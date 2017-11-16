Здесь играют в КВН, ставят спектакли вместе с родителями, шьют сумки в стиле бохо и учат писать исследовательские работы

Две сестры

В «Надежде» только девочки?





Плести из бисера цветы, игрушки, украшения учит своих учениц педагог Евгения Трунина.

Главное - желание

Здесь играют в КВН, ставят спектакли вместе с родителями, шьют сумки в стиле бохо и учат писать исследовательские работыВаш ребенок неуклюж и неповоротлив, но мечтает танцевать на сцене? Дочь иголку в руках толком держать не умеет, но видит себя дизайнером? Сын давно хочет научиться играть на гитаре, но еще один кружок семейному бюджету не потянуть? Как воплотить в жизнь детские мечты, знают в псковской «Надежде».На часах – десять утра, а в подразделении детского центра «Надежда» на улице Юбилейной уже вовсю кипит работа. Одиннадцать начинающих художниц трудятся над холстами, осваивая азы рисования православных храмов.– Мне всегда нравилось рисовать, и мама привела меня сюда, – рассказывает 10-летняя. – Я люблю рисовать портреты, а они у меня плохо выходили, теперь получается гораздо лучше.ходит сразу в несколько кружков центра. Кроме рисования, у нее еще уроки шитья. Учится во вторую смену, уроки приходится делать вечером, но зато с утра – сразу к любимым педагогам.– Мне нравится здесь заниматься, – говорит девочка. – Занятия проходят весело и интересно. Можно посмеяться, можно что-то серьезное обсудить.Обе девочки занимаются в объединении «Увлекательное рисование» уже четыре года.Их педагог,, работает в центре годом больше. Говорит, что работа доставляет ей большое эстетическое и моральное удовольствие.– Я люблю детей. У меня с ними всегда складываются хорошие дружеские отношения. В Псков я приехала за мужем-военнослужащим, и город полюбила всей душой. Теперь эту любовь пытаюсь передать ученикам. Ведь наша главная задача – сохранить благородство, доброту, умение дарить окружающим людям радость и тепло.В эти дни псковский детский центр «Надежда» отмечает свое 25-летие. Сейчас это 6 филиалов, которые есть практически в каждом микрорайоне Пскова. Здесь дети занимаются прикладным творчеством, играют на музыкальных инструментах, танцуют. О том, чем живет центр и к чему идет, «Псковской правде» рассказала директор «Надежды» Ольга Гусакова.- В советские годы при домах управления работали «комнаты школьника». Они были тем местом, где собирались ребята со всех близлежащих дворов: общались, ставили спектакли, играли в настольные игры, учились рисовать, пробовали вязать и плести макраме. Зимой расчищали хоккейное поле, школьникам выдавали шайбы и клюшки, и те часами играли в хоккей. Наступили тяжелые 90-е, начались проблемы с финансированием. «Комнаты школьника» стали нагрузкой для домов управления, и от них решили отказаться. Отстоять интересы детей взялись два педагога- организатора – Наталья Степанова и Галина Чернышева. Они решили объединить все «комнаты школьника» в единый центр. Написали устав, подали заявку в администрацию - так в городе появилась «Надежда».Девять лет центром руководила моя сестра Наталья Степанова, а потом случилось несчастье. В феврале 2001 года она отправилась в командировку. Поехала посмотреть, как устроено дополнительное образование в Ярославле. В те времена там даже журнал свой выпускали. Она целую стопку этих журналов привезла. Хотя как привезла? На обратном пути машина попала в аварию, и Наталья погибла. «Надежду» возглавила ее коллега и заместитель Галина Чернышева.- Я окончила псковский физмат и до декрета преподавала физику в училище №23. А потом Наталья предложила попробовать себя в качестве руководителя кружка. Назывался он «Бумажное творчество». Начинала, конечно, с нуля. Раньше и литературы-то никакой толком не было, все придумывали и изобретали сами. Со временем стала методистом, написала программу, защитила, потом работала заместителем директора, а с 2010 году «Надежду» возглавляю.