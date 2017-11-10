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Александр Машкарин: «Псковская правда» - книга лиц, судеб и историй

09 Ноября 2017 - 11:20
Главная → Заметки → Общество → Псковской правде – 100 лет!
Экс-редактор о юбилее издания
«Псковская правда» - это зеркало жизни нашей области вот уже сто лет», - сказал директор государственного медиахолдинга Псковской области, экс-главный редактор издания (2009 – 2013) Александр Машкарин, поздравляя газету со 100-летним юбилеем.
 
«Сегодня День рождения у «Псковской правды». Газете - 100 лет. Когда праздник какой-то проходной, то он не вызывает никаких эмоций. Но это - не про сегодняшний день.



Буквально вчера листал подшивки газеты за 1960-й год. Какая плотность информации всего на 4 страницах газеты! Сколько лиц, сколько судеб! Сколько труда!

А сколько пересечений с сегодняшним днем! Вот о встрече Никиты Хрущева с журналистами - читай «встреча без галстуков». Здесь - заметка о походе корреспондента по улицам Пскова: в Музейном переулке вновь сняли недавно уложенный асфальт - чтобы проложить трубы, а на Кузнецкой потом после дождя - дети катаются на плотах. Все уже было! Все повторяется! «Псковская правда» - это настоящая книга лиц, судеб, истории нашей области.

В 2009 году, когда меня позвали в «Псковскую правду», я согласился - новый, интересный опыт и к тому же - открытый карт-бланш. Было тогда легкое чувство неуютности - издание с «древним» названием, плюс еще «Вече». Это чувство очень быстро прошло. Мы делали чудесную газету замечательным коллективом.

С каким же удовольствием я вспоминаю эту работу! Печатная версия газеты стала выглядеть современно, на страницах появилась инфографика, мы первыми попробовали использовать qr-коды. Открыли сайт издания, который стал самостоятельным СМИ и на равных состязался с ведущими информагентствами области. За что и получил премию «СеЗаМ» - в номинации для информационных агентств, за качество и оперативность. Открылся пресс-центр газеты, который работает и сейчас, оставаясь, пожалуй, самой активной площадкой среди подобных. Впервые в России на станицах «Псковской правды» появилось приложение «Православный вестник», совместный проект с журналом «Фома» и Московской Патриархией. Начала выходить в свет газета в газете «Универсанты». Может, кто-то скажет, что это у меня такие фантомные боли по редакторству, нет, это здоровая ностальгия.

«Псковская правда» на месте никогда не стояла: ни 50 лет назад, ни 20, ни теперь. Каждый год новые проекты, новые истории – и каждый раз – качественная журналистика! Сейчас в газете прекрасная редакция, море новых начинаний. Трудно поверить, что таким малым числом можно делать такую отличную газету.

Дорогие коллеги, друзья! Все, кто делал, делает «Псковскую правду», наши замечательные ветераны! Самые главные люди - наши читатели! С праздником! Это наш день!»
 

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