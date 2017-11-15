К Ганзейским дням в Пскове откроют музей кузнечного дела

Полюбившийся гостям и жителям Пскова кузнечный двор планирует удивить любителей и почитателей кузнечного дела. В Доме Ксендза – старинных палатах, где разместились кузнецы, – хотят организовать музей. В нем не только можно будет посмотреть, как работает мастер, но и примерить на себя роль кузнеца, научившись нехитрым приемам.





Ворота, открывающие дорогу к храму в гдовской деревне Доможирка, выковали псковские кузнецы. Другие кованые элементы убранства восстановленного храма тоже создавали на Кузнечном дворе. Фото kovpskov.ru



Интерактивные фигуры появились, когда кузнецы решили ковать вещи, интересные не только искусствоведам. Фото kovpskov.ru

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