- Недавно в «Надежду» пришли два новых педагога, которые ведут КВН. К ним сразу потянулись старшеклассники. Школьники среднего и старшего звена танцуют в хореографическом ансамбле «Мозаика», созданном супругами Живчук, в фольклорном ансамбле Натальи Ивановой «Скоморошины». Кроме того, подростки охотно учатся играть на гитаре. С некоторых пор наши педагоги стали заниматься со школьниками и научно-исследовательской деятельностью. Умение писать научные проекты и грамотно их презентовать требуется и в школе, при этом ребят не учат, как выбрать тему, обозначить задачи и цели, собрать материал, сделать выводы, оформить работу. Мы же готовы это направление развивать.- Да, пока это действительно так. Часто звонят, спрашивают, что у нас есть для мальчиков. Отвечаем - пока хореография, музыка и рисование. Есть, конечно, такие мальчишки, которые и декоративно-прикладным творчеством охотно занимаются, но их единицы. Но мы обязательно будем развивать технические направления. Уже ищем преподавателя, просчитываем покупку необходимого оборудования и материалов. Пока многое упирается в деньги. Но наши бесплатные кружки – вне всякой конкуренции. Мало того что школьники занимаются у нас совершенно бесплатно, так у них еще есть возможность попробовать себя в различных направлениях, а их у нас более 30.- Конечно, постоянно. Наши педагоги тщательно следят за всеми последними тенденциями в творчестве. Популярен стиль Бохо, значит, на занятиях ребята шьют сумки в этом стиле и делают броши. Ежегодно преподаватели свои программы редактируют, дополняя новыми разделами и направлениями. Декупаж, роспись по стеклу, квиллинг, объемные открытки, батик, кукла Тильда, вышивка лентами – всего и не перечислишь. Более того, если дети проявят интерес к чему-то конкретному, педагог пойдет навстречу - разберется и научит.- Мы раз в месяц проводим мастер-классы для наших детей и их родителей бесплатно. Под руководством педагога они вяжут шапки и шарфики, шьют тапки, осваивают декупаж. Особенной популярностью мастер- классы пользуются перед праздниками. Сделать подарок своими руками – модная тенденция.- Одно время мы отслеживали ситуацию. И, да, замечали, что у нас много детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей. Но это совсем не значит, что детей из крепких и обеспеченных семей нет. У нас равные условия для всех. Более того, чтобы заниматься в центре, не нужны особые способности. Мы принимаем всех и даже без определенных задатков. Если ребенок хочет танцевать, он будет танцевать. Если хочет рисовать – научим. У нас нет отбора. Главное для нас – это желание ребенка. Наши воспитанники могут переходить из одного объединения в другое – пробовать свои силы в разных направлениях творчества. Ведь только так можно понять, что действительно твое.- Мы периодически проводим занятия с подростками, которые состоят на учете в правоохранительных органах. Организуем для них мастер-классы. Например, по современным танцам. Разработали программу «Арт-педагогика: педагогический театр для взрослых и детей». Совместными усилиями педагоги, подростки и их родители ставят небольшие спектакли, в которых проигрывают разные жизненные ситуации. А по завершении - анализируют и обсуждают роль каждого. Все это позволяет ребенку научиться понимать и принимать себя, освоить навыки сосуществования со сверстниками и взрослыми, выработать умение действовать в предлагаемых жизнью обстоятельствах.- Наши подразделения находятся в микрорайонах – это основная особенность. Дети, которые рядом живут, почти все к нам ходят. У нас небольшие кабинеты и группы до 15 человек. Это способствует созданию дружеской, почти семейной атмосферы. Ребята делятся тем, что беспокоит, рассказывают, что происходит дома и в школе, могут попросить совета. Педагог знает каждого ученика, видит, в каком состоянии он приходит, и старается реагировать. Ведь порой достаточно просто по плечу похлопать, ласковое слово сказать, и ребенок приободрится.

