Людей с инвалидностью мощнее встроят в экономику

Возможности полноценного трудоустройства людей с инвалидностью обсудили на первой международной конференции в Пскове.



Производственно-интеграционные мастерские, где прошел международный форум, – уникальное и пока единственное в России учреждение, созданное для социальной и трудовой реабилитации людей с ограниченными физическими и умственными возможностями. Продукция мастерских пользуется спросом и известна далеко за пределами региона.



– Наши изделия облетели весь мир, – говорит директор Производственно-интеграционных мастерских Вячеслав Сукманов.



И это не преувеличение: в этом году фигурки ангелов, изготовленные воспитанниками мастерских, побывали даже на Международной космической станции!



В мастерских изготавливают не только сувенирную продукцию. Люди с инвалидностью предлагают товары и услуги, по качеству ничуть не уступающие продукции других предприятий. Поэтому обсудить вопрос полноценного трудоустройства этой категории работников и их интеграции в общество собрались на международной конференции представители законодательной и исполнительной власти региона, руководители бизнес-структур, сотрудники социальных служб и образовательных учреждений.



– Сегодня я бы хотел, чтобы мы поговорили о том, как открыть рынок труда, чтобы воспитанники наших мастерских могли зарабатывать и понимали, что это их трудовой стаж и от этого выигрывают и они, и экономика области, – сказал, открывая конференцию, начальник Государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян.



По его словам, «если человек может и хочет что-то делать – это очень важно».



– Хочется услышать мнение экспертов, как мы можем построить работу, чтобы люди, которые находятся в наших социальных учреждениях, были вовлечены в труд.



Получить профессию

Именно с целью трудовой и социальной интеграции в общество людей с нарушениями здоровья в 1999 году в Пскове были созданы Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов.



– Исходя из соображений, что каждый человек может и должен жить полноценной жизнью, было построено учреждение на основе современного европейского опыта работы, соответствующее основным положениям Конвенции о правах инвалидов, – отметил Вячеслав Сукманов. – Учреждение имеет инфраструктуру, полностью адаптированную для наших задач.



По его словам, на сегодняшний день в мастерских занято 140 человек и работает 50 человек штатного персонала. Есть тренировочное отделение, которое занимается профессиональной ориентацией инвалидов и обучением по выбранным прикладным направлениям. По результатам подготовки происходит перевод из тренировочного отделения в производственное, где вновь обученные работники выращивают тюльпаны для города, занимаются деревообработкой или швейным делом.



– В сентябре мы получили образовательную лицензию на профессиональное обучение, позволяющее нам дать профессию ребятам, которые посещают мастерские, и более логично обсуждать вопросы дальнейшего трудоустройства, в том числе на открытом рынке труда, – отметил руководитель учреждения.



Квоты для инвалидов, поддержка работодателям

– Целевой показатель, который в России должен быть достигнут к 2020 году, – обеспечение трудовой занятости 50% инвалидов трудоспособного возраста, – озвучил показатели «дорожной карты» председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников. – В этом направлении мы вместе должны работать.



По его словам, в законодательстве РФ имеются инструменты, которые могут содействовать более эффективной работе по трудоустройству этой категории:



– На территории Псковской области действует областной закон о квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан. В регионе 631 организация, в которой согласно закону работодатель обязан создать рабочие места для инвалидов. И в текущем году в этих организациях имеется 1399 квотированных рабочих мест, на которых работают 1157 инвалидов.



Кроме того, с 1 января 2018 года из бюджета области будут выделяться определенные средства для организации сопровождающего трудоустройства инвалидов молодого возраста. Также в области есть еще один инструмент, который может стимулировать работодателей к приему на работу инвалидов, – закон области о возмещении затрат по оплате труда инвалидов. Любая организация, где в штате более 50% инвалидов, получает господдержку на возмещение оплаты труда работников.





Государство поддержит организации, принимающие на работу людей с инвалидностью.



Зарубежный опыт

В Германии понятие «мастерские для инвалидов» появилось еще в далеком 1974 году. Именно тогда, по словам заместителя председателя общественно-полезного союза «Инициатива Псков» Рольфа Гилльманна, возникли законодательные рамки для этой работы.



– Все мастерские должны были зарегистрироваться – чтобы их признали организациями, способными обеспечить трудовую занятость инвалидов. Среди условий: подходящее помещение, квалифицированный персонал и главное – соответствующие предложения трудовой занятости, – отметил докладчик. – Эта задача с федерального уровня передана на муниципальный, и были выработаны договорные рамки по оплате расходов. Таким образом, мастерские получили возможность иметь отрегулированный бюджет и выполнять государственные задачи, но при этом достаточно свободно работать на рынке. Тогда во всех местах, как грибы после дождя, возникали мастерские.



На сегодня в Германии было 680 мастерских, имеющих отделения и филиалы. Сеть мастерских практически покрывает всю территорию Германии.



– Больше нет ни одного инвалида, который не в состоянии получить возможность работать. В мастерских работают 308 тысяч инвалидов, из этого числа 261 тыс. – заняты в производстве. Это значит, что люди имеют пенсионное и медицинское страхование и каждый месяц получают вознаграждение за труд, – рассказал Рольф Гилльманн.





Деревянные сувениры, изготовленные воспитанниками Производственно-интеграционных мастерских, облетели весь мир и даже побывали на МКС!



Сотрудничество на принципах равенства

– От конференции мы ждем эффекта по двум направлениям, – подвел итоги форума директор Производственно-интеграционных мастерских Вячеслав Сукманов. – Во-первых, привлечения внимания к проблеме более широкого круга заинтересованных лиц, в том числе представителей бизнеса. Поскольку тот потенциал, который мы планируем развивать, позволит включить систему трудоустройства людей с ментальными нарушениями в экономику, как это на протяжении уже 70 лет действует в Германии. И второе, что мы ожидаем от этой конференции, – закладка фундамента для дискуссионной площадки, которая нам позволит эту систему комплексно и планово развивать.



По его словам, цель этой работы – «трудоустройство и активная интеграция в жизнь и продуктов, и услуг, и каждого человека персонально». Причем речь идет не только о занятости людей с ограниченными возможностями здоровья в мастерских, но и о трудоустройстве их на открытом рынке.



– Мы запускаем проект «Сопровождаемое трудоустройство», в ходе которого наши специалисты будут проводить сопровождение на рабочем месте и коммуницировать с работодателем и с рабочими коллективами, чтобы полноценно включить человека в жизнь организации. В то же время в мастерских будет такой же открытый рынок труда. Мы можем выполнять ряд операций, производить товары и услуги, которые нужны людям. Потенциал производственных отделений большой, – подчеркнул Вячеслав Сукманов. – Но должно быть общее понимание того, зачем это нужно. Мы полноценно выполняем работу. А бизнес, промышленность размещает у нас часть заказов. Это не благотворительность – это полноценное сотрудничество на принципах равенства.



Цифры

По данным на 1 августа этого года, в Псковской области проживает 49 734 инвалида, из них 15 713 инвалидов – трудоспособного возраста. В том числе 7 274 – молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет. При этом трудоустроено только 3 397 человек – это 20,9% от общего количества инвалидов трудоспособного возраста.

