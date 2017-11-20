На привычную для псковичей Ригу смотрим с неожиданного ракурса

«Псковская правда» продолжает знакомить читателей с ганзейскими городами, представителей которых мы ждем в гости на Международные Ганзейские дни Нового времени. Они состоятся в Пскове в июне 2019 года. Сегодня мы перемещаемся ближе к границе, в Ригу, хорошо знакомую многим псковичам по турпоездкам, и посмотрим на нее через призму Ганзы.



Дороже золота

Восточное побережье Балтийского моря исстари привлекало немецких купцов возможностью торговать с необъятной Русью. С середины XII века они с острова Готланд часто заходили на своих парусниках в устье полноводной реки Дюна (латышская Даугава). Там, на правом ее берегу, у места слияния с речушкой Риге (латышская Ридзене) было поселение балтийского племени ливов-язычников.



Немецкие купцы, бросив якоря у поселения ливов, выгружались на берег, сколачивали там свои лавочки и выставляли в них разные мелочи, меняя их на янтарь, считавшийся драгоценным. Из него делали украшения еще в Древнем Египте, Ассирии, Греции и Римской империи, причем в отдельные времена его ценили даже выше золота. Река Дюна тянулась на тысячу километров вглубь земель Московского царства — главной цели ганзейских купцов. И в 1200 году Папа Римский Иннокентий III повелел сделать основным портом в этих местах гавань у слияния рек Дюна и Риге. Средневековая Рига представляла великий интерес для Ганзы — прежде всего из-за торговли с русскими землями.



В 1282 году Рига заключила союз с ганзейскими городами Любеком и Висбю для совместной защиты своих интересов в Балтийском море. В Старой Риге о Ганзейском периоде напоминают исторические здания Домского собора, Большой гильдии и восстановленный Дом Черноголовых. Их возводили члены гильдий ремесленников и художников.



Домский собор

25 июля 1211 года, в День святого Якоба, по повелению епископа Альберта в Риге был заложен крупнейший средневековый храм Балтии — Домский собор. За его сооружением епископ следил самым пристальным образом, вкладывая огромные средства, в том числе и личные. Постройкой руководили опытные немецкие мастера. Строительство затянулось до второй половины XIII века и завершилось только в 1270 году.





Петух - издревле один из главных символов Риги.

Каменную башню собора венчал шпиль, на который во времена Реформации водрузили позолоченного петушка — символ лютеранства. Служил он и флюгером, по положению которого горожане определяли, что их ждет нынешним днем — рутинная работа или праздник по случаю захода в рижскую бухту кораблей из Ганзы.



В 1897 году у южной стены Домского собора основоположнику города епископу Альберту поставили памятник. Скульптура пропала во время Первой мировой войны. Но в 2001 году памятник был воссоздан на средства потомков балтийских немцев и открыт во время торжеств по случаю 800-летия Риги. Тогда же в Латвийской Республике выпустили юбилейную монету достоинством в 1 лат с изображением епископа Альберта.



Братство Черноголовых

Рига ревностно блюла свои интересы. Так, в 1376 году чужеземным купцам запретили розничную торговлю в городе, а с 1460 года продавать товары приезжим и покупать у них разрешили только рижанам-немцам.



Необходимо упомянуть о Братстве Черноголовых. Эта корпорация молодых неженатых немецких купцов (латыши, независимо от имущественного ценза, в нее не принимались) была образована в городах Ливонии в конце XIII века членами братства святого Георгия — покровителя рыцарей и воинов.



В ночь на 23 апреля 1343 года эсты Ливонии подняли восстание, пытаясь истребить всех иноземцев и искоренить христианство — это был их ответ на Ливонский крестовый поход. Первой целью восставших был Реваль (Таллин). Но взять город штурмом им не удалось: засевшие там горожане оказали яростное сопротивление, а подоспевшие рыцари Ордена рассеяли осаждавших.



Согласно легенде, группа иноземных купцов, участвовавших в обороне Реваля, и положила начало Братству Черноголовых. Своим покровителем они объявили святого Маврикия, чей символ — черная голова — был изображен в гербе Братства. Оттого за его членами и закрепилось имя «черноголовых».



Прошло еще более полувека, прежде чем Братство Черноголовых получило официальный статус — устав ревальского Братства городской магистрат утвердил только в 1407 году. В Риге же это произошло в 1416-м. Но уже вскоре самым богатым и влиятельным стало именно рижское Братство. Его резиденция на Ратушной площади (Дом Черноголовых) вблизи церкви Св. Петра по роскоши не уступала помпезному зданию Большой гильдии. Ее членами, в отличие от холостяков Черноголовых, могли стать лишь проживавшие в Риге купцы-«патриции», имевшие высокий годовой доход, свой дом и жену.