- У нас сложившийся замечательный коллектив, полная укомплектованность. Да, много педагогов пенсионного возраста. В каждом структурном подразделении есть 2-3 человека, которые работают у нас с момента основания центра. Но и молодежь приходит. Сейчас 10 человек находятся в декретном отпуске. Но главное, что все сотрудники центра - активные, целеустремленные и творческие люди.





В кружке «Увлекательное рисование» дети еще лепят и занимаются росписью.



Адреса подразделений «Надежды» в микрорайонах города



Структурное подразделение «Центр» (ул. Коммунальная, д.61, 55-86-82).



• «Изобразительное искусство» - рисование, творческая мастерская

(декупаж, лепка из солёного теста) для детей 7-14 лет. Педагог: Румянцева И.Ю.

• «Музыкальное развитие» - нотная грамота, музыкальные жанры, игра в

ансамбле для детей 1 и 2 классов. Педагог: Яковлева Ю.Б.

• «Живи интересно» - бумажное творчество Педагог: Иванова И.Г.



Структурное подразделение № 1 (ул. Мирная, д. 7, 56-84-78).



• «Бусинка» - плетение из бисера для детей 7-14 лет. Педагог: Михайлец Н.П.

• «Я-дизайнер» - творческая мастерская для детей 7-14 лет. Педагог:

Михайлец Н.П.

• «Рукотворчество» - папье-маше, мягкая игрушка, лепка из солёного теста

для детей с 7 лет. Педагог: Дорожко А.М.

• «Театральная творческая мастерская» - актёрское мастерство, сценическая речь занятия для детей с 7 лет. Данилова Т.Н.



Структурное подразделение № 2 (ул. Юбилейная, д. 87, 58-78-32).



• «Увлекательное рисование» - Изобразительная деятельность, роспись,

лепка из пластилина и соленого теста для детей 7-12 лет. Педагог: Ефремова С. Л.

• «Сувенир» - Интерьерная игрушка, народная игрушка, декупаж для детей 7-15 лет. Педагог: Сазонова Г. Н.

• «Я сам» - изонить, сувениры, лоскутное шитье, аппликация из ткани для детей от 7 лет. Педагог: Васильева Г. Н.

• «Дизайн одежды» - современный дизайн домашних мелочей, моделирование и пошив одежды, лоскутное шитье, модные аксессуары для детей от 7 лет. Педагог: Васильева Г.Н.

• «Бумажное творчество» - квиллинг, айрис фолдинг, вытынанки, скрапбукинг, оригами, свит-дизайн, конструирование из бумаги и др. 7-11 лет. Педагог: Тикеева И.В.

• «Бисероплетение» - плоские и объемные игрушки, цветы, украшения, различные виды плетений, вышивка бисером для детей от 7 лет. Педагог: Трунина Е. С.

• «Родничок» - Детский фольклор, народные игры, календарно-обрядовые и православные праздники с элементами декоративно-прикладного творчества для школьников. Педагог: Цветкова И.Р.

• «Классическая шестиструнная гитара» - изучение музыкальной грамоты, изучение исполнительского репертуара, изучение аккордов, игра в ансамбле, концертные выступления для детей 12-15 лет. Педагог: Маркова Н.П.

• «Музыкальная мозаика» (для детей 6-8 лет) - знакомство с классической и народной музыкой, пение, развитие музыкального ритма, игра на шумовых инструментах. Педагог: Маркова Н. П.



Структурное подразделение № 3 (ул. О. Кошевого, д. 19, 72-13-22).



• «Копилка творческих идей» - творческая мастерская для детей 7-15 лет (айрисфолдинг, лепка из соленого теста, декупаж, изонить и многое другое) Педагог: Павлова Е.В.

• «Музыкальное развитие» - знакомство с классической и народной музыкой, пение, развитие музыкального ритма, игровая деятельность(групповые и индивидуальные занятия) для детей 7-15 лет. Педагог: Леонтьева Е.В.

• «Гитара шестиструнная» - (групповые и индивидуальные занятия) -

занятия - 7-17 лет. Педагог: Иванова И.М.

• «Рисование» - изобразительная деятельность, декупаж, роспись, букет из конфет для детей- 7-15 лет. Педагог: Захарова О.Н.

• «Мир творчества» - поделки из природного материала, лепка из соленого теста. Педагог: Лосева В.В.



Структурное подразделение № 4 (ул. Ленина, д. 7, 75-47-65).



• «Мастерица» - бисероплетение, оригами, тестопластика, изонить, аппликация для детей 7-14 лет. Педагог: Пархомчук Т.С.

• «Художественная роспись» - основы художественной росписи (гуашь акварель), роспись на керамике, дереве, декупраж, роспись на солёном тесте для детей 7-17 лет. Педагог: Иванова Т.Н.

• «Лестница познания. Фортепиано» – нотная грамота, музыкальные жанры, игра в ансамбле для детей 7-16 лет. Педагог: Неронова Е.В.

• «Классическая шестиструнная гитара» - нотная грамота, игра в ансамбле, занятия для детей 10-12, и 15-17 лет. Педагог: Румянцев В.И.

