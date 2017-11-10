Самый опытный дознаватель области работает в Псковском районе

Шесть девушек под руководством подполковника Сахарова борются с мелкой преступностью на территории вокруг областного центра.



В одном из супермаркетов Пскова посетитель пытался вынести товар, спрятав его под куртку. Дознаватели возбудили дело, вызвали несостоявшегося вора. Но на допрос пришел совсем другой человек! Оказалось, его именем представился родственник. Наказание в итоге понес истинный виновник.



Другой пскович поехал за город, повалил в лесу здоровую ель, отпилил от нее верхушку – готовился украсить дачу к Новому году. На обратном пути попался сотрудникам ДПС. По возбужденному дознавателями уголовному делу пришлось возместить ущерб нанесенным лесным насаждениям и выплатить штраф – символ года потянул на 21 тысячу рублей. Без елки семья тоже не осталась, на следующий день мужчина снова поехал за деревом. Правда, уже официально, в лесничество, где за порубочный билет попросили всего 200 рублей.



А сотрудница рыбзавода в Щиглицах, чтобы закрыть прогулы, купила в интернете фальшивый листок нетрудоспособности. Подложный больничный быстро вычислили, дознаватели выяснят все подробности нехорошего эпизода.





У дознания женское лицо.



В милицию вместо армии

Внимательный читатель уже приметил, что описанные случаи объединяет их расследование органами дознания. Именно это подразделение в структуре МВД занимается расследованием нетяжких преступлений с мелким – по меркам законодательства – убытком. То есть теми преступлениями, с которыми каждый может столкнуться на бытовом уровне.



Все дела важны, украли велосипед или вагонами воруют - за каждым случаем стоит нарушение чьих-то прав. И ко всем делам нужно подходить с одинаковой тщательностью. В этом уверен подполковник полиции Сергей Сахаров, который руководит отделением дознания в Псковском районе.



С оргпреступностью Сергей Сахаров в своей работе не столкнулся. Говорит, табельное оружие применять за 24 года работы не пришлось ни разу. И это несмотря на то, что в органы на службу он поступил в 1993 году, как раз к началу «лихих 90-х». Дольше него никто не работает в дознании из действующих сотрудников Псковской области.



А попал-то ведь в милицию случайно. В 93-м году получил в пединституте профессию учителя физики и ждал повестки из военкомата, к службе был готов, занимался дзюдо. Но в дверь постучались из милиции, а не из военкомата.



- Такое кадровое положение сложилось, что сотрудники городского отдела – он тогда был единым – ходили по списку молодых людей, только что получивших высшее образование, предлагали поступить на службу, - вспоминает Сергей Анатольевич.



На тот момент новая структура в МВД существовала всего год. Первое настоящее дело Сергея Сахарова о разбитых стеклах в школе в Любятово так и осталось нераскрытым. «Кто ж молодому дознавателю доверит светлое дело», - усмехается Сергей Анатольевич. Основной массив дел – кражи. Самые массовые: велосипеды из подъездов, магнитолы и видеорегистраторы из автомобилей. Настоящий бич Псковского района – дачные кражи.



Недавно мать и двое ее сыновей из Струг Красных на псковских дачах повадились выкапывать туи и продавать деревья на рынках Ленобласти. Успели наведаться на 40 дач! Да засветили автомобиль, он-то и вывел на след злоумышленников. Пока что дело находится в производстве.



Другая особенность Псковского района – он кольцом окружает областной центр. А значит, преступники и потерпевшие двух территорий перемешиваются. Плюс город все активнее строится, юридически новостройки оказываются на землях района. Сам Сахаров тоже живет в городе. На площади Ленина он садится в автобус №15 и едет в отдел полиции в Уграде. Завершает свой день тоже в городе, как правило, в районной прокуратуре, которая не так давно переехала в корпус на ул. Некрасова.



В 2016 году приказом министра Сергей Сахаров награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД».

Верность дознанию

Не все дела удается раскрыть. Наш герой честно показывает стеллаж с папками нераскрытых дел за прошлые годы. Наиболее сложная категория – мошенничества с банковскими картами.



- Распечатку звонков выдают по судебному решению, на это нужно время. Звонки мошенников поступают из других регионов, нужно просить помощи коллег. Находят владельца сим-карты, оказывается, что он ее давно потерял. А в Москве и Петербурге вовсе симки продают по сотне штук сразу и без паспорта. Мешают сложности процедурного плана, - говорит Сергей Сахаров.



Жители подведомственной районному дознанию территории тоже не отстают в изобретении мошеннических схем. Так, вскоре состоится суд над жителем Писковичей. Тот в интернете предлагал помощь в получении кредита. За вознаграждение, которое просил перечислять на карту жены. Доказано четыре таких эпизода, пострадавшие были не только из Псковской области, но и из Рязани.



Иногда приходится помогать коллегам из других регионов, когда потерпевший или предполагаемый преступник оказывается жителем Псковского района. Как в недавнем случае с псковичкой. Она гостила у родственников в Сибири и была обкрадена. Сибирским дознавателям потребовался дополнительный допрос потерпевшей, и на помощь пришли коллеги из Псковского района.



- Даже если нужно допросить свидетеля, скажем, из Великих Лук, можно потратить целый день и государственный бензин, а можно попросить помощи у коллег, - рачительно рассуждает Сергей Сахаров.



В 2010–2011 годах был откомандирован на Северный Кавказ, оказывал практическую помощь коллегам в Малгобекском районе Ингушетии.



С коллегами из других районов он виделся 16 октября на торжествах по случаю 25-летия службы дознания. Вообще у дознания по всей области женское лицо. Сахаров называет буквально несколько имен коллег-мужчин. Все остальные дознаватели – женщины. Всего в органах дознания по всей области работают 133 человека. Шесть девушек – под руководством нашего героя. Он возглавляет дознание Псковского района с 2013 года. За это время только один сотрудник покинул вверенное ему подразделение – отправился на повышение в областной аппарат.



- Главное для руководителя, - считает подполковник Сахаров, - не только оказывать сотрудникам помощь в соответствии со своим опытом, а сохранять коллектив, поддерживать, сглаживать конфликтные моменты.



За годы в дознании и сам Сахаров получал предложения перейти в другие подразделения, в областной аппарат. Но остался верен единожды выбранному пути. «Не мое это, - говорит он про управленческую деятельность. – Работа ближе к земле, расследование – вот что меня привлекает».

