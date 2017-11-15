Стать кузнецом
К Ганзейским дням в Пскове откроют музей кузнечного дела
Полюбившийся гостям и жителям Пскова кузнечный двор планирует удивить любителей и почитателей кузнечного дела. В Доме Ксендза – старинных палатах, где разместились кузнецы, – хотят организовать музей. В нем не только можно будет посмотреть, как работает мастер, но и примерить на себя роль кузнеца, научившись нехитрым приемам.– К Международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в Пскове в июле 2019 года, в Доме Ксендза планируется открыть музей кузнечного дела, – рассказал в прямом эфире проекта ПАИ-live основатель Псковского кузнечного двора Евгений Вагин. – Если получится и все будет вовремя и как задумано — это будет прекрасный подарок городу.
Дом Ксендза стоит в Комсомольском переулке, по соседству с центральным корпусом музея-заповедника. Евгений Вагин напомнил, что кузнечный двор организовывался в рамках и на территории Псковского музея-заповедника и изначально задумывался как туристический маршрут.
– Музей предоставил нам территорию с небольшими кузницами, – отметил он. — Были подготовлены экскурсоводы, и изначально мы водили экскурсии. Но жизнь стала немножко скучной и монотонной. В первые же год по собственной инициативе мы провели кузнечные колядки и постепенно этот праздник перерос в городской. Потом придумали кузнечную детскую елку. Одним словом, всегда старались выходить из заданных рамок, когда кузнеца воспринимают только как художника, который делает какие-то вещи.
Ворота, открывающие дорогу к храму в гдовской деревне Доможирка, выковали псковские кузнецы. Другие кованые элементы убранства восстановленного храма тоже создавали на Кузнечном дворе. Фото kovpskov.ru
С каждым годом количество туристов, посещающих кузнечный двор, увеличивается. Приходят не только организованными группами, но и просто семьями. Проводят городские праздники и мероприятия, детские дни рождения и свадьбы. Кузнецы стараются каждый раз порадовать гостей чем-то новым, разнообразить экскурсионную программу, поэтому неудивительно, что постепенно дело дошло и до создания полноценного музея.
– Это будет не просто веселье и бесконечные развлечения. Цель – дать людям, увлеченным кузнечным делом, больше информации. Кроме того, всегда есть много желающих сделать что-то своими руками. А дети — те и вовсе подходят после экскурсий и говорят, что хотели бы работать кузнецами. Специально для таких заинтересованных людей мы планируем открыть школу воскресного дня. Любой желающий сможет прийти в воскресенье и поработать кузнецом.
Планы — грандиозные. К примеру, в перспективе в рамках реконструкции в музейном квартале и в Псковском музее-заповеднике будут созданы зоны для маломобильных людей.
– К нам и сейчас приходят ребятишки с нарушением слуха или зрения, – рассказывает псковский кузнец. – И все равно берут в руки молоток, стучат. Очень приятно все это наблюдать и видеть. Когда 40 пар детских глаз смотрят на тебя не отрываясь, чувствуешь себя в какой-то степени артистом.
Псковский кузнечный двор известен далеко за пределами Псковского региона. Он – неоднократный участник российских и международных фестивалей. Говорят, что на них псковских кузнецов принимают особенно радушно, потому что Псков издревле считается кузнечным городом.
– Чем ценен кузнечный двор псковский? – задается вопросом Евгений Вагин. – Кузнечных дворов по России очень много, но люди обычно работают в рамках своего профессионального поля. А у нас как раз работа многогранная — это и прием туристов, и изготовление сувениров, и изготовление подарков для именитых гостей. Наряду с этим мы проводим работы по реконструкции храмов, восстанавливаем металлическое ковальное убранство.
Для родного Псковского региона кузнецы сделали немало. Только в Пскове можно с ходу назвать с десяток их работ – парковые скульптуры в сквере Искусств, оформление Серафимовского предела Троицкого собора, разнообразные въездные ворота и знаки, стокилограммовый знак почетного работника МВД.
– В свое время я сказал: «Давайте делать то, что интересно людям, а не кузнецам и искусствоведам», – говорит Вагин. – Так появились интерактивные фигурки – это все, что крутится, ездит, движется, вызывает смех. И люди, которые посещают наш кузнечный двор и посещают выставку, которая называется «Кузнечная механика», говорят, что такого не видели нигде.
Интерактивные фигуры появились, когда кузнецы решили ковать вещи, интересные не только искусствоведам. Фото kovpskov.ru
А совсем недавно компания Google запустила конкурс «Вдали от столиц» при поддержке российского Агентства стратегических инициатив. Цель проекта – дать возможность каждому жителю России сделать свою идею известной на всю страну и попасть на специальную Google-карту. В номинации «российский туризм» в число финалистов конкурса после отборочного голосования через интернет попал и проект «Псковский кузнечный двор» Евгения Вагина.
– Конкуренция была большая, потому что от Калининграда до Камчатки было подано 2000 заявок во всех номинациях, – рассказывает он. – Потом жюри отобрало 600 заявок, а следом в каждой номинации, а их было семь, определили по шесть лидеров. И наш кузнечный двор, к моей радости, попал в финал. Это я считаю уже победой. У нас в стране тысячи туристических маршрутов, и предложить что-то новое довольно трудно.
КстатиВ понедельник, 13 ноября, стали известны результаты голосования. Псковский кузнечный двор занял четвертое место, что Евгений Вагин считает несомненным успехом. Через «Псковскую правду» он благодарит всех, кто отдал свои голоса.
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