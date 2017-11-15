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Газета «Псковская правда» вышла в новом дизайне

15 Ноября 2017 - 14:11
Главная → Заметки → Общество → Псковской правде – 100 лет!
Издание обновило внешний вид к 100-летию
В среду, 15 ноября, еженедельник «Псковская правда – Вече» поступил в продажу с обновленным дизайном. Его автором стал Сергей Васильев, креативный редактор государственного медиахолдинга, в состав которого входит издание. Он рассказал о ключевых изменениях во внешнем виде «Псковская правды».
 
При создании нового дизайна выбраны более современные и более удобные для восприятия шрифты с засечками. Выключка текстовых колонок теперь делается по левому краю. Все это положительно влияет на удобство восприятия информации и ее усвоение.
 
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Полная версия новой газеты уже в сети.

Авторские подписи выносятся перед текстом и сопровождаются фотографией автора. Так читатель может сразу понять, кто к нему обращается и следить за творчеством любимых авторов.
 
Дизайн сосредоточен вокруг двух фирменных цветов: небесно-голубого и желто-золотого – та же цветовая гамма используется на гербе Пскова. Активнее в дизайне начали использовать символ Пскова и «Псковской правды» золотого барса.
 
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Полная версия новой газеты уже в сети.

Полностью переработали концепцию первого разворота с самыми актуальными новостями за неделю.

Подача максимально разнообразна, с яркими акцентами, позволяющими быстро сориентироваться в новостном потоке недели
 
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Полная версия новой газеты уже в сети.

Переработали дизайн афиши, чтобы читателю «Псковской правды» легче было разобраться в сам ключевых культурных событиях и выбрать вариант проведения досуга.
 
Неизменным осталось стремление редакции доносить до читателя точную информацию о жизни региона, рассказывать о самых интересных событиях и людях.
 
Напомним, 9 ноября «Псковская правда» отметила 100-летний юбилей. Торжественный вечер, посвященный этому событию, состоится в драмтеатре 28 ноября.
 

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