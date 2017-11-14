Дновские родители, из-за вынужденного слияния двух школ, переживают за безопасность своих детей

Поздно заканчивающиеся уроки, отсутствие переходов через пути, неосвещенные пустыри и недостаточно хорошо организованный подвоз детей заставляют родителей хвататься за головы и бунтовать против решения местных властей.

Казалось бы, отличная новость, к 1 сентября 2019 года в Дно построят новую с иголочки школу. Современное здание возведут на месте пока еще действующей, но признанной аварийной 50-й школы.

Младших школьников, с 1 по 4 класс на время строительства, примет гимназия. Среднее и старшее звено определили учиться в школу №1. И этим решением оказались одинаково недовольны родители и тех, и других учеников. Все дело в том, что четыре параллели – 7 и 8 классы теперь будут вынуждены учиться во вторую смену.

- Мой сын учится в восьмом классе, - говорит мама ученика 1-й школы Елена. – Уроки второй смены будут заканчиваться в 20.20. Мы живем в деревне Филипково в 5 километрах от Дно. Школьный автобус подвозит около сотни детей, среди них есть и такие, кто живет в 25 км от школы. Раньше 21.30 они до дома точно не доберутся. Хороших дорог нет, освещения нет, остановки не оборудованы. У нас были случаи, что родители, опасаясь волков, встречали и провожали своих детей с ружьями. И это утром, а что говорить про поздний вечер!





Учащиеся школы №1.

Да, автобусы детей в школу и из школы возят, но высаживают только на остановках – таковы правила. Некоторым приходится идти до дома не меньше километра, да еще и по бездорожью. Хотя подобные проблемы есть не только у сельских жителей, но и у городских.

- Мы живем в микрорайоне «Заводской», это самая окраина Дно, - говорит мама еще одной восьмиклассницы из 1-й школы Ирина. – В школу дочь ходит через весь город. Не представляю, как она поздно вечером зимой пойдет через поле, когда темно и фонари не горят. В 9 классе нужно будет сдавать экзамены, остается год на подготовку, и весь режим насмарку, придется поздним вечером учить уроки. Наши власти просто не хотят рассматривать другие варианты, потому что они требуют вложений.

Под другими вариантами родители подразумевают здание Детской школы искусств, которое работает только во второй половине дня. А до обеда там вполне могли бы учиться школьники.

- Мы живем в поселке Дачном, в 5 километрах от Дно, моя дочь семиклассница, - рассказывает Татьяна. – Дочке приходится идти лесом, переходить железную дорогу в двух местах. Грузовые вагоны очень часто стоят прямо на путях. Дети точно в обход не пойдут, полезут под вагоны, а так недалеко и до греха. Да, подвоз организован, но дети очень часто опаздывают и идут домой пешком. И автобусы ездят переполненными, хотя школьников, по правилам безопасности, нельзя возить стоя. Я работаю, у меня большое хозяйство, я дочку встречать не смогу. Мне в ответ на это отвечают: «Это ваши проблемы».



Техническое задание под строительство новой школы уже готово, к строительству здания планируют приступить в следующем году. В аварийной школе №50 дети будут учиться до конца 2017 года.

- У нас много жалоб от родителей, как школы №1, так и школы № 50, мы объединили их в одно производство, - говорит прокурор Дновского района Ольга Бударина. – Есть жалобы также педагогов 1-й школы о нарушении их трудовых прав, так как им придется работать сразу в две смены. Родители жалуются не только на вторую смену, но и на то, что их дети будут лишены возможности получать дополнительное образование. Ведь секции и кружки в Детской школе искусств работают лишь во второй половине дня. И дети, которым придется учиться во вторую смену, не смогут там заниматься. Но нас беспокоит не только это. Дно – крупный железнодорожный узел, по всему городу много железнодорожных переездов и только два оборудованных перехода. Несколько сотен детей ежедневно будут ходить через железнодорожные пути.

Во вторую смену будут учиться около 250 детей.

Официально

Наталья Дончук, начальник Управления образования Дновского района:

- Мы дополнительно выделяем автобус для подвоза первоклассников, чтобы они, в связи со сменой школы, с удобством могли добраться из южной части города в северную. Что касается подвоза остальных детей, я не могу сказать, что существуют сбои. Подвоз сельских детей в город осуществляется регулярными рейсами «Псковпассажиртранса». Предугадать, сколько пассажиров поедет тем или иным рейсом невозможно, поэтому не каждому ребенку всегда достается сидячее место. Сейчас на проблемных маршрутах решают вопрос с выделением дополнительных автобусов большого размера, чтобы условия стали более комфортными. Ответственность за подвоз детей лежит на руководителях образовательных учреждений. Из –за введения второй смены расписание автобусов подкорректируют. Родители переживают, что дети пойдут вечером через неосвещенный пустырь, но они точно также сейчас ходят рано утром, когда тоже темно. Мы говорили родителям, что нужно писать заявки на имя глав волостей, чтобы проблему решить. Глава района Валентина Тюрина предлагала составить список таких проблемных объектов, но пока не одного обращения не поступало. Вопросы освещения улиц или оборудования остановок никак не связаны со строительством новой школы, они существуют давно, и решать их нужно вне зависимости от того, сменят ли дети учебное заведение.

Сейчас школа №50 также работает в две смены, 83 ребенка занимаются во вторую смену. Часть этих детей занимается в школе искусств в первой половине дня. Так что было бы не верным утверждать, что до обеда там нет занятий. Организовать для детей из 50-й школы учебный процесс в школе искусств мы не имеем права по лицензионным и санитарно-эпидемическим требованиям, там нет необходимого оборудования для организации лабораторий, пищеблока и медицинского кабинета. Исследовав и рассмотрев все возможности, мы пришли к выводу, что ни одно из существующих зданий, кроме 1-й школы, не сможет принять детей на обучение из 50-й школы. Протестующих родителей не много, они в первую очередь думают о собственном удобстве и комфорте, не хотят нас услышать и пойти навстречу. Но все-таки мы надеемся на поддержку и понимание.



От редакции:

Первоначально в тексте публикации были указаны фамилии родителей, обратившихся к нам в редакцию. Однако, накануне публикации, они позвонили нам и попросили фамилии убрать. По их словам, в школах у детей уже начали интересоваться, кто именно обращался в газету.

«Псковская правда» будет следить за развитием событий.

