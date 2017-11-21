Городские власти и полиция не могут победить вандализм

Очередная «вандальная» новость пришла на минувшей неделе с Мирожки. После визита неизвестных в дендропарке оказались окрашенными яркой, аляповатой краской скамейки, урны и даже фонари. Сломаны скамейки и элементы освещения. Поражает бессмысленность всего происходящего. Зачем гадить там, где живешь? Да и средствам из городского бюджета, которые теперь будут потрачены на приведение всего перечисленного в первоначальный вид, нашлось бы лучшее применение.



Хроника вандализма

Об итогах зимнего вандализма в дендропарке псковичи сигнализировали в марте в интернете: сломано недавно посаженное деревце, снята арматура освещения, украдена скамейка.



На набережной реки Великой перебито множество наземных фонарей.



В апреле с набережной реки Псковы (от Троицкого моста в сторону Финского парка) похитили 13 туй. Заявление городские власти подали в полицию. В связи с участившимися случаями вандализма на этой территории администрация города просила стражей порядка ввести там круглосуточное патрулирование.





Измазанная краской скамейка - результат погрома, учиненного хулиганами. Фото Михаила Шараева, «Фейсбук»

После летнего затишья вандалы активизировались в ноябре. На здании администрации Псковской области неизвестные нанесли оскорбляющего характера граффити. Позже надписи и рисунки появились на рекламном баннере, установленном перед зданием администрации со стороны Октябрьского проспекта.



В Детском парке в День народного единства жертвами стали малые архитектурные формы. Неизвестные опрокинули любимую не одним поколением псковичей Лису с петухом, а также вывернули из земли металлические урны. После обеда 5 ноября место происшествия добросовестно осмотрели стражи порядка. Самыми счастливыми в этот момент выглядели лошадницы, продолжающие незаконные покатушки, — на этот раз полицейские прибыли не по их душу.



20 ноября в дендропарке побывала специальная комиссия. Она оценила ущерб последнего визита вандалов: разбито 4 фонаря (каждый стоимостью 13 тысяч рублей), уничтожены 4 скамейки, 2 урны, разрисована 1 фонарная стойка.





Вандалы попытались добавить ярких красок дендропарку. Фото Михаила Шараева, «Фейсбук»



Ежедневный мониторинг

Изготовление новых элементов благоустройства — процесс длительный и дорогостоящий. Например, новых фонарей для набережной реки Великой пришлось ждать почти полтора месяца. Один факт вандализма обходится городскому бюджету в сумму до 1,5 миллиона рублей — именно столько стоило восстановление 34 грунтовых фонарей, разбитых на набережной Великой.



Как пояснили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, примерно в 70% случаев о фактах вандализма узнают благодаря ежедневному мониторингу. Остальные 30% — сообщения подрядчиков, обслуживающих ту или иную территорию, звонки от неравнодушных горожан, а также мониторинг СМИ и социальных сетей.



Что делают городские власти при выявлении таких фактов? Во-первых, как рассказали в пресс-службе, фиксируют их, в том числе и с помощью фото. Во-вторых, направляют заявления в полицию. Стражи порядка часто отказывают в возбуждении уголовных дел. В муниципалитете причину этого комментировать отказались, но признали, что не всегда находят понимание в борьбе с вандализмом с людьми в погонах.





На полтора миллиона рублей потянуло восстановление 34 грунтовых фонарей, разбитых на набережной Великой. Фото Александра Сидоренко



Не каждый факт — вандализм

Как пояснили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, городской полицией сейчас расследуются два уголовных дела по фактам вандализма. Первое связано с нанесением граффити с оскорблениями и криминальными объявлениями на здание региональной администрации. Второе — по факту порчи малых архитектурных форм в Детском парке.



Далеко не каждый факт порчи муниципального имущества может трактоваться как вандализм. Виновник, если удается его найти, привлекается не только к уголовной, но и к административной ответственности. Сотрудники патрульно-постовой службы 3 сентября задержали двух несовершеннолетних, которые наносили граффити на стену в Кузнецком переулке. Ребят привлекли к административной ответственности, то есть родителям горе-художников придется заплатить внушительные штрафы. Спустя десять дней сотрудники ППС задержали еще одного несовершеннолетнего, развлекавшегося криминальными граффити.



Большой резонанс в 2015 году вызвало повреждение памятника солдату — герою Первой мировой войны на набережной реки Великой. У фигуры дважды отломали штык. Первый случай так и остался непроясненным, а во второй раз стражам порядка удалось найти виновных. Ими оказались двое несовершеннолетних. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Вандализм». Недавно в суд направлены материалы еще одного уголовного дела. На скамье подсудимых окажутся двое мужчин, которые присвоили себе туи с набережной Псковы.



Неизвестные продолжают портить, крушить, разукрашивать город, в котором они живут.





Вандалы выкорчевали и изуродовали несколько новых урн. Фото Михаила Шараева, «Фейсбук»



Статья 214 УК РФ «Вандализм»

«Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев».

Автор главного фото: Геннадий Кустов

