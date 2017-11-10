Ирина Федорова: Все мы – песчинки в истории «Псковской правды»
09 Ноября 2017 - 10:52Главная → Заметки → Общество → Псковской правде – 100 лет!
Старейшему изданию региона исполнилось 100 лет
9 ноября газете «Псковская правда» исполняется 100 лет. Главный редактор издания Ирина Федорова рассказала о своем особом отношении к газете.
«Сегодня 100 лет газете, которую я люблю. Почти четыре года назад я пришла сюда главным редактором. Из всех официально утвержденных главредов я оказалась первой женщиной за 100 лет. Видимо, поэтому вековой юбилей газеты я встречаю в декрете.
За что я люблю эту газету. За особую атмосферу. А она тут есть, поверьте. Люблю за людей. Тех кто здесь работает, и тех, кто ее читает. За уважение к читателю. За уважение к собеседнику. За огромную любовь к журналистике. За взвешенность и основательность. За сложные, порой невыполнимые, задачи. За ночную верстку и вечные дедлайны.
Люблю наш пресс-центр за его бешеный ритм (только с начала года мы провели у себя почти сотню пресс-конференций, брифингов и круглых столов).
Люблю гигантские фотоальманахи с лицами тысяч школьников «Я – первоклассник!» и «Алые паруса».
Люблю до дрожи в коленках нашу молодежную редакцию «Взрослых.нет».
Люблю проект «Православные тропы» ничуть не меньше, чем вышедшие годом ранее «Литературные тропы».
Горжусь тем, что старейшее массовое мероприятие региона – эстафета ПП – стала, наконец, самым массовым спортивным событием года.
Горжусь аудиогидом в городских автобусах, который мы запустили ко Дню города. Искренне радуюсь, что смогли запустить флип-квест «Псков с высоты».
Горжусь всероссийским конкурсом для школьников «Все в Псков», идея которого также родилась в наших кабинетах. Искренне радуюсь, что лучшие медики региона традиционно проводят ликбез для аудитории именно в нашей редакции. Радуюсь всякий раз очередному доброму звонку в рубрику «Спасибо доктору».
Люблю газету за истории людей!
Но особенно я рада тому, что к 100-летию мы начали объединять журналистов разных поколений, проработавших в ПП. Еще очень много текстов, признаний впереди. Кто еще не успел насладиться воспоминаниями наших коллег, добро пожаловать в огромную рубрику на сайте «Псковской правде - 100 лет». Читая это, понимаешь, все мы - лишь песчинки в истории этой ГАЗЕТЫ».
Добавим, сегодня «Псковская правда» - это еженедельник «Псковская правда Вече», самое объемное и полноцветное издание на территории региона. Кроме того, «Псковская правда» имеет электронную версию pravdapskov.ru.
«Сегодня 100 лет газете, которую я люблю. Почти четыре года назад я пришла сюда главным редактором. Из всех официально утвержденных главредов я оказалась первой женщиной за 100 лет. Видимо, поэтому вековой юбилей газеты я встречаю в декрете.
За что я люблю эту газету. За особую атмосферу. А она тут есть, поверьте. Люблю за людей. Тех кто здесь работает, и тех, кто ее читает. За уважение к читателю. За уважение к собеседнику. За огромную любовь к журналистике. За взвешенность и основательность. За сложные, порой невыполнимые, задачи. За ночную верстку и вечные дедлайны.
Люблю наш пресс-центр за его бешеный ритм (только с начала года мы провели у себя почти сотню пресс-конференций, брифингов и круглых столов).
Люблю гигантские фотоальманахи с лицами тысяч школьников «Я – первоклассник!» и «Алые паруса».
Люблю до дрожи в коленках нашу молодежную редакцию «Взрослых.нет».
Люблю проект «Православные тропы» ничуть не меньше, чем вышедшие годом ранее «Литературные тропы».
Горжусь тем, что старейшее массовое мероприятие региона – эстафета ПП – стала, наконец, самым массовым спортивным событием года.
Горжусь аудиогидом в городских автобусах, который мы запустили ко Дню города. Искренне радуюсь, что смогли запустить флип-квест «Псков с высоты».
Горжусь всероссийским конкурсом для школьников «Все в Псков», идея которого также родилась в наших кабинетах. Искренне радуюсь, что лучшие медики региона традиционно проводят ликбез для аудитории именно в нашей редакции. Радуюсь всякий раз очередному доброму звонку в рубрику «Спасибо доктору».
Люблю газету за истории людей!
Но особенно я рада тому, что к 100-летию мы начали объединять журналистов разных поколений, проработавших в ПП. Еще очень много текстов, признаний впереди. Кто еще не успел насладиться воспоминаниями наших коллег, добро пожаловать в огромную рубрику на сайте «Псковской правде - 100 лет». Читая это, понимаешь, все мы - лишь песчинки в истории этой ГАЗЕТЫ».
Добавим, сегодня «Псковская правда» - это еженедельник «Псковская правда Вече», самое объемное и полноцветное издание на территории региона. Кроме того, «Псковская правда» имеет электронную версию pravdapskov.ru.
Теги: Псковская правда юбилей 100
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