт 5 января 1946 года на месте уничтоженного во время войны бюста. Автором памятника, который представляет собой фигуру Кирова в полный рост, является скульптор Н. В. Томский. На постаменте — имя и даты жизни политического деятеля. Скульптура была отлита на заводе «Монументскульптура» в Ленинграде. В 1953 году увеличена высота постамента.
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