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Стать кузнецом

15 Ноября 2017 - 10:41
Главная → Заметки → Общество
К Ганзейским дням в Пскове откроют музей кузнечного дела

Полюбившийся гостям и жителям Пскова кузнечный двор планирует удивить любителей и почитателей кузнечного дела. В Доме Ксендза – старинных палатах, где разместились кузнецы, – хотят организовать музей. В нем не только можно будет посмотреть, как работает мастер, но и примерить на себя роль кузнеца, научившись нехитрым приемам.

– К Международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в Пскове в июле 2019 года, в Доме Ксендза планируется открыть музей кузнечного дела, – рассказал в прямом эфире проекта ПАИ-live основатель Псковского кузнечного двора Евгений Вагин. – Если получится и все будет вовремя и как задумано —  это будет прекрасный подарок городу. 

Дом Ксендза стоит в Комсомольском переулке, по соседству с центральным корпусом музея-заповедника. Евгений Вагин напомнил, что кузнечный двор организовывался в рамках и на территории Псковского музея-заповедника и изначально задумывался как туристический маршрут. 

– Музей предоставил нам территорию с небольшими  кузницами, – отметил он. — Были подготовлены экскурсоводы, и изначально мы водили экскурсии. Но жизнь стала немножко скучной и монотонной. В первые же год по собственной инициативе мы провели кузнечные колядки и постепенно этот праздник перерос в городской. Потом придумали кузнечную детскую елку. Одним словом, всегда старались выходить из заданных рамок, когда кузнеца воспринимают только как художника, который делает какие-то вещи. 
 


Ворота, открывающие дорогу к храму в гдовской деревне Доможирка, выковали псковские кузнецы. Другие кованые элементы убранства восстановленного храма тоже создавали на Кузнечном дворе. Фото kovpskov.ru

С каждым годом количество туристов, посещающих кузнечный двор, увеличивается. Приходят не только организованными группами, но и просто семьями. Проводят городские праздники и мероприятия, детские дни рождения и свадьбы. Кузнецы стараются каждый раз порадовать гостей чем-то новым, разнообразить экскурсионную программу, поэтому неудивительно, что постепенно дело дошло и до создания полноценного музея.

– Это будет не просто веселье и бесконечные развлечения. Цель – дать людям, увлеченным кузнечным делом, больше информации. Кроме того, всегда есть много желающих сделать что-то своими руками. А дети — те и вовсе подходят после экскурсий и говорят, что хотели бы работать кузнецами. Специально для таких заинтересованных людей мы планируем открыть школу воскресного дня. Любой желающий сможет прийти в воскресенье и поработать кузнецом. 

Планы — грандиозные. К примеру, в перспективе в рамках реконструкции в музейном квартале и в Псковском музее-заповеднике будут созданы зоны для маломобильных людей.  

– К нам и сейчас приходят ребятишки с нарушением слуха или зрения, – рассказывает псковский кузнец. –  И все равно берут в руки молоток, стучат. Очень приятно все это наблюдать и видеть. Когда 40 пар детских глаз смотрят на тебя не отрываясь, чувствуешь себя в какой-то степени артистом.

Псковский кузнечный двор известен далеко за пределами Псковского региона. Он – неоднократный участник российских и международных фестивалей. Говорят, что на них псковских кузнецов принимают особенно радушно, потому что Псков издревле считается кузнечным городом.

– Чем ценен кузнечный двор псковский? – задается вопросом Евгений Вагин. –  Кузнечных дворов по России очень много, но люди обычно работают в рамках своего профессионального поля. А у нас как раз работа многогранная — это и прием туристов, и изготовление сувениров, и изготовление подарков для именитых гостей. Наряду с этим мы проводим работы по реконструкции храмов, восстанавливаем металлическое ковальное убранство. 

Для родного Псковского региона кузнецы сделали немало. Только в Пскове можно с ходу назвать с десяток их работ – парковые скульптуры в сквере Искусств, оформление Серафимовского предела Троицкого собора, разнообразные въездные ворота и знаки, стокилограммовый знак почетного работника МВД. 

– В свое время я сказал: «Давайте делать то, что интересно людям, а не кузнецам и искусствоведам», – говорит Вагин. –  Так появились интерактивные фигурки – это все, что крутится, ездит, движется, вызывает смех. И люди, которые посещают наш кузнечный двор и посещают выставку, которая называется «Кузнечная механика», говорят, что такого не видели нигде. 
 

Интерактивные фигуры появились, когда кузнецы решили ковать вещи, интересные не только искусствоведам. Фото kovpskov.ru

А совсем недавно компания Google запустила конкурс «Вдали от столиц» при поддержке российского Агентства стратегических инициатив. Цель проекта – дать возможность каждому жителю России сделать свою идею известной на всю страну и попасть на специальную Google-карту. В номинации «российский туризм» в число финалистов конкурса после отборочного голосования через интернет попал и проект «Псковский кузнечный двор» Евгения Вагина. 

– Конкуренция была большая, потому что от Калининграда до Камчатки было подано 2000 заявок во всех номинациях, – рассказывает он. – Потом жюри отобрало 600 заявок, а следом в каждой номинации, а их было семь, определили по шесть лидеров. И наш кузнечный двор, к моей радости, попал в финал. Это я считаю уже победой. У нас в стране тысячи туристических маршрутов, и предложить что-то новое довольно трудно.
 

Кстати

В понедельник, 13 ноября, стали известны результаты голосования. Псковский кузнечный двор занял четвертое место, что Евгений Вагин считает несомненным успехом. Через «Псковскую правду» он благодарит всех, кто отдал свои голоса.

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