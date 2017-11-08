Дети регистрируются в соцсетях в 8-9 лет и чувствуют себя в интернете увереннее растерянных взрослых

Интернет стал территорией, на которой родителям не угнаться за своими детьми, считает Алина Чернова, член региональной Общественной палаты и руководитель социального проекта укрепления семьи. Она советует родителям успокоиться и начать доверять своим детям.



В прошлом году родительскую общественность Рунета захватила массовая истерия по поводу так называемых групп смерти. Спустя время можно с уверенностью констатировать, что родители и педагоги, пытаясь бороться со злом, нанесли детям урона больше, чем сами группы смерти. Огромное количество детей о существовании этих самых групп узнали не из соцсетей, а от своих родителей и учителей. В попытках «предупредить и не допустить» взрослые проявили чудеса изобретательности. Тревожные мамочки охотно распространяли объявления в стиле «Максимальный репост!!! Группы смерти готовят массовое самоубийство!!!». Правдой в этих объявлениях было только одно: репост и впрямь был максимальный. В одной из российских школ детям (!) раздали листочки, на которых значилось примерно следующее: «Я, Марьиванна, подтверждаю, что ознакомлена с опасностью групп «Синий кит», «Море китов», «Разбуди меня в 4:20», «F-57» и т.д.» Эти шедевральные листочки ученики должны были отнести родителям, получить от них подпись и принести обратно в школу. Стоит ли говорить, какие поисковые запросы в тот день делали эти дети?



Родители и учителя действительно не знают, как реагировать на вызовы нового времени. По статистике, которая появилась в последние годы, российский ребенок сейчас становится пользователем соцсетей в возрасте 8-9 лет. Понятно, что анализировать и фильтровать информацию, которая на него обрушивается, ребенок такого возраста пока не способен. А ассортимент, откровенно говоря, разнообразен: группы смерти уже не в моде, им на смену приходит пропаганда психоактивных веществ (всяко разных спайсов-вейпов-солей), предложения «поработать курьером» с известным смыслом, попытки познакомиться для интимных целей и масса других веселых и не очень вещей.



Что с этим всем делать? Во-первых, смириться. Да, мы не успеваем. Запрещать – путь в никуда. Примите как факт: наши дети в интернете чувствуют себя увереннее, чем мы. Интернет – это для детей, мы в этом пространстве – гости, а они хозяева. В соцсети «ВКонтакте», например, есть группа для педагогов и родителей, посвященная кибербезопасности. Ну, то есть взрослые дяди и тети собираются по вечерам «ВКонтакте» обсуждать, как бы запретить детям «ВКонтакте». Добавлю красок: в этой уныло оформленной скучной группе – три тысячи подписчиков, родителей и учителей, а в скандально известном зубодробительном «МДК» – 8 миллионов подростков. Не исключено, что и ваш тоже. Будете запрещать – они найдут миллион способов, как эти запреты обойти. Запретили группы «Разбуди меня в 4:20»? Не вопрос, откроем новую: разбуди меня в 4:30.



Запрещаете ребенку регистрироваться «ВКонтакте» – он сделает это без вашего ведома. Контролируете страничку – он заведет одну специально для вас и будет размещать там цветочки и котяток, а свою реальную сетевую жизнь будет вести на другой.



После смирения нам придется перейти на более сложный уровень. Научиться разговаривать со своими детьми и доверять им. Интересуйтесь у своего ребенка, что он делает в интернете. Почему он ведет блог именно на эту тему. Зачем он вступил в сообщество владельцев чилийских белочек, если у него этой белочки нет? Может ли он помочь вам сделать новую аватарку? Что он думает по поводу групп смерти? Уверяю вас: ответы будут неожиданными. Но они дадут вам в тысячу раз больше, чем очередной запрос в Яндексе – «как запретить ребенку сидеть «ВКонтакте».