Такой Ригу видели прибывающие с моря ганзейские купцы.



Дом Черноголовых

Построен он в 1334 г. как новый дом Большой гильдии. И в конце XV в. передан в аренду Черноголовым, в XVII в. стал их собственностью и получил сегодняшнее имя; до этого чаще использовалось романтичное название «Двор короля Артура». Здание неоднократно перестраивали. Во время Второй мировой войны оно было разрушено и восстановлено к 800-летию Риги в 2001 г. Примечательно, что Братства Черноголовых создавались только в ганзейских городах Ливонии (исключение — немецкий Висмар, где оно было основано в XVII веке). Но по окончании в 1721 году Великой Северной войны Ливония стала частью Российской империи, Ганза утратила свое могущество. А Братство из военного объединения (по уставу его члены были обязаны защищать город от вражеского вторжения) превратилось в гражданскую организацию. И хотя рыцарский кодекс чести и правила участия в сражениях в принципе сохранились, военное значение Черноголовых шло на спад. Как клуб ганзейских купцов Братство существовало до присоединения в 1940 г. Прибалтики к СССР. Но еще в 1939-м большинство его членов репатриировались в Германию. В 1961 г. Братство Черноголовых было зарегистрировано в Гамбурге, где существует и по сей день.



Большая гильдия

Объединение богатейших рижских купцов полностью контролировало всю торговлю, присвоив себе исключительное право на посредничество между иностранцами. На территории Риги зарубежные купцы не могли продать свой товар напрямую другим зарубежным купцам, а были обязаны обращаться за «помощью» к местным коммерсантам. Члены Большой гильдии имели множество и других привилегий, приносивших им ощутимые дивиденды. К ним относилось так называемое штапельное (складское) право — право на монопольное использование русского языка при торговле с восточным соседом — и множество таких преимуществ, которых не имели даже ганзейские города Северной Германии.



В первозданном виде резиденция Большой гильдии — представителей богатейшего городского купечества — до наших дней не дошла. Но сохранились некоторые ее части, с помощью которых в ходе исследования, проведенного в 1964 г., было доказано существование прежнего одноэтажного здания начала XII в. Тыльной своей частью оно примыкало к крепостной стене, окружавшей Ригу, и, по одной из легенд, именно в нем епископ Альберт фон Буксгевден в 1200 г. принимал ливских вождей. Встреча закончилась их пленением, что позволило Альберту подавить сопротивление ливов. В 1330 г. сделали второй этаж с залом для купеческих собраний. А в первой четверти XV в. был достроен так называемый Невестин покой (в нем новобрачные, дети членов гильдии, должны были провести первую брачную ночь). Современное здание в стиле английской «пламенеющей готики» возведено в 1854–1857 гг. по проекту остзейского зодчего Карла Бине.





Рижский колокол звонил, собирая горожан на наказание неверных жен.

Три диковины

В XV в. начался упадок Ганзы. Число городов, входивших в этот союз, постоянно снижалось вплоть до начала XVII в., когда из прежних двух с лишним сотен осталось лишь 14. А тут еще грянула Тридцатилетняя война, в которую втянулись почти все страны Европы. Ганзе стало не до Риги, ну а той — не до Ганзы: сорок лет городом владели поляки, затем почти век — шведы, которых в 1711 г. оттуда выбил царь Петр I, включив всю Ливонию в состав Российской империи.



Со времен Ганзы о Риге говорили как о городе с тремя диковинами, к которым относились «мост, что на воде лежит; великан, что у ворот стоит; и колокол, что вне башни висит». Под первой имелась в виду понтонная переправа через Даугаву. Под второй — стоявшая у городских ворот 2-метровая деревянная скульптура мужчины с ребенком на плече. Она олицетворяла св. Христофора (латыши называли его Большой Кристап), почитаемого в ганзейской Риге как покровителя всех мостов и переправ. Ну а третья диковина — главный тревожный колокол города, висевший под козырьком снаружи шпиля собора Св. Иакова. Били в него при пожаре, при сожжении ведьмы или публичной порке жены, изменившей мужу, — такие вот строгие нравы были у средневековых остзейцев.



Вместо древней понтонной переправы берега Даугавы давно соединяют мосты, колокол на шпиле собора висит и поныне, а Большой Кристап навечно прописался в Музее истории Риги. Исторический центр города (Старая Рига) включен в Список культурного наследия ЮНЕСКО, а сама Рига с недавних пор является полноправным членом воссозданного в 1980 г. Ганзейского союза Нового времени.



Екатерина Образцова

Фото riga.lv