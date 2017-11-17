Каким запечатлели победный 45-й год страницы «Псковской правды»

Начиная с этой недели на сайте «Псковской правды» стартует новый проект — «Машина времени». Год за годом, листая подшивки газеты, мы восстановим события истории, попробуем проникнуться духом эпохи. Мы не претендуем на составление хронологии, выделение главных или второстепенных событий. На страницах нашей газеты их сотни, тысячи. В каждом событии, заметке, странице газеты – судьбы наших земляков. Вот что важно.

Всего полгода назад Псковщина была оккупирована гитлеровцами, но теперь враг отброшен за пределы Советского Союза. Газеты пестрят заголовками: «Партия Ленина — Сталина — вдохновитель и организатор наших побед», а люди идут стремительным маршем к Победе, к восстановлению хозяйства и просто в светлое будущее. Они точно знают, что завтра, каким бы оно ни было, будет лучше, чем вчера.



С газетных полос не сходят рассказы местных жителей о борьбе с захватчиками, зверствах фашистов и о героизме партизан. В годы войны фольклор пополнился песнями, частушками, сказками и сказами о борьбе народа.





Жизнь пытается вернуться в мирное русло, но война еще рядом. Улицы европейских столиц сотрясают взрывы мин и снарядов, грохот залпов и треск пулеметных очередей.





…До войны гдовские колхозы бытовали весьма зажиточно. Успешно развивалось их хозяйство, работало почти по сотне машин техники, держали более 5000 голов крупного рогатого скота, 3000 свиней, овец и много птицы, собирали до 1000 пудов картофеля и 120 пудов зерновых. Это богатство было разграблено фашистами в первый же год войны. Но сломить гдовичей оказалось нелегко — едва освободившись от оккупации, с великим энтузиазмом взялись они за восстановление колхозов. Хотя колхозы — пока только землянки. Все понимают, что сейчас главная задача — подготовиться к весеннему севу, трудиться надо даже больше, чем на фронте! И так — по всей Псковщине!







Пережившие войну псковичи, открыв второе дыхание, по крупицам восстанавливают область. Открыли детский сад в Острове на 150 мест и даже провели новогоднюю елку, вовлекались в программу госзаймов и, кажется, даже с радостью приобретали облигации, делясь своими доходами с государством.





Удивительно, с каким рвением люди шли к знаниям, ведь среди первоочередных задач стояли отстройки школ и изб-читален.





Вся деревня помогала войти в строй Сорокинской избе-читальне. Теперь здесь можно ознакомиться с новостями политики, прояснить все вопросы у агитаторов, почитать газеты и даже записаться в кружок по изучению книги И. В. Сталина «О Вели­кой Отечественной войне Советского Союза»!







Менее чем за год из разрушенных 47 школ Гдова были заново отстроены 38. Во время оккупации обучение тоже было. Учили по «новым немецким стандартам» — о превосходстве немецкой нации. Учителя, рискуя жизнью, продолжали тайком обучать детей по советской программе.



В январе 1945 года в составе Псковской области образуются новые районы — Качановский, Пыталовский и Печёрский.*







Страны Прибалтики освобождаются и радостно приветствуют советских солдат. «Ура товарищу Сталину! Слава Красной Армии!» — кричат на улицах республик и даже не подозревают, что всего лишь через 50 лет потомки назовут эти события советской оккупацией...





Когда разразилась война и над нашей страной нависла опасность, советская женщина героически встала на защиту своей свободы, прав, независимости. «Своим дыханием они согревали станки и, стиснув зубы, ковали оружие» — пишут в газетах. Гражданки Советского Союза оправдывают слова тов. Сталина «Женщина в колхозе большая сила». Женщина — не только сила колхоза, но и сила семьи. В преддверии Международного женского дня 50 многодетным матерям Псковской области вручили ордена «Материнская слава».





Закончилась экспедиция института истории материальной культуры Академии наук СССР и Псковского краеведческого музея. Проведя раскопки у южной стороны Крома и пробив несколько слоев строительного мусора, археологи сделали несколько находок. Были найдены образцы черепицы XIX века с маркой псковского завода, медные монеты 1811 и 1854 годов, кафель XVIII века с орнаментом, посуда, фрагменты церковных фресок XVI века, открыта восточная стена с апсидой церкви Дмитрия Солунского.







Краеведческий музей и Поганкины палаты сильно пострадали во время войны: взорвана северо-восточная часть здания, полностью уничтожены три больших комнаты, разрушена росписная* и «светёлка». Во многих местах двухметровые каменные стены деформировались и отошли от внутренних стен и сводов. Железные решетки на окнах выбиты из гнезд. Очень больно смотреть на погибшее достояние Пскова. Остается только ждать весны, когда будут возобновлены работы по реставрации этого прекрасного памятника.





Между тем, читатели газеты считают, что необходимо уделять внимание не только истории, но и литературе, например восстановить домик А. С. Пушкина на Октябрьской улице Пскова, который сгорел во время войны.





Впервые после освобождения Пушкинского заповедника отметят день рождения поэта. Разрушенные почти дотла усадьбы заставляют с горечью вспоминать о своем великолепии тех, кто успел застать их в довоенном цвете.



Лишения ожидали и современную литературу. «Смерть Алексея Толстого — самая большая утрата для нашей советской литературы и передовой литературы всего мира», — сообщает «Псковская правда».







Ура! Победа! 9 мая газеты вышли с передовицами «Германия капитулировала! С победой, товарищи!». День Победы, как бы ни был он от нас далек, наконец-то наступил! Теперь томительное ожидание — ожидание возвращения с фронта победителей.



Указом И. В. Сталина каждый год праздник Победы будет отмечаться торжественным парадом. Враг сломлен. Фашизм повержен. Ура, товарищи!



Памятник Клаве Назаровой в Острове. Архив редакции.

20 августа Клаве Назаровой посмертно присвоили звание Героя Советского союза. Она была руководителем подпольной организации, которая появилась в первые дни оккупации в Острове. Вместе с Клавой 19 человек вели в городе активную антифашистскую работу, помогали партизанам. Сильная девушка, которая так и не была сломлена гестаповцами.





Таким остался на страницах «Псковской правды» 1945 год.



* Листая архивы, можно проследить за изменением правил русского языка: в 1945 был Печёрский район (в современном языке — Печорский) и росписная комната (сейчас — расписная).

