Сквер вокруг памятника обустроят только в следующем году

Объект находится в самом центре города и точно попадет в поле зрения ганзейских делегаций, приезд которых ожидается в июне 2019 года.





К ремонту покрытия пешеходных дорожек приступят в будущем сезоне. Фото Андрея Степанова

Отремонтировать сквер у Дома Советов на Октябрьском проспекте и расположенный там памятник Кирову городские власти обещали еще в марте. К работам приступили только в ноябре.



— Согласно проекту, в этом году отремонтируют только постамент, — пояснили в пресс-службе муниципалитета. — Это подразумевает ремонт швов между гранитными блоками и переделывание места, предназначенного под цветы — не клумбы.

Саму скульптуру политического деятеля трогать пока не будут. Памятник — объект культурного наследия и находится в ведении соответствующего комитета в областной администрации, там и решают — ремонтировать или нет. Пока тишина.

Зато памятник Кирову помыли. Была запланирована гидроструйная очистка постамента и скульптуры от известковых отложений и налета. Струей воды с памятника смыли пыль, грязь, опавшие листья и другой мусор.



Следующим этапом, проведение которого запланировано на будущий год, станет благоустройство сквера у Дома Советов: обустройство освещения, замена покрытия пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм.



— Возможно, появятся другого вида скамейки, урны и фонари, — пояснили в пресс-службе.



Справка

Сергей Киров (Костриков) — член Политбюро ЦК ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б) и Ленинградского обкома партии. Он был убит в Ленинграде 1 декабря 1934 года.



Памятник С. М. Кирову у здания администрации Псковской области открыт 5 января 1946 года на месте уничтоженного во время войны бюста. Автором памятника, который представляет собой фигуру Кирова в полный рост, является скульптор Н. В. Томский. На постаменте — имя и даты жизни политического деятеля. Скульптура была отлита на заводе «Монументскульптура» в Ленинграде. В 1953 году увеличена высота постамента.